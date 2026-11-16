«In Laws»: Ο Idris Elba αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμωδία δράσης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός Ίντρις Έλμπα (Idris Elba) πρόκειται να πρωταγωνιστήσει και να σκηνοθετήσει την κωμωδία δράσης «In Laws», την οποία η εταιρεία A Higher Standard παρουσίασε στο American Film Market.

Τα κύρια γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2027 στην Ισπανία, ενώ η διαδικασία επιλογής των υπόλοιπων ηθοποιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το φιλμ ακολουθεί τον Carson Hughes (Έλμπα), έναν μυστικό πράκτορα που βρίσκεται στη μαύρη λίστα και αποκτά μια δεύτερη ευκαιρία. Αναγκασμένος να συνεργαστεί με έναν νεαρό συνάδελφό του που τηρεί κατά γράμμα τους κανονισμούς, ο Carson πρέπει να παραμερίσει τις διαφορές τους για να αποτρέψουν μαζί μια θανάσιμη συνωμοσία. Καθώς όμως το αταίριαστο δίδυμο δίνει μάχη με τον χρόνο, ανακαλύπτει ότι έχει περισσότερα κοινά απ’ όσα φανταζόταν, μεταξύ των οποίων και έναν γάμο που κανείς από τους δύο δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει, αρκεί να μη σκοτώσει ο ένας τον άλλον.

Ο υποψήφιος για Βραβεία BAFTA και Emmy σταρ θα αναλάβει και την παραγωγή, ενώνοντας τις δυνάμεις του με την Τζίνα Κάρτερ (Gina Carter) για την 22Summers δίπλα στον Τζέφρι Γκρίνσταϊν (Jeffrey Greenstein) της A Higher Standard και τον Μαρκ Φασάνο (Mark Fasano) της Nickel City Pictures.

Idris Elba To Star In & Direct Action-Comedy 'In Laws'; A Higher Standard Launching For AFM https://t.co/CEa1pCxnnf — Deadline (@DEADLINE) November 6, 2026

«Η Τζίνα κι εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που φτιάχνουμε ταινίες που κάνουν τον κόσμο να γελάει και δεν υπάρχει τίποτα που να αγαπώ περισσότερο από μια καλή κωμωδία με αταίριαστο δίδυμο. Είναι ένα είδος που πάντα λάτρευα. Ανυπομονούμε να δώσουμε τη δική μας πινελιά», δήλωσε ο Έλμπα.

Το «In Laws» θα είναι η τέταρτη ταινία που σκηνοθετεί μετά το «Yardie» (2018), το επερχόμενο «Above the Below» για τη Lionsgate (4 Δεκεμβρίου) και το άτιτλο πρότζεκτ της Apple Original Films, όπου συμπρωταγωνιστεί μαζί με τη Γούνμι Μοσάκου (Wunmi Mosaku) και τον Τσάρλι Κοξ (Charlie Cox).

Ο Τζέφρι Γκρίνσταϊν και οι Έσομ και Ίαν Νελμς (Eshom & Ian Nelms) έγραψαν το σενάριο, βασισμένο σε πρωτότυπο κείμενο των Έιντριαν Σπέκερτ (Adrian Speckert) και Κόρι Τοντ Χιουζ (Cory Todd Hughes).

«Είναι από εκείνα τα πρότζεκτ όπου τα άστρα συνωμότησαν πραγματικά. Είναι μια ιδέα που συζητούσαμε πολύ με τον Ίντρις και δεν υπάρχει καλύτερος συνδυασμός από το να σκηνοθετεί και να πρωταγωνιστεί σε αυτή τη διασκεδαστική κωμωδία δράσης», ανέφερε ο Γκρίνσταϊν.

Σύμφωνα με το Deadline, η εταιρεία των Έλμπα και Κάρτερ ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα της ταινίας «Luther – The Day Will Come» για το Netflix. Παράλληλα έχει σε εξέλιξη αρκετά θεατρικά πρότζεκτ, ενώ το 2025 απέσπασε δύο υποψηφιότητες για Βραβεία Olivier.

Διαβάστε επίσης:

«Non-Refundable»: Η Millie Bobby Brown ταξιδεύει στο Μεξικό για τη νέα κωμωδία της στο Netflix

Τα βραβεία του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Το «Μία μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» καλύτερη ταινία μεγάλου μήκους

«Captivated»: Η Άιλα Φίσερ και ο Μπλέικ Ρίτσον στο πλευρό του Αλ Πατσίνο