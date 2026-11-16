Ο Τσαβδαρίδης έφυγε, η μουρμούρα για Λιάκο και Τσάφο φουντώνει – Τα ομόλογα της ExxonMobil και οι απευθείας αναθέσεις από δήμους

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Η γρήγορη αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση δεν έδωσε τη δυνατότητα στα κόμματα της αντιπολίτευσης να πυροβολούν επί μέρες τη Νέα Δημοκρατία και να ζητούν παραιτήσεις εδώ και τώρα, όπως έγινε με την υπόθεση Λαζαρίδη, που κόστισε και δημοσκοπικά.

Η γνωστή φράση, όμως, «η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια» και το δίλημμα περί νόμιμου και ηθικού, που επανήλθε ύστερα από πολλά χρόνια με την υπόθεση Τσαβδαρίδη, φαίνεται ότι απασχολούν αρκετά κυβερνητικά στελέχη και δημιουργούν πλέον ένα μέτρο σύγκρισης για δύο διαφορετικές υποθέσεις, τις επενδύσεις του υφυπουργού Ενέργειας Νίκου Τσάφου και τις δημοτικές αναθέσεις στο λογιστικό γραφείο της αδελφής του νέου υφυπουργού Εσωτερικών Ευάγγελου Λιάκου. Εφόσον οι εξηγήσεις Τσαβδαρίδη κρίθηκαν ανεπαρκείς, το Μαξίμου καλείται να δείξει πώς αξιολογεί τις εξηγήσεις των υπολοίπων. Η συνέπεια, άλλωστε, κρίνεται κυρίως στις δύσκολες περιπτώσεις. Άλλωστε είναι αδυσώπητο το ερώτημα πλέον εάν μετά απ’ όλα αυτά για τον κ. Λιάκο θα συνεχίσουν οι απευθείας αναθέσεις από το υπουργείο Εσωτερικών του Θόδωρου Λιβάνιου, στο γραφείο της αδελφής του υφυπουργού.

Τα ομόλογα του Τσάφου και οι δημοτικές αναθέσεις στην υπόθεση Λιάκου

Στην περίπτωση Τσάφου, ο ίδιος αναγνώρισε ότι κατείχε ομόλογα της ExxonMobil, αγορασμένα τον Μάιο του 2017, τα οποία πούλησε λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των υπουργικών καθηκόντων του. Η αποτίμησή τους τότε, σύμφωνα με την απάντησή του, ήταν περίπου 11.600 δολάρια.

Παραμένει, όμως, το ερώτημα για την προηγούμενη περίοδο, όταν ήταν ενεργειακός σύμβουλος του πρωθυπουργού. Είχαν γνωστοποιηθεί οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις; Εξετάστηκε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων σε υποθέσεις που χειρίστηκε; Όπως λένε γαλάζια κοινοβουλευτικά στελέχη, η κατοχή περιουσίας δεν συνιστά από μόνη της επιλήψιμη πράξη. Ούτε η προηγούμενη επαγγελματική συνεργασία του με ενεργειακές επιχειρήσεις, την οποία καταγράφει το επίσημο βιογραφικό του, αποδεικνύει αθέμιτη συμπεριφορά. Ακριβώς όμως λόγω της θέσης του, απαιτούνται συγκεκριμένες απαντήσεις για τους κανόνες που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να μη σέρνεται η μουρμούρα και, κυρίως, να μη βρίσκει πάτημα για κριτική η αντιπολίτευση.

Για τον Ευάγγελο Λιάκο, η υπουργική θητεία άρχισε με ερωτήματα προτού προλάβει να αποκτήσει πολιτικό απολογισμό. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το λογιστικό γραφείο της αδελφής του βρίσκεται στην ίδια διεύθυνση με το πολιτικό του γραφείο και έχει λάβει επαναλαμβανόμενες απευθείας αναθέσεις από έξι νησιωτικούς δήμους. Η δημοσιογραφική καταγραφή ανεβάζει την αξία των συμβάσεων της περιόδου 2020–2026 σε περίπου 1,14 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό παραμένει υπό διασταύρωση και χρειάζονται απαντήσεις.

Ο Θάνος Πλεύρης, ερωτηθείς για το θέμα, επικαλέστηκε ενημέρωση περί νόμιμων διαδικασιών και δραστηριότητας που ανάγεται στο 2011, παραπέμποντας στις διευκρινίσεις του ίδιου του Λιάκου. Η θέση αυτή πρέπει να καταγραφεί, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ο κ. Πλεύρης είναι υπουργός. Η συγγενική σχέση δεν θεμελιώνει, φυσικά, οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί πλήρως ο διαχωρισμός της πολιτικής από την επαγγελματική δραστηριότητα.

Το ζήτημα αποκτά πρόσθετη πολιτική βαρύτητα λόγω της τοποθέτησης του κ. Λιάκου στο υπουργείο Εσωτερικών και της σχέσης του χαρτοφυλακίου του με την αυτοδιοίκηση. Η αντιπολίτευση ζητά διερεύνηση των αναθέσεων και εγγυήσεις απέναντι σε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Το κρίσιμο είναι να εξεταστούν οι φάκελοι και οι αρμοδιότητες, ώστε οι απαντήσεις να μπορούν να ελεγχθούν δημόσια. Η επίκληση της νομιμότητας χρειάζεται περιεχόμενο, όπως και κάθε καταγγελία χρειάζεται απόδειξη.

Οι δύο υποθέσεις επιβάλλουν, όμως, ενιαία αντιμετώπιση. Μετά την αποχώρηση του κ. Τσαβδαρίδη, όπως επισημαίνουν γαλάζιοι βουλευτές, η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να κινηθεί γρήγορα και τεκμηριωμένα. Διαφορετικά, η μουρμούρα θα μετατραπεί σε ευρύτερη αμφισβήτηση που θα αφορά τόσο τους δύο υφυπουργούς όσο και το αν οι κανόνες ισχύουν εξίσου για όλους.

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