ΕΡΤ: Τέσσερα ντοκιμαντέρ για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τη Χούντα στο ERTFLIX

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Αφιέρωμα για την 53η επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατά της χούντας έχει ετοιμάζει το ERTFLIX με τέσσερα ντοκιμαντέρ καλύπτοντα χρονικά τα γεγονότα που προηγήθηκαν, όσα συνέβησαν στις 17 Νοεμβρίου 1973 αλλά και μετά.

Το ντοκιμαντέρ «Εμείς και όχι Εγώ» (2024) του Σταύρου Στάγκου ανατρέχει στα γεγονότα του Πολυτεχνείου μέσα από προσωπικές αφηγήσεις κυρίως «ανωνύμων» ανθρώπων, που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σ’ αυτά και διερευνά την ίδια την ουσία και τη λειτουργία της εξέγερσης.

Το ντοκιμαντέρ συνδυάζει τις αφηγήσεις των «πρωταγωνιστών», με αρχειακό υλικό από δημόσιες Αρχές, φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό, καθώς και σύντομα στοιχεία χρονολογίου των γεγονότων, όλα μέσα από το πρίσμα της επαναβίωσης και της μεταφοράς στην ίδια την «εμπειρία» της εξέγερσης. Την έρευνα έκανε ο Ιερώνυμος Λύκαρης και η διεύθυνση φωτογραφίας είναι του Τάκη Μπαρδάκου.

Το ντοκιμαντέρ «Τα άλλα Πολυτεχνεία» (1982) του Νέστωρα Παβέλλα παρακολουθεί, μέσα από μαρτυρίες των πρωταγωνιστών των φοιτητικών εξεγέρσεων στις πανεπιστημιουπόλεις της περιφέρειας, πώς αναπτύχθηκε το φοιτητικό κίνημα έξω από την Αθήνα, από τις αρχές του 1972, με τις μορφές παρανομίας, μέχρι τη βαθμιαία μαζικοποίησή του, όπως εκδηλώθηκε στις πολιτικές αντιδικτατορικές συγκεντρώσεις το φθινόπωρο του ’73.

Η ιστορική αναδρομή φωτίζει θέματα της φοιτητικής κοινότητας της περιόδου της δικτατορίας, τον αγώνα για ελεύθερες εκλογές, τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων και τις αποφάσεις για κατάληψη το Νοέμβρη του 1973 στο άκουσμα της κατάληψης της Αθήνας.

Οι αφηγήσεις επικεντρώνονται ακόμη στον τρόπο αντίδρασης των Συντονιστικών Επιτροπών των άλλων Πολυτεχνείων στην είδηση της πτώσης του Πολυτεχνείου της Αθήνας τη νύχτα της 16ης προς 17ης Νοεμβρίου, όπως και στο σχέδιο εκκένωσης της Πολυτεχνικής της Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ άλλων, δίδεται η πληροφορία για τη λειτουργία του ερασιτεχνικού ραδιοφωνικού σταθμού στο κτίριο του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την απήχηση που είχε στον κόσμο. Γίνεται αναφορά στις αιτίες, στους σκοπούς και στα οράματα της εξέγερσης, παράλληλα με τα συνθήματα των διαδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Περιλαμβάνονται κινηματογραφικά πλάνα αρχείου από την Αθήνα και την Πάτρα, επίσης από την πρώτη επέτειο, καθώς και ηχητικά ντοκουμέντα -αποσπάσματα από εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, κήρυξη στρατιωτικού νόμου και διάγγελμα του δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου της επόμενης μέρας από τη διάλυση του Πολυτεχνείου. Το ντοκιμαντέρ θα μεταδοθεί και από την ΕΡΤ3 ανήμερα της επετείου, στις 22.00.

Το «Λο» (2025) του Θανάση Βασιλείου αποτελεί ένα ταξίδι-προσωπικό ημερολόγιο ανάμεσα στα αόρατα ίχνη που ενώνουν την πόλη με τους ανθρώπους και το παρελθόν τους. Η αφήγηση αρχίζει όταν έναν χρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο σκηνοθέτης επιστρέφει στο άδειο διαμέρισμα της παιδικής του ηλικίας στην Αθήνα για να διαχειριστεί μια προβληματική κληρονομιά. Από τις γυμνές πλέον επιφάνειες του σπιτιού, αναδύονται θραύσματα αναμνήσεων της οικογένειάς του και η προσωπική ιστορία του μπλέκεται με το συλλογικό τραύμα της Χούντας.

Το «Λο» (στα ηπειρώτικα σημαίνει «Σώπα») περιγράφεται ως είναι μια βαθιά προσωπική ταινία, κινηματογραφικά λιτή και συναισθηματικά βαθιά, για όλους τους τρόπους με τους οποίους η συναισθηματική μνήμη συμπορεύεται με τη συλλογική, για το τραύμα, τη σιωπή που βιώνεται σαν ενοχή, την αγάπη και τελικά την αποδοχή.

Η σειρά ντοκιμαντέρ «Η δική μας Μεταπολίτευση» (2024) των Ανδρέα Αποστολίδη–Γιούρι Αβέρωφ, πέντε επεισοδίων, πιάνει το νήμα της ελληνικής Ιστορίας από τον Ιούλιο του 1974 φθάνοντας στο σήμερα.

Καλύπτει τα 50 χρόνια που μεσολάβησαν από την πτώση της Δικτατορίας και τη δημιουργία νέων πολιτικών θεσμών, που εξακολουθούν να ρυθμίζουν τον πολιτικό μας βίο.

Σκοπός της σειράς, που παρουσιάζεται από τον πολιτικό επιστήμονα Στάθη Καλύβα και τον κοινωνιολόγο Παναγή Παναγιωτόπουλο, είναι η ανάδειξη και ο σχολιασμός του στίγματος και της αίσθησης που δημιούργησαν οι πέντε αυτές δεκαετίες της σύνθετης ιστορικής πορείας μισού αιώνα, έτσι όπως αποτυπώθηκαν τότε και ερμηνεύονται σήμερα. Πώς, δηλαδή, έζησαν και κατανόησαν οι άνθρωποι τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα τη στιγμή ακριβώς που διαδραματίζονταν, πώς τα μεταβόλισαν μέσα από την καθημερινότητά τους, αλλά και την κουλτούρα που κατασκεύασαν, και πώς τα ερμηνεύουμε από τη σκοπιά του σήμερα, με τη γνώση δηλαδή των γεγονότων που μεσολάβησαν.

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