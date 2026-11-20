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Ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού MEGA, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής η εταιρεία παραγωγής, Barking Well Media.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η λύση της συνεργασίας έγινε «κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό».
Συνεπώς, ο δημοσιογράφος τίθεται εκτός από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, «Χαμογέλα και Πάλι».
«Η Barking Well Media ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού.
Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, με την οποία συνεχίζει τη συνεργασία του, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα».
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