Υπερήφανος για το «και α και ου» ο Άδωνις Γεωργιάδης – Έγινε μόδα και στα μπαρ (video)

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Το γνωστό σύνθημα «και α και ου και ΔΑΠ ΝΔΦΚ», το οποίο ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε φωνάξει μαζί με μέλη της ΟΝΝΕΔ κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα, έγινε πλέον και… μουσικό remix.

Μια από τις μίξεις έχει βάση γνωστό τραγούδι της τραγουδίστριας Λένα Ζευγαρά και πλέον ακούγεται και σε νυχτερινά κέντρα και ο υπουργός Υγείας φαίνεται να το διασκεδάζει...

Ο Άδωνις Γεωγιάδης επανήλθε με ανάρτησή του στο Χ, δημοσιεύοντας δύο βίντεο από μπαρ διαφορετικών πόλεων, όπου το σύνθημα ακούγεται σε χορευτικό remix, με τους θαμώνες να διασκεδάζουν στους ρυθμούς του.

«Δεν είχα εκτιμήσει πλήρως το τι θα επακολουθήσει», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του με τη φράση «Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο!».

«Δείτε δυο διαφορετικά βίντεο από δύο διαφορετικές πόλεις και το πώς η νεολαία μας διασκεδάζει με τα συνθήματα μας. Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο! Μπράβο παιδιά πάμε γερά» σημειώνει μεταξύ άλλων ο Άδωνις.

Λοιπόν όταν ανέβασα το βίντεο με το γνωστό ιστορικό σύνθημα της @dap_ndfk και της @ONNED δεν είχα εκτιμήσει πλήρως το τί θα επακολουθήσει. Πέραν των εκατομμυρίων προβολών στα διάφορα social έγινε πλέον μόδα και μέσα στα μπαρ. Δείτε δυο διαφορετικά βίντεο από δύο διαφορετικές πόλεις και το πώς η νεολαία μας διασκεδάζει με τα συνθήματα μας. Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο! Να θυμάστε το σύνθημα αυτό έχει ιστορία, γεννήθηκε στα αμφιθέατρα όταν οι Νεοδημοκράτες αρνήθηκαν να υποκύψουν στα «ου» των Αριστερών και τελικά επικρατήσαμε στο Φοιτητικό Κίνημα. Μπράβο παιδιά πάμε γερά! November 16, 2026

«Λοιπόν όταν ανέβασα το βίντεο με το γνωστό ιστορικό σύνθημα της @dap_ndfk και της @ONNED δεν είχα εκτιμήσει πλήρως το τί θα επακολουθήσει. Πέραν των εκατομμυρίων προβολών στα διάφορα social έγινε πλέον μόδα και μέσα στα μπαρ. Δείτε δυο διαφορετικά βίντεο από δύο διαφορετικές πόλεις και το πώς η νεολαία μας διασκεδάζει με τα συνθήματα μας. Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο! Να θυμάστε το σύνθημα αυτό έχει ιστορία, γεννήθηκε στα αμφιθέατρα όταν οι Νεοδημοκράτες αρνήθηκαν να υποκύψουν στα “ου” των Αριστερών και τελικά επικρατήσαμε στο Φοιτητικό Κίνημα. Μπράβο παιδιά πάμε γερά!» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας προσθέτοντας emoji γέλιου μέχρι δακρύων.

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