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«Λουκέτο» στο νυχτερινό κέντρο NOX, όπου εμφανίζονται η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου, έβαλε ο Δήμος Αθηναίων.

Το γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Ιεράς Οδού, στο οποίο οι δύο τραγουδίστριες έκαναν πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, σφραγίστηκε τις προηγούμενες ημέρες καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε εκδοθεί η άδεια λειτουργίας αφού δεν πληρούσε το σύνολο των απαραίτητων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε χθες Παρασκευή, διαπιστώθηκε πως η σφραγίδα του Δήμου είχε παραβιαστεί και αφαιρεθεί, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.

Άμεσα έφτασε στον χώρο μικτό κλιμάκιο με εκπροσώπους του Δήμου, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής, ώστε να διενεργηθεί νέος έλεγχος και να σφραγιστεί εκ νέου ο χώρος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του το νυχτερινό κέντρο, ενώ η επιχείρηση δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια επίσημη τοποθέτηση.

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