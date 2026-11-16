Μέση Ανατολή: Πάνω από 2.500 πυραύλους διαθέτει το Ιράν – Προμηνύεται «θύελλα» αν χτυπήσουν ξανά οι ΗΠΑ

Takeaways by to pontiki AI Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι...

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Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ εκτιμουν ότι το Ιράν διαθέτει στο οπλοστάσιό του μεταξύ 1.500 και 2.500 πυραύλους, γεγονός που παρέχει στην Τεχεράνη σημαντική ικανότητα να επιτεθεί σε στόχους των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, σε περίπτωση που ξαναρχίσει ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, ανέφερε η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους.

Πρόκειται για μια εκτίμηση χαμηλής βεβαιότητας, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει η καταγραφή του ακριβούς αριθμού των πυραύλων που το Ιράν έχει έτοιμους προς εκτόξευση ή αποθηκευμένους. Παρόλα αυτά, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι σαφές ότι το Ιράν διατηρεί ένα τεράστιο απόθεμα. Παρά τις ζημιές που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων του Ιράν από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, η Τεχεράνη συνέχισε να αναπληρώνει το οπλοστάσιό της, αν και με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με πριν τον πόλεμο, βασιζόμενη κυρίως σε εξαρτήματα που είχε αποθηκεύσει εκ των προτέρων, σύμφωνα με την WSJ.

Το Ιράν διαθέτει επίσης μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων μικρής εμβέλειας, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Οι προσπάθειες του Ιράν να αναπληρώσει το οπλοστάσιό του έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις ανώτερων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο στρατός του είχε καταστραφεί. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η προσπάθεια ανασυγκρότησης επηρεάζει επίσης τις εσωτερικές συζητήσεις εντός της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με το αν θα πρέπει να ξεκινήσει μια νέα επίθεση εναντίον του Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει περισσότερους από 1.500 βαλλιστικούς πυραύλους, αν και οι εκτιμήσεις διαφέρουν μεταξύ των αξιωματούχων της περιοχής λόγω της δυσκολίας προσδιορισμού του ακριβούς αριθμού. Η Σιμόν Λέντιν, η οποία διετέλεσε αναπληρώτρια βοηθός υπουργού Άμυνας για τη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, δήλωσε ότι ακόμη και η χαμηλότερη εκτίμηση των 1.500 πυραύλων θα σήμαινε ότι το Ιράν είχε αναπληρώσει περισσότερο από το ήμισυ του εκτιμώμενου προπολεμικού αποθέματός του. Ανέφερε ότι η Τεχεράνη ανασυγκρότησε το οπλοστάσιό της μεταξύ του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο του 2025 και της έναρξης του τρέχοντος πολέμου τον Φεβρουάριο.

Την περασμένη εβδομάδα, εκτίμηση δυτικών μυστικών υπηρεσιών που επικαλέστηκε το Bloomberg έδειξε ότι το Ιράν μπορεί να παράγει περίπου 50 βαλλιστικούς πυραύλους το μήνα, περίπου το ήμισυ της προπολεμικής του παραγωγικής ικανότητας, παρά τους μήνες αμερικανικών και ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων που έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στη βιομηχανική του βάση. Σύμφωνα με έναν δυτικό αξιωματούχο που επικαλείται εκθέσεις στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών, το Ιράν διαθέτει πιθανότατα τουλάχιστον 1.700 βαλλιστικούς πυραύλους και συνεχίζει να κατασκευάζει περισσότερους με ρυθμό περίπου το ήμισυ του προπολεμικού.

Οι συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις του έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαλειφθεί από την αεροπορική εκστρατεία, ωστόσο τα εναπομείναντα αποθέματα και η παραγωγική ικανότητα παρέχουν σημαντικό δυναμικό για αντίποινα. Το Ισραήλ είχε εκτιμήσει ότι το Ιράν διέθετε περίπου 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους πριν από τον πόλεμο. Από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 4.900 πυραύλους κρουζ με έλικα τύπου «Shahed» και τουλάχιστον 2.200 βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με το Bloomberg Economics.

Εν τω μεταξύ, ένα μεγαλύτερο πρόβλημα για τις αμερικανικές δυνάμεις είναι οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι: τα περισσότερα από 6.000 όπλα που εκτόξευσε το Ιράν στην περιοχή εξάντλησαν τουλάχιστον 1.000 αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot PAC-3 της Lockheed Martin, σύμφωνα με ανάλυση της Bloomberg Economics, όπλα αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων που παράγονται με ρυθμό μόλις 650 τεμαχίων ετησίως. Δημοσίευμα της WSJ τον Απρίλιο ανέφερε ότι το Ιράν διέθετε χιλιάδες βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς σε υπόγειες εγκαταστάσεις.

Οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις είχαν αποκλείσει τις εισόδους σε ορισμένες από αυτές τις εγκαταστάσεις. Ωστόσο, δορυφορικές εικόνες έδειξαν αργότερα ότι το Ιράν είχε καταφέρει να απομακρύνει τα συντρίμμια και να ανακτήσει την πρόσβαση σε ορισμένες από αυτές. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι πύραυλοι που ήταν αποθηκευμένοι στις υπόγειες εγκαταστάσεις πιθανότατα παρέμειναν άθικτοι. Ισραηλινοί και αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η χρήση από το Ιράν βαλλιστικών πυραύλων, drones και πιο εξελιγμένων τακτικών για να στοχεύσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή ώθησε την Ουάσιγκτον να μεταφέρει όπλα και στρατιώτες στο Ισραήλ, το οποίο θεωρείται ασφαλέστερο.

Το Ιράν έχει επίσης βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των επιθέσεών του ενισχύοντας τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών και τα δεδομένα στόχευσης, με τη βοήθεια συμμάχων, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, καθώς και μέσω τακτικών όπως ο συνδυασμός πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο Μπιλάλ Σαάμπ, ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας γεωπολιτικών κινδύνων Trends US με έδρα την Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι ο αριθμός των πυραύλων δεν είναι το μόνο που έχει σημασία. «Δεν είναι μόνο το μέγεθος αυτού του οπλοστασίου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το χρησιμοποιεί το Ιράν, και οι διοικητές του έχουν μάθει μερικά κόλπα για να είναι πιο αποτελεσματικοί», είπε.

Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει επιδιώξει να στείλει μηνύματα σχετικά με την επανέναρξη και την επέκταση του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του, αφού οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν τις περισσότερες από τις γνωστές βάσεις πυραύλων του κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου. Ο εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Χοσεΐν Μοχέμπι, επιβεβαίωσε την άρση του ανώτατου ορίου των 2.000 χιλιομέτρων. «Αυτός ο περιορισμός έχει αρθεί για εμάς», δήλωσε, χωρίς να προσδιορίσει νέα εμβέλεια ή αν το Ιράν διαθέτει πυραύλους που υπερβαίνουν το προηγούμενο όριο. Υποσχέθηκε να αποδείξει αυτές τις δυνατότητες «στην πράξη».

Είναι γνωστό ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους με βεληνεκές που δεν υπερβαίνει τα 2.000 χιλιόμετρα. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε εκδώσει διαταγή να ανταποκρίνεται σε απειλές οποιασδήποτε κλίμακας ή τύπου με «άμεση και αποτελεσματική αντίδραση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς». Ο Χαμενεΐ εξέδωσε τις οδηγίες κατά τη διάρκεια της πρώτης δημόσιας συνάντησής του με ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές από την ανάληψη των καθηκόντων του. Εν τω μεταξύ, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από επιθεώρηση μιας στρατηγικής εγκατάστασης πυραύλων που ανήκει στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησής του στη στρατηγική εγκατάσταση πυραύλων, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Υποστράτηγος Αλί Αμπντολάχι, δήλωσε: «Αν ο εχθρός κάνει κάποια ανόητη κίνηση, η αντίδρασή μας θα εκτείνεται πέρα από την περιοχή», υποσχόμενος περαιτέρω «εκπλήξεις» στον επόμενο πόλεμο. Το Σάββατο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Τασνίμ» ανέφερε ότι η χώρα θα μπορούσε να προβεί σε τεχνικές τροποποιήσεις στους πυραύλους μακράς εμβέλειας της, ώστε να μπορούν να φτάσουν στο έδαφος των ΗΠΑ. Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι τροποποιήσεις στην κεφαλή του πυραύλου «Khorramshahr-4» θα μπορούσαν να αυξήσουν την εμβέλειά του στα 3.000 ή 4.000 χιλιόμετρα, μειώνοντας το βάρος της κεφαλής στα 1.500 κιλά αντί για 2.000.

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