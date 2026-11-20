Takeaways by to pontiki AI Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, λόγω ανησυχιών για τις πυρηνικές και στρατιωτικές υποδομές της χώρας.

Οι ΗΠΑ διατηρούν σημαντική στρατιωτική ισχύ στην περιοχή, ωστόσο παραμένει ασαφές αν ο πρόεδρος Τραμπ προτίθεται να διατάξει νέα επιχείρηση εν μέσω πολιτικών προκλήσεων.

Ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας των δύο χωρών πραγματοποίησαν πρόσφατα συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας του διευθυντή της Μοσάντ, για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Το Ιράν έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και έχει προειδοποιήσει με κλιμάκωση των αντιποίνων σε περίπτωση νέας επίθεσης.

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Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ανέφερε το CBS.

Η κυβέρνηση του Νετανιάχου ανησυχεί για την ταχύτητα με την οποία οι Ιραανοί αποκαθιστούν τις δυνατότητές τους για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και για τον ρυθμό με τον οποίο το Ιράν εργάζεται για να θωρακίσει τις στρατιωτικές και πυρηνικές υποδομές του από ενδεχόμενη επίθεση, μεταφέροντάς τις υπόγεια, ανέφεραν οι πηγές στο CBS News.

Israel and the U.S. are considering launching a new assault on Iran in the short term, according to sources familiar with the matter.



Prime Minister Benjamin Netanyahu’s administration is concerned about how rapidly the Iranians are rebuilding their ballistic missile… pic.twitter.com/5UIXu462HQ — CBS News (@CBSNews) November 20, 2026

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι το Ιράν ενδέχεται να επιδιώκει την ανάπτυξη χημικών ή βιολογικών όπλων, αν και δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό αυτό.

Μήνες έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν απέφεραν συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ το Ιράν αρνήθηκε ακόμη και να συζητήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, θέτοντας ως προϋπόθεση την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και την αποδοχή έξι ακόμη βασικών όρων.

Ο ισραηλινός στρατός είναι προετοιμασμένος για έναν νέο γύρο συγκρούσεων με το Ιράν και βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης αμυντικής ετοιμότητας, ώστε να απαντήσει σε τυχόν πρώτη επίθεση από την πλευρά του Ιράν, δήλωσαν οι πηγές στο CBS News.

Διστάζει ο Τραμπ και λόγω… ενδιάμεσων εκλογών

Η κυβέρνηση Νετανιάχου θα προτιμούσε να εξαπολύσει μια νέα κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ, ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στο CBS News, παραμένει ασαφές αν ο Τραμπ επιθυμεί να διατάξει νέα στρατιωτική δράση και, εάν ναι, ποιας μορφής. Ο πόλεμος αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές και παραμένει εξαιρετικά αντιδημοφιλής μεταξύ των Αμερικανών πολιτών.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν σημαντική ισχύ πυρός στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών και δύο αεροπλανοφόρων με τις αντίστοιχες ομάδες κρούσης τους —συνολικά δεκάδες πολεμικά πλοία και αεροσκάφη.

Τόσο για τον Τραμπ όσο και για τον Νετανιάχου —οι οποίοι ξεκίνησαν από κοινού τον πόλεμο κατά του Ιράν πριν από σχεδόν εννέα μήνες, εξαπολύοντας ένα μαζικό κύμα πληγμάτων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας— το χρονικό παράθυρο για οποιαδήποτε νέα κοινή δράση ενδέχεται να κλείνει.

Ο Νετανιάχου ενδέχεται να χάσει το αξίωμά του ως πρωθυπουργός τις επόμενες εβδομάδες, εξαιτίας του αποτελέσματος των εθνικών εκλογών στο Ισραήλ που διεξήχθησαν στα τέλη του περασμένου μήνα. Παράλληλα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ θα χάσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου τον Ιανουάριο, γεγονός που θα δώσει στους πολιτικούς του αντιπάλους πολύ μεγαλύτερη επιρροή όσον αφορά τη χρηματοδότηση του πολέμου. Ούτε το γραφείο του Νετανιάχου ούτε ο ισραηλινός στρατός ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα του CBS News για σχολιασμό σχετικά με τον σχεδιασμό τυχόν νέων επιθέσεων κατά του Ιράν —γεγονός που θα αποτελούσε τον τρίτο γύρο μεγάλων εχθροπραξιών. Ο Λευκός Οίκος και ο αμερικανικός στρατός αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις τρέχουσες σκέψεις εντός της κυβέρνησης, ωστόσο Αμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές δηλώνουν εδώ και καιρό ότι είναι έτοιμοι να εκτελέσουν οποιαδήποτε εντολή δώσει ο Τραμπ. Με τα μέσα που βρίσκονται ήδη σε θέσεις μάχης, μια νέα επιθετική επιχείρηση θα μπορούσε να εξαπολυθεί εντός δύο έως τεσσάρων ημερών, εφόσον δοθεί μια τέτοια εντολή.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι το Ιράν επιθυμεί να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός με σκοπό την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, καθώς και κάθε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα, θέτοντας ως προϋπόθεση την αποδοχή επτά βασικών αιτημάτων από τις ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, καθώς και η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια και τα πλοία του Ιράν.

Παράλληλα με την αυξανόμενη ανησυχία για την ενισχυμένη ικανότητα του Ιράν να παράγει συμβατικά όπλα —για την οποία το ίδιο το καθεστώς έχει εκφράσει υπερηφάνεια— ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε επίσης το ενδεχόμενο η Ισλαμική Δημοκρατία να επιδιώκει την απόκτηση βιολογικών ή χημικών όπλων.

«Εξετάζουν τη χρήση αερίων, εξετάζουν βιολογικά όπλα, επειδή τους έχουμε κλείσει τον δρόμο όσον αφορά τα πυρηνικά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο του Fox News, ενώ βρισκόταν στην Κίνα ενόψει της συνάντησής του με τους Ρώσους και Κινέζους ομολόγους του.

Σύσκεψη Ισραηλινών και Αμερικανών με τη συμμετοχή και του διευθυντή της Μοσάντ

Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς την Πέμπτη, παρομοιάζοντάς τους με τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ περί ανάπτυξης όπλων μαζικής καταστροφής από το Ιράκ, πριν από την εισβολή που εξαπέλυσε ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους το 2003.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέους, δυσοίωνους ισχυρισμούς και μια ρητορική που φαίνεται να ακολουθεί το ίδιο δόλιο σενάριο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαέι.

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει σαφείς ενδείξεις για το αν προτίθεται να διατάξει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν. Την Τετάρτη δήλωσε στο Fox News ότι εξακολουθεί να επιθυμεί μια συμφωνία με το Ιράν —μια συμφωνία που, κατά την εκτίμησή του, θα έχει διάρκεια— ενώ παράλληλα επανέλαβε την απειλή του για χρήση βίας.

«Θα δώσω ένα τέλος σε αυτό», δήλωσε ο κ. Τραμπ αναφερόμενος στον πόλεμο. «Ναι, σύντομα. Θέλω να πω, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα το τελειώσουμε».

Την Πέμπτη, ωστόσο, δήλωσε στο ισραηλινό Κανάλι 12 ότι «δεν βιάζεται να λάβει κάποια απόφαση», αφήνοντας να εννοηθεί —όχι για πρώτη φορά— ότι είναι διατεθειμένος να αφήσει το αδιέξοδο να παραταθεί έως το 2027.

«Θα δούμε τι θα γίνει μετά την αρχή του έτους», ανέφερε στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ —ο οποίος επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή— συναντήθηκε την Τετάρτη με ανώτατους Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, σε μια συνάντηση που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε ως «κοινή, ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κατάστασης».

Ο ανώτατος Ισραηλινός στρατηγός, Εγιάλ Ζαμίρ, καθώς και ο διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, συγκαταλέγονταν μεταξύ των ανώτερων Ισραηλινών αξιωματούχων που συναντήθηκαν με τον Κούπερ.

Το γεγονός ότι οι ισραηλινές αρχές επιβεβαίωσαν την παρουσία του διευθυντή της Μοσάντ στη συνάντηση ήταν ασυνήθιστο, και πολλοί στη χώρα το εξέλαβαν ως ένδειξη ότι το Ιράν αποτέλεσε βασικό θέμα συζήτησης.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, ο Γκόφμαν συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον με Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

«Ο επικεφαλής της Μοσάντ, ο οποίος σπάνια εγκαταλείπει τη χώρα, δεν πήγε για μια σύντομη επίσκεψη, αλλά για μερικές ημέρες. Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα που βρίσκεται στο τραπέζι», δήλωσε ο Ερέζ Γουίνερ, πρόεδρος του «Φόρουμ Άμυνας και Ασφάλειας του Ισραήλ» (Israel Defense and Security Forum) — μιας ισραηλινής δεξαμενής σκέψης με στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Εάν ληφθεί η απόφαση να οδηγηθεί το Ισραήλ ξανά σε πόλεμο με το Ιράν, αυτό θα συμβεί σε μια πολιτικά ευαίσθητη στιγμή για τον Νετανιάχου.

Μετά τις εκλογές του περασμένου μήνα, οι πολιτικοί του αντίπαλοι έχουν αναλάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, γεγονός που ενδέχεται να σημαίνει ότι ο Νετανιάχου θα παραμείνει στην εξουσία μόνο για λίγες ακόμη εβδομάδες, ίσως και λιγότερο.

Αφότου έχασε την πλειοψηφία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ο Νετανιάχου υποστηρίζει —τόσο προς τους πολιτικούς του αντιπάλους όσο και προς την ισραηλινή κοινή γνώμη— ότι απαιτείται μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας για την αντιμετώπιση των πιεστικών απειλών ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα. Εδώ και καιρό κατηγορεί το Ιράν ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, θέτοντας το ζήτημα αυτό στην κορυφή των απειλών.

Το Ιράν ανέκαθεν διέψευδε ότι επιθυμεί την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ —επί προεδρίας Τραμπ— από μια προηγούμενη διεθνή πυρηνική συμφωνία, το Ιράν προχώρησε στον εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ανάγκες των μη στρατιωτικών πυρηνικών προγραμμάτων του.

Διεθνείς παρατηρητές εκτιμούν ότι το Ιράν διαθέτει ακόμη απόθεμα περίπου 900 λιβρών (περίπου 400 κιλών) ουρανίου, εμπλουτισμένου σε καθαρότητα 60%, κάπου ανάμεσα στα συντρίμια των πυρηνικών εγκαταστάσεών του που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σε αυτό το επίπεδο, το υλικό απέχει μόλις ένα μικρό τεχνολογικό βήμα από τον εμπλουτισμό σε βαθμό κατάλληλο για την κατασκευή όπλων.

Ο Νετανιάχου θέλει πόλεμο ξανά για να επιβιώσει -Με αντίποινα απειλούν οι Ιρανοί

Παρά τις ανησυχίες, ορισμένοι από τους πολιτικούς αντιπάλους του Νετανιάχου πιστεύουν ότι εκείνος προσπαθεί να οδηγήσει τη χώρα ξανά σε πόλεμο, προκειμένου να αποφύγει την απώλεια της εξουσίας. Τις τελευταίες ημέρες, ο Νετανιάχου πραγματοποίησε ενημερώσεις για θέματα ασφαλείας με ορισμένους από αυτούς τους αντιπάλους — μια ασυνήθιστη κίνηση που, σύμφωνα με αναλυτές, ίσως υποδηλώνει την πιθανότητα επικείμενης στρατιωτικής δράσης. Ο Πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του στον Νετανιάχου πριν από τις ισραηλινές εκλογές, ενώ δήλωσε επίσης ότι θα προτιμούσε να συμπράξει με τον δεξιό Ισραηλινό ηγέτη σε μια ενδεχόμενη νέα επίθεση κατά του Ιράν.

Οι εικασίες για μια νέα, μεγάλης κλίμακας επιχείρηση έρχονται στο πλαίσιο μιας αναζωπύρωσης των αμοιβαίων πυρών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν την Τρίτη πλήγμα κατά του στρατηγικής σημασίας ιρανικού νησιού Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ. Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την ενέργεια αυτή ως πράξη αυτοάμυνας, σε απάντηση ιρανικών πληγμάτων που είχαν στόχο αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στο Μπαχρέιν —επιθέσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, αναχαιτίστηκαν. Το Ιράν εξαπέλυσε επίσης επιθέσεις κατά του Κουβέιτ αυτή την εβδομάδα, οι οποίες, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, δεν προκάλεσαν ζημιές.

Το ιρανικό καθεστώς προετοιμάζεται, δημόσια, για την επανέναρξη των εχθροπραξιών και έχει προειδοποιήσει ότι η απάντησή του σε οποιαδήποτε νέα επίθεση θα έχει μεγαλύτερη εμβέλεια από τις προηγούμενες ενέργειές του.

Ιρανοί κυβερνητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι —μεταξύ των οποίων ανώτερα στελέχη των ισχυρών Φρουρών της Επανάστασης— έχουν απειλήσει με κλιμάκωση των αντιποίνων, στοχεύοντας όχι μόνο το Ισραήλ και τις αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στα κράτη του Περσικού Κόλπου, αλλά και αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο, καθώς και υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου.

Σε πρόσφατη δήλωση που αποδίδεται στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αναφέρεται ότι, σε περίπτωση επιστροφής σε ανοιχτές εχθροπραξίες, «δεν θα υπάρξουν γεωγραφικοί περιορισμοί για τους ιρανικούς πυραύλους».

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