Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε συμφωνίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου τροφίμων και την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων (Erasmus+), σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των σχέσεών τους, κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής την Παρασκευή. Ωστόσο, ανέβαλαν για έξι μήνες μια συμφωνία σχετικά με τα πανεπιστημιακά δίδακτρα, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρύτερων συζητήσεων για τη μακροπρόθεσμη σχέση τους.

Δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, οι εντάσεις έχουν υποχωρήσει και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν την ανάγκη για στενότερη συνεργασία, καθώς η διεθνής τάξη πραγμάτων μεταβάλλεται υπό το βάρος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, των αμερικανικών δασμών, της κυριαρχίας της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών και του πολέμου στο Ιράν.

«Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να πούμε με βεβαιότητα πως αυτή είναι μια καλή ημέρα για τη Βρετανία και μια καλή ημέρα για την Ευρώπη», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο. «Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε από κοινού είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές».

Οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τη σύνοδο με τρεις βασικές συμφωνίες, που αφορούν τους ελέγχους στα τρόφιμα, την κινητικότητα των νέων και ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. Αντίθετα, αποφάσισαν να μεταθέσουν για έξι μήνες τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη μείωση των πανεπιστημιακών διδάκτρων, ένα ζήτημα στο οποίο επιμένει η ΕΕ, αλλά η Βρετανία εμφανίζεται επιφυλακτική.

Ο Μπέρναμ έχει δηλώσει ότι η Βρετανία θα πρέπει να εξετάσει όλες τις επιλογές για τη μελλοντική σχέση της με την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και της επανένταξης στην ΕΕ. Μάλιστα, τη Δευτέρα είχε χαρακτηρίσει «προφανή αλήθεια» το γεγονός ότι η χώρα έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε από το Brexit.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι οι συμφωνίες που ανακοινώθηκαν αποτελούν πιθανότατα το ανώτατο όριο όσων μπορούν να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, καθώς απομένει περιορισμένος χρόνος μέχρι τις επόμενες εκλογές, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν έως τα μέσα του 2029.

Συζητήσεις για το μέλλον των σχέσεων

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί, σε περίπου έναν χρόνο, μια άτυπη συζήτηση με την ΕΕ για τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την πρόθεση του Βρετανού πρωθυπουργού να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Είμαστε ανοιχτοί σε μια τέτοια συζήτηση και την καλωσορίζουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Βρετανία μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη της ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανέφερε ότι η Ένωση παραμένει ανοιχτή στην προοπτική της στενότερης δυνατής σχέσης με τη Βρετανία.

Στη σύνοδο, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιούλιο αλλά αναβλήθηκε μετά την παραίτηση του προκατόχου του Μπέρναμ, Κιρ Στάρμερ, οι δύο πλευρές επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν ένα μέρος των οικονομικών απωλειών που συνδέονται με το Brexit.

Η σημαντικότερη συμφωνία αφορά τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου ζώων, φυτών και συναφών προϊόντων, όπως λουκάνικα και σπόροι, χωρίς τα πιστοποιητικά και τους ελέγχους που απαιτούνται σήμερα.

Η Βρετανία εκτιμά ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θα μπορούσε να αποφέρει στην οικονομία της έως και 5,1 δισ. λίρες ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 6,7 δισ. δολάρια.

Μια ακόμη συμφωνία προβλέπει τη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων της Βρετανίας και της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, βρετανικά και ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως ο χάλυβας, θα εξαιρούνται από τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις άνθρακα στα σύνορα.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να επιτρέψουν σε νέους πολίτες της άλλης πλευράς να ζουν, να εργάζονται ή να σπουδάζουν στην επικράτειά τους για διάστημα έως τριών ετών.

Ωστόσο, στο συγκεκριμένο ζήτημα οι διαφορές ήταν πιο έντονες. Η Βρετανία, έχοντας κατά νου ότι η μετανάστευση αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες του δημοψηφίσματος για το Brexit, είχε προτείνει αρχικά την υποδοχή μόλις 50.000 νέων. Τελικά, συμφώνησε σε αριθμό 100.000, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Σε εκκρεμότητα τα πανεπιστημιακά δίδακτρα

Παρά τις συμφωνίες, ορισμένα σημαντικά ζητήματα παραμένουν άλυτα, με κυριότερο το κόστος φοίτησης στα βρετανικά πανεπιστήμια.

Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σχετικά με τα δίδακτρα που θα καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι φοιτητές στη Βρετανία. Οι χώρες της ΕΕ επιδιώκουν οι φοιτητές τους να έχουν δικαίωμα καταβολής των ίδιων διδάκτρων με τους Βρετανούς, αντί των υψηλότερων διεθνών διδάκτρων, τα οποία συχνά είναι έως και τριπλάσια.

Η Βρετανία, από την πλευρά της, προτιμά να προσφέρει μόνο σημαντικά μειωμένα δίδακτρα, χωρίς να εξισώνει πλήρως το καθεστώς των Ευρωπαίων φοιτητών με εκείνο των Βρετανών.

Στόχος είναι να επιλυθεί η διαφωνία μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Οι συμφωνίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από το 2028, ενώ οι πρώτοι νέοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα κινητικότητας από το 2030, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση της συνόδου.

Ένα ακόμη ευαίσθητο ζήτημα αφορά την αποδοχή από τη Βρετανία των ευρωπαϊκών κανονισμών, ένα θέμα που προκαλεί αντιδράσεις μεταξύ όσων αντιτίθενται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Βασική επιδίωξη του Λονδίνου είναι να εξασφαλίσει ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων «Made in Europe», ιδιαίτερα για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η ΕΕ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένη να εξετάσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η Βρετανία θα ευθυγραμμιστεί με τις πολιτικές της, οι οποίες περιλαμβάνουν περιορισμούς στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Το προσχέδιο της κοινής ανακοίνωσης περιείχε αντικρουόμενες διατυπώσεις από τη βρετανική και την ευρωπαϊκή πλευρά σχετικά με τον βαθμό συντονισμού που θα απαιτηθεί.

Στο τελικό κείμενο συμφωνήθηκε ότι, στους τομείς όπου έχει αποφασιστεί συνεργασία, η Βρετανία θα διασφαλίζει αποτελέσματα συμβατά με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μέτρα, με στόχο την προστασία των συγκεκριμένων κλάδων και την αποτροπή καταστρατήγησης των κανόνων.

Η διατύπωση αυτή φαίνεται να παραπέμπει σε πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας, σύμφωνα με την οποία ευρωπαϊκά δημόσια κονδύλια θα μπορούσαν να κατευθυνθούν και σε βρετανικά αυτοκίνητα, μέσω δημόσιων συμβάσεων ή επιδοτήσεων, εφόσον η Βρετανία συμφωνήσει σε δυναμική ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά μέτρα εμπορικής προστασίας.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Βρετανία θα υιοθετήσει μέτρα που έχει λάβει η ΕΕ για τον περιορισμό των εισαγωγών κινεζικών υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μια προοπτική στην οποία το Λονδίνο εξακολουθεί να εμφανίζεται απρόθυμο.

Διαβάστε επίσης:

CBS: Nέα επίθεση στο Ιράν εξετάζουν Ισραήλ και ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες – «Γρίφος» η στάση του Τραμπ

Ο Πούτιν κάλεσε τους Ουκρανούς να ενωθούν με τη Ρωσία: «Ελάτε μαζί μας, στην σωστή πλευρά της ιστορίας»

Η συμφωνία επαναπροσέγγισης της Βρετανίας με την ΕΕ «σκοντάφτει» στα… δίδακτρα – Τα ΜΜΕ κατηγορούν τον Μπέρναμ για παραχωρήσεις