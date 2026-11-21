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Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε με εισαγγελική εντολή ο 44χρονος εργαζόμενος του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου, ο οποίος συνελήφθη χθες, κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 44χρονος, που υπηρετεί ως μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), μπήκε σε σχολική αίθουσα την ώρα του μαθήματος, κι αφού κλείδωσε την πόρτα, κατέβασε το παντελόνι του και επέδειξε τα γεννητικά του όργανα, μπροστά στην 26χρονη δασκάλα και τους μαθητές της.

Στη συνέχεια πλησίασε την εκπαιδευτικό και τη φίλησε.

Χάρη στην παρέμβαση άλλων εκπαιδευτικών, που κατάφεραν να ξεκλειδώσουν την πόρτα, τα παιδιά και η δασκάλα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Για το πρωτοφανές περιστατικό ειδοποιήθηκε αμέσως η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 44χρονου. Ακολούθως, ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος διέταξε την ψυχιατρική του εξέταση.

Συναγερμός στο υπουργείο Παιδείας

Μετά την καταγγελία κινητοποιήθηκε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Με παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η υποδιευθύντρια του σχολείου προσήλθε στην Αστυνομία και κατέθεσε για όσα συνέβησαν, καθώς ο διευθυντής απουσίαζε με κανονική άδεια.

Παράλληλα, ζητήθηκε η υποβολή αναφοράς στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ώστε να εξεταστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση επιπλέον αξιόποινων πράξεων.

Ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη της σχολικής κοινότητας, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε παρουσία ανήλικων μαθητών.

Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος μετέβη στη σχολική μονάδα, ενώ συνεδρίασε εκτάκτως και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου προγραμματίζεται παρέμβαση του Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, με στόχο την παροχή ουσιαστικής στήριξης στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στο υπόλοιπο προσωπικό.

Τέλος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής αναμένεται να προχωρήσει στις προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές ενέργειες για τον 44χρονο, με προτεραιότητα την προστασία των παιδιών και την ασφαλή λειτουργία του σχολείου.

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