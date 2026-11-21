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Μια παράσταση που ζωντανεύει τη μουσική διαδρομή και τον θρυλικό κοινό δρόμο της Μαρινέλλας και του Στέλιου Καζαντζίδη. Δύο φωνές που σφράγισαν την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού και αγαπήθηκαν όσο λίγες, ενώνονται ξανά μέσα από τις ερμηνείες του Σωτήρη Προίσκου και της Χριστίνας Σταθερού.

Η ξεχωριστή αυτή μουσική βραδιά με τίτλο “Δυο φωνές, μια ζωή” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου και ώρα 21:00 στο Αμφιθέατρο Ι4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών με την παρουσία της εμβληματικής ερμηνεύτριας Μπέσσυς Αργυράκη, η οποία θα δώσει το δικό της στίγμα σε αυτό το αφιέρωμα τιμής.

Ο ερμηνευτής. Όπως λέει ο τραγουδιστής Σωτήρης Προίσκος “ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα αποτέλεσαν το πιο εμβληματικό ντουέτο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, σφραγίζοντας ανεξίτηλα τη «χρυσή εποχή» του ’50 και του ’60. Ενώνοντας τη δωρική φωνή του «λαού και της ξενιτιάς» με το πηγαίο πάθος και τη θεατρικότητα μιας μελλοντικής ντίβας, δημιούργησαν μια ανεπανάληπτη καλλιτεχνική χημεία. Μέσα από τις μελωδίες τους θα ξυπνήσουν μνήμες, θα πλημμυρίσουμε συναίσθημα και θα ταξιδέψουμε νοσταλγικά πίσω στον χρόνο”.

Οι μουσικοί. Μουσική Επιμέλεια: Χρήστος Παπαντωνίου- Μπουζούκι: Ελεάνα Στεφανάκη- Κιθάρα: Πέτρος Παπαχατζής

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