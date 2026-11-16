Ο Βαρτζόπουλος δικαιολογεί τη διαφθορά στην κυβέρνηση – «Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, συμβαίνει σε όλον τον κόσμο»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα αξιολόγησε την κυβέρνηση ως «μία από τις καλύτερες του τρέχοντος αιώνος», σήμερα σχολιάζοντας τα απανωτά κρούσματα διαφθοράς, ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυρίστηκε ότι είναι μέσα στη… ζωή.

Μιλώντας στην ΕΡΤ και ερωτηθείς για τα συνεχόμενα περιστατικά διαφθοράς στην κυβέρνηση, ο υφυπουργός Υγείας σχολίασε πως: «μέσα στην καθημερινότητα της πολιτικής είναι πιθανόν να συμβούν τέτοια ζητήματα όταν ασκεί κανείς διοίκηση».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη υπόθεση Τσαβδαρίδη ο κ. Βαρτζόπουλος υποστήριξε ότι οι πολιτικές ευθύνες ελήφθησαν με την παραίτηση του και συμπλήρωσε πως το ζήτημα θα διερευνηθεί όσον αφορά τις λεπτομέρειές και οι ευθύνες, εφόσον υπάρχουν, θα αποδοθούν.

«Υπάρχουν ζητήματα, τα οποία μερικές φορές πρέπει να διερευνηθούν ή μερικές φορές οδηγούν σε ανάγκη ανάληψης πολιτικών ευθυνών», προσέθεσε και υπογράμμισε ότι «αυτό συμβαίνει σε όλα τα κόμματα».

Μάλιστα ως επιχείρημα χρησιμοποίησε και πως «επί ΠΑΣΟΚ υπήρξαν καταδίκες υπουργών για διαφθορά» για να προσθέσει ότι «μέχρι στιγμής δεν είχε καταδικαστεί κανένας άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας από κανένα ειδικό δικαστήριο».

«Αυτό έχει γίνει στο ΠΑΣΟΚ. Δύο υπουργοί στη φυλακή και έχει γίνει και επί κυβέρνησης Τσίπρα. Ο κύριος Παππάς έχει καταδικαστεί από ειδικό δικαστήριο. Στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Καταδίκες δεν έχουμε. (…) Λέω κάτι πολύ πιο ουδέτερο και πολύ πιο ρεαλιστικό, ότι μέσα στην άσκηση της κυβερνήσεως, στην άσκηση της διοικήσεως είναι δυνατόν και προκύπτουν από την καθημερινότητα τέτοια φαινόμενα», προσέθεσε.

Ο κ. Βαρτζόπουλος παράλληλα ισχυρίστηκε ότι δεν είναι πολλά τα φαινόμενα κυβερνητικής διαφθοράς, η οποία οπως είπε είναι συνηθισμένο και παγκόσμιο φαινόμενο. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στη δική μας διακυβέρνηση. Εγώ λέγω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κυβερνήσεις, γιατί προκύπτουν από τη φύση των πραγμάτων. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο ο υφυπουργός Υγείας, υποστήριξε ότι «η έλλειψη εναλλακτικής λύσεως» οφείλεται στην επιτυχία της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας.

«Το γεγονός ότι δεν μπορεί να αναδειχθεί κάποιος αντίπαλός μας οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά τα οποία λέμε και κάνουμε είναι τα πιο σωστά. Κατά συνέπεια, όποιος προσπαθεί να αναδειχθεί εις βάρος μας αποτυγχάνει», δήλωσε.

Λίγο αργότερα αναφερόμενος στα «ρουσφέτια», έκανε λόγο για μία θεσμοθετημένη επαφή του πολίτη με τον εκπρόσωπό του δηλαδή τον βουλευτή. «Κατά την άποψή μου και το έχω πει και στη Βουλή επί τη ευκαιρία των ζητημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι αυτό το οποίο στην Ελλάδα χαρακτηρίζουμε με την τούρκικη λέξη “ρουσφέτι”, είναι μια θεσμοθετημένη υποχρεωτική στις δημοκρατίες επαφή του πολίτη με τον εκπρόσωπό του. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλες τις δημοκρατίες δυτικού τύπου, όπου υπάρχουν σταυροί προτίμησης», σχολίασε αρχικά.

Όσο για τις εκλογές ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος εκτίμησε ότι θα λάβουν χώρα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου και τόνισε ότι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να κερδίσει την αυτοδυναμία «στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες δυτικού τύπου, όπως η δική μας, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το Σύνταγμα προβλέπει τα πάντα. Θα γίνουν όλα αυτά τα οποία προβλέπει το Σύνταγμα».

Διαβάστε επίσης:

Βόμβες από τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll

Πατουλίδου για άρση βαρών: «Υπάρχουν τρόποι για εξυγίανση αν θέλουμε – ηλίθιος θεωρείται στην Ελλάδα, όποιος υπηρετεί τη νομιμότητα»

Υπερήφανος για το «και α και ου» ο Άδωνις Γεωργιάδης – Έγινε μόδα και στα μπαρ (video)