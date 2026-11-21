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«Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι πάνω από όλα ημέρα εθνικής ευγνωμοσύνης προς τις γυναίκες και τους άνδρες που τιμούν το εθνόσημο, κρατώντας απόρθητα τα σύνορά μας», υποστηρίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του με αφορμή την επέτειο. Όπως σημειώνει, πρόκειται για στιγμή τιμής προς όσους έπεσαν και σεβασμού προς τα στελέχη που παραμένουν σε ετοιμότητα, με ευθύνη, υψηλό φρόνημα και επαγγελματισμό.

«Η Πολιτεία στέκεται δίπλα τους με πράξεις και όχι με λόγια», τονίζει ο πρωθυπουργός, επικαλούμενος τον εξοπλιστικό εκσυγχρονισμό των τελευταίων ετών. Ως παραδείγματα αναφέρει τις νέες φρεγάτες Belharra, τα μαχητικά Rafale, τα F-16 Viper και τα ελικόπτερα Romeo, καθώς και την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τα ελληνικά drones και, σύντομα, τα αεροσκάφη F-35.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στην προσπάθεια στήριξης των ενστόλων σε όλα τα πεδία, από τη μισθολογική τους αναβάθμιση μέχρι τη φροντίδα για τη στέγη τους.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι όταν η πατρίδα γίνεται πιο ισχυρή, μπορεί να στέκεται όρθια απέναντι σε κάθε πρόκληση. Προσθέτει ότι ζούμε σε καιρούς μεγάλων γεωπολιτικών ανατροπών και νέων απειλών, με την ειρήνη να μην είναι πλέον δεδομένη και τη σταθερότητα να μετατρέπεται σε αναγκαιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει, η χώρα βαδίζει προς την «Ατζέντα του 2030», προς «την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου».

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η Ελλάδα, μέσα σε μια ρευστή συγκυρία, προβάλλει ως «πυλώνας σιγουριάς» και προοπτικής σε μια ταραγμένη περιοχή, δυναμώνοντας την αποτρεπτική της ικανότητα, που αποτελεί, όπως λέει, εγγύηση της κυριαρχίας της. Τιμά, τέλος, τις Ένοπλες Δυνάμεις που κάνουν την κοινωνία να αισθάνεται ασφαλής και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να νιώθει υπερηφάνεια, ευχόμενος «Χρόνια πολλά!».

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