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Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο επιβεβαίωσε ότι η Τζένιφερ Λόρενς τού είχε ζητήσει να φύγει από το δείπνο της πρόβας του γάμου της το 2019, κατά τη διάρκεια ενός χιουμοριστικού τεστ ανίχνευσης ψεύδους, στο οποίο συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του στην ταινία «Focker-in-Law», Μπεν Στίλερ και Αριάνα Γκράντε.

Το 2024, η Λόρενς είχε αποκαλύψει ότι είχε ψιθυρίσει στον Ντε Νίρο «πήγαινε σπίτι» κατά τη διάρκεια του δείπνου της πρόβας του γάμου της, επειδή τον είδε να περιφέρεται σε έναν χώρο γεμάτο εντελώς άγνωστους ανθρώπους και ανησύχησε ότι δεν περνούσε καλά.

Την Πέμπτη, ο 83χρονος θρύλος της υποκριτικής αρνήθηκε ότι είχε αυτό που αποκαλείται «resting bitch face» (έκφραση δυσαρέσκειας στο πρόσωπο ακόμη και όταν κάποιος δεν αισθάνεται έτσι), όπως είχε περιγράψει η Λόρενς, αλλά και ότι ήταν δυσαρεστημένος στην κομψή γαμήλια εκδήλωσή της.

Το περιοδικό «Vanity Fair» διοργανώνει τακτικά τεστ ανίχνευσης ψεύδους με διασημότητες, στο πλαίσιο μιας επαναλαμβανόμενης σειράς βίντεο. Και οι τρεις πρωταγωνιστές συμμετείχαν πρόθυμα σε αυτή τη χιουμοριστική διαδικασία, με αφορμή την προώθηση της νέας τους ταινίας.

Ο Ντε Νίρο, ο οποίος εμφανίστηκε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του, Τίφανι Τσεν, στην πρεμιέρα της ταινίας «Focker-in-Law» στη Βρετανία, πήρε τη θέση του για το τεστ και έδειξε να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τη διαδικασία, ενώ οι αισθητήρες συνδέθηκαν πάνω του.

Η στιγμή της αλήθειας ήρθε όταν η Γκράντε τού έθεσε την ερώτηση:

«Αυτή η διάσημη ηθοποιός είπε ότι σας ζήτησε να φύγετε από το δείπνο της πρόβας του γάμου της, επειδή ανησύχησε ότι δεν περνούσατε καλά».

«Ναι», απάντησε ο Ντε Νίρο, αφού σκέφτηκε για λίγο.

Γελώντας, η Γκράντε συνέχισε: «Θα λέγατε ότι είχατε ένα RBF, δηλαδή μια έκφραση δυσαρέσκειας στο πρόσωπό σας;»

«Όχι, στην πραγματικότητα περνούσα αρκετά καλά», απάντησε ο Ντε Νίρο. «Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, αλλά δεν υπήρχε κανείς που να γνώριζα εκεί. Δεν ήξερα κανέναν».

«Ήταν το πάρτι τους. Ήταν ένα υπέροχο μέρος για να βρίσκεσαι. Ήταν μία από αυτές τις επαύλεις στο Άπερ Ιστ Σάιντ που έχουν μετατραπεί σε μουσεία», ανέφερε, περιγράφοντας τον χώρο της εκδήλωσης.

Ο Ντε Νίρο εξήγησε ότι η Λόρενς απλώς είχε παρερμηνεύσει τη διάθεσή του, ενώ ο ίδιος εκτίμησε το ενδιαφέρον της.

«Ήταν όμορφο εκ μέρους της Τζένιφερ που έδειξε τόση ευαισθησία απέναντι στην κατάστασή μου, θεωρώντας ότι δεν περνούσα καλά. Αλλά ήμουν εντάξει», είπε.

Ο χειριστής του ανιχνευτή ψεύδους έγνεψε καταφατικά, υποδεικνύοντας ότι ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Οργισμένο είδωλο» έλεγε την αλήθεια.

«Ναι, αυτό είναι πολύ ειλικρινές», σχολίασε η Γκράντε, ενώ ο Στίλερ πρόσθεσε: «Τον πιστεύω».

Η 36χρονη Λόρενς παντρεύτηκε τον Κουκ Μαρόνι τον Οκτώβριο του 2019, σε μια τελετή με πολλούς διάσημους καλεσμένους, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ιστορική έπαυλη Μπελκούρτ του Νιούπορτ, στο Ρόουντ Άιλαντ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, σε συνέντευξή της στο «E! News», η ηθοποιός θυμήθηκε ότι η ημέρα του γάμου της ήταν «αγχωτική», καθώς ανησυχούσε υπερβολικά για τη φιλοξενία και για το αν οι καλεσμένοι της αισθάνονταν άνετα.

Όπως είχε αποκαλύψει, θυμήθηκε ότι είχε πει στον Ντε Νίρο πως μπορούσε να επιστρέψει στο σπίτι του, εάν αισθανόταν άβολα.

«Κοίταξα προς το μέρος του και είδα τον Μπομπ, ο οποίος δεν γνώριζε κανέναν και περιφερόταν κάπως στον χώρο. Αμέσως σκέφτηκα: “Όχι, αυτό δεν είναι κάτι που θέλει να κάνει. Δεν θέλω να βρίσκεται εδώ”», είχε πει.

«Πήγα, λοιπόν, κοντά του και του ψιθύρισα: “Πήγαινε σπίτι”. Και εκείνος ήταν ευγενικός, μίλησε με τους γονείς μου και φέρθηκε με πολλή ευγένεια, αλλά εγώ επέμενα: “Πήγαινε”».

Ο Ντε Νίρο τελικά έφυγε και, όπως πρόσθεσε η Λόρενς, «αυτό με έκανε πραγματικά να αισθανθώ καλύτερα».

Σε συνομιλία του με το περιοδικό «People» το 2024, ο Ντε Νίρο είχε δηλώσει ότι παρέμεινε στο δείπνο της πρόβας του γάμου για περίπου μία ώρα. «Δεν έμεινα και τόσο πολύ», είχε αναφέρει.

Ο Ντε Νίρο και η Λόρενς έχουν συμπρωταγωνιστήσει σε τρεις ταινίες, τις «Οδηγός Αισιοδοξίας» (2012), «Οδηγός Διαπλοκής» (2013) και «Joy» (2015), όλες σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Ο. Ράσελ, ενώ διατηρούν μια στενή και ιδιαίτερα άνετη σχέση.

Ο πρωταγωνιστής του «Νονού ΙΙ», ο οποίος έχει επτά παιδιά από τέσσερις σχέσεις, μεταξύ των οποίων και την τρίχρονη κόρη του, Τζία, με τη σημερινή σύντροφό του, Τσεν, έχει χαρακτηρίσει τη γεννημένη στο Κεντάκι ηθοποιό στενή του φίλη, η οποία του θυμίζει «κόρη», σύμφωνα με το περιοδικό «People».

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