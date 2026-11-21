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Δύσκολη χαρακτήρισε την καθημερινότητα χωρίς έρωτα ο Γιάννης Στάνκογλου, δηλώνοντας ευγνώμων που ο ίδιος έχει περάσει όμορφα στη ζωή του και συνεχίζει να περνά, είτε είναι μόνος του, είτε σε σχέση.

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα», όπως προβλήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου και μίλησε για την προσωπική του ζωή και τα παιδιά που έχει αποκτήσει, κάνοντας επίσης αναφορά στην πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και στα πρώτες δουλειές από τις οποίες πέρασε μέχρι να ακολουθήσει το μονοπάτι της τηλεόρασης, του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Ο Γιάννης Στάνκογλου επισήμανε χαρακτηριστικά για τη συντροφικότητα στη ζωή του: «Είναι δύσκολη η καθημερινότητα χωρίς έρωτα και συντροφικότητα. Είναι πολύ ωραίο να έχεις έναν άνθρωπο να τον φροντίζεις και να σε φροντίζει. Δόξα τω Θεώ έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα στη ζωή μου και συνεχίζω να περνάω όμορφα και είμαι μια χαρά. Και μόνος και με παρέα και με παιδιά, είμαι καλά».

Όπως εξήγησε, ο ίδιος έχει μεγαλώσει σε μία εποχή πολύ διαφορετική από τη σημερινή και υποστηρίζει πως πλέον η μοναξιά, ο θυμός και η βία κυριαρχούν, ενώ το φλερτ και η ανεμελιά εκλείπουν: «Δούλευα από τα 14 μου, έχω ένσημα από το 1988. Το πρώτο ένσημο ήταν από την οικοδομή με τον πατέρα μου, που έπαιρνα και καλά λεφτά τότε και κέρναγα και τους φίλους μου όταν βγαίναμε έξω. Αλλά ήμασταν έτσι γιατί δεν υπήρχε αυτός ο φόβος που υπάρχει τώρα όταν βγαίνεις έξω και αυτή η βία. Είναι υπερβολική αυτή η βία που υπάρχει στους δρόμους, στα σχολεία… Υπάρχει πολύ συσσωρευμένος θυμός. Νομίζω ξεκινάει από τη μοναξιά, τη φτώχεια… Αλλά και μοναξιά πολύ, όλο αυτό με τα social media, τα κινητά, δεν υπάρχει ο κόσμος έξω να χαλαρώσει η ψυχή σου, το μάτι σου. Δεν υπάρχει φλερτ, ραντεβού, τα πάρτι, το να χορεύουν τα πιτσιρίκια. Είναι κάτι που μου λείπει και γι αυτό δεν βγαίνω και τόσο συχνά, γιατί δεν υπάρχουν μαγαζιά να πας να χορέψεις», είπε.

Περιγράφοντας τη στιγμή που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική, ο Γιάννης Στάνκογλου ανέφερε: «Κάτι φίλες μου μου έλεγαν τι πέρασαν 3 χρόνια στη δραματική σχολή κι εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Λέω θα το δοκιμάσω κι ας μη γίνω. Πήρα μια αποζημίωση από τη δουλειά που έκανα τότε στο μετρό, μονώσεις, και λέω ας δώσω εξετάσεις κι αν περάσω θα το κάνω. Έδωσα τα λεφτά μου, αυτά που πήρα για τη αποζημίωση, και δεν ήμουν σίγουρος αν θέλω να γίνω ηθοποιός. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε στη σχολή, υπήρχε η αίσθηση του να πιέσεις τον άλλον να βγάλει αυτό που πρέπει. Μπορεί να ακούσεις κάποια πράγματα που θα σε ζορίσουν».

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως έχει αντιμετωπίσει δύσκολες συνεργασίες, ωστόσο πάντοτε έβαζε τα όριά του: «Έλεγα “ώπα μέχρι εκεί είσαι φίλε” όποιος και να είσαι, σκηνοθέτης ή όνομα ή δεν ξέρω γω τι. Μέχρι εκεί παραπάνω δεν έχει, αλλά και για άλλους πολύ συχνά, για προσβολές και πράγματα για συναδέλφους. Έχω μπει στη μέση», εξήγησε.

Σχετικά με το ζήτημα της υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, ο Γιάννης Στάνκογλου δήλωσε έπειτα: «Δεν χωράει συζήτηση σε αυτο, αν η ανάγκη του άλλου είναι να έχει ένα παιδί. Πόσες οικογένειες βλέπεις που ο πατέρας και η μητέρα δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και τα παιδιά έχουν θέματα;».

Ο ίδιος, ο πατέρας, σημείωσε πως δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρός καθώς θέλει τα παιδιά του να αισθάνονται ελεύθερα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν όρια: «Ως γονιός δεν είμαι πολύ αυστηρός, είμαι εκεί που πρέπει. Πιστεύω στα όρια και για τον εαυτό μου, αλλιώς δεν θα είχα γίνει 53. Είμαι ένας άνθρωπος που ξέρω τα όρια, άσχετα που μπορεί να έχω κάνει πράγματα που είναι εκτός ορίων στο παρελθόν. Στα παιδιά θέλω να τους περάσω να είναι ο εαυτός τους, να αντιδρούν στην αδικία, να είναι ελεύθερα. Έχω την ψυχραιμία να αντιμετωπίσω τα στραβά». «Θέλω να με θεωρούν φίλο, να μην με φοβούνται να μου πουν οτιδήποτε».

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