Nvidia: «Ανάρπαστος» ο Χουάνγκ – Ο Έλον Μασκ και άλλοι 165.000 ζητούν με ανοιχτή επιστολή την επιστροφή του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Έλον Μασκ και κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας ζητούν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, την ώρα που πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος σχεδιάζει την επάνοδό του, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την παραίτησή του.

Ανοιχτή επιστολή, την οποία έχουν υπογράψει περισσότεροι από 165.000 άνθρωποι, καλεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να «επαναφέρει τον Τζένσεν, ενώ μια ανεξάρτητη έρευνα θα εξακριβώνει τα γεγονότα».

Η παραίτηση του Χουάνγκ την Πέμπτη έβαλε τέλος σε μια πορεία 33 ετών στην ηγεσία της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που συνίδρυσε, μετά τις αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, με κορυφαία αυτήν με την Άλις Χουάνγκ που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Μασκ, Epic Games και Y Combinator υπέρ της επιστροφής Χουάνγκ

Η ανοιχτή επιστολή υπέρ της επαναφοράς του Χουάνγκ συγκεντρώνει υπογραφές από ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας.

Εκτός από τον Έλον Μασκ, μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται ο Τιμ Σουίνι, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Epic Games, και ο Γκάρι Ταν, πρόεδρος της Y Combinator, του γνωστότερου οργανισμού υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων στο Σαν Φρανσίσκο.

Την επιστολή έχει υπογράψει και ο Τράβις Κάλανικ, συνιδρυτής της Uber, ο οποίος υπερασπίστηκε δημόσια τον Χουάνγκ.

«Έκανε λάθη, ναι. Το να κάνεις λάθη είναι ανθρώπινο. Αλλά δεν πιστεύω ότι οτιδήποτε έχει κάνει φτάνει στο σημείο που να δικαιολογεί τον αποχωρισμό του από την εταιρεία του», έγραψε.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμμετοχή εργαζομένων της ίδιας της Nvidia στην πρωτοβουλία.

Περισσότεροι από 7.500 υπογράφοντες δήλωσαν ότι εργάζονται στην εταιρεία, αριθμός που αντιστοιχεί στο 18% του συνολικού προσωπικού της.

Nvidia: Τα σχέδια επιστροφής του Χουάνγκ και η κινητοποίηση στη Silicon Valley

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Χουάνγκ έχει ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Nvidia με πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.

Άτομο που βρίσκεται στο πλευρό του ανέφερε στην εφημερίδα ότι οργανώνεται ένα «κέντρο επιχειρήσεων», με τη συμμετοχή στελεχών της Silicon Valley, προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις για την επαναφορά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι επίσης να εξασφαλιστεί υποστήριξη από τον Λευκό Οίκο.

Την ίδια ώρα ωστόσο, ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωνε, στο Fox News, ότι η Nvidia θα πρέπει να αναζητήσει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλό της εκτός εταιρείας.

«Χρειάζονται μια ριζική αναδιοργάνωση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές τσιπ AI προς την Κίνα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύουν την πώληση των πιο προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους να διατηρήσουν το προβάδισμα έναντι του Πεκίνου στον ανταγωνισμό για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στα τέλη του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εγκρίνει την πώληση των τσιπ H200 της Nvidia στην κινεζική αγορά. Η άδεια, ωστόσο, δεν επεκτάθηκε στα πλέον προηγμένα τσιπ που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης τα οποία μετασχηματίζουν τη σύγχρονη κοινωνία.

«Τίποτα πιο προηγμένο από τα H200 δεν μπορεί να πωληθεί στους Κινέζους», ξεκαθάρισε ο Μπέσεντ.

Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να εξεταστεί «κατά πόσον η Nvidia διέθετε κουλτούρα συμμόρφωσης με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές».

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι αναμένει απαντήσεις από τη Nvidia, καθώς και από την εσωτερική έρευνα για τη συμπεριφορά του Τζένσεν Χουάνγκ, μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

Στο Κογκρέσο η υπόθεση Χουάνγκ – Τα ερωτήματα προς την κυβέρνηση Τραμπ

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Αμερικανοί νομοθέτες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ οφείλει επίσης να δώσει εξηγήσεις σχετικά με όσα γνώριζε για τη σχέση του Χουάνγκ με τη γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο πρώην επικεφαλής της Nvidia έχει συμφωνήσει να εμφανιστεί ενώπιον της ειδικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Κίνα, καθώς και των επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Πληροφοριών.

Η κυριαρχία της Nvidia στην τεχνητή νοημοσύνη και οι επικρίσεις

Το κύμα υποστήριξης προς τον Τζένσεν Χουάνγκ αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει στον κλάδο της τεχνολογίας, όπου θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του, η Nvidia εξελίχθηκε σε καθοριστικό επενδυτή της Silicon Valley, χρηματοδοτώντας κέντρα δεδομένων και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Αυτή η δραστηριότητα της χάρισε τον χαρακτηρισμό «κεντρική τράπεζα της τεχνητής νοημοσύνης».

Ωστόσο, η εταιρεία έχει δεχθεί και επικρίσεις ότι συνέβαλε στη δημιουργία μιας κερδοσκοπικής επενδυτικής φούσκας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Χουάνγκ αντιτάχθηκε σε κάθε προσπάθεια επιβολής περιορισμών στον ανταγωνισμό για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ερχόμενος σε σύγκρουση για τα συγκεκριμένα ζητήματα με την Anthropic, δημιουργό του Claude, και τον επικεφαλής της, Ντάριο Αμοντέι.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Nvidia πρόκειται να ανακοινώσει την Τρίτη τα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου της.

Διαβάστε επίσης:

Αυστραλία: Πήρε εξιτήριο η βουλευτής που δέχτηκε επίθεση και χρειάστηκε να της ακρωτηριάσουν τα δύο πόδια

Τραμπ: Επιμένει στη Nvidia παρά το σκάνδαλο κατασκοπείας – Θα την ανακηρύξει… «εθνικό πρωταθλητή» τεχνητής νοημοσύνης

Brexit: Αναμένονται «βόμβες» από τον Άντι Μπέρναμ – «Χάσαμε περισσότερα απ’ όσα κερδίσαμε»