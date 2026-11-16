ΣΥΡΙΖΑ: Την Τετάρτη η συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση Εξεταστικής για κόκκινα δάνεια και «Ηρακλή» – Το βλέμμα στραμμένο στο ΠΑΣΟΚ

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Το βλέμμα στραμμένο στην Βουλή έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς την Τετάρτη συζητείται στην Ολομέλεια η πρόταση Εξεταστικής που έχει καταθέσει για τα funds και τους servicers, τα κόκκινα δάνεια και το πρόγραμμα «Ηρακλής», αναμένοντας την στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκειμένου να καταστεί εφικτή η συγκρότηση Επιτροπής.

Για να συγκροτηθεί Εξεταστική Επιτροπή απαιτούνται οι ψήφοι 120 βουλευτών (ή τα 2/5 του συνόλου των βουλευτών), καθώς η πρόταση «πατάει» στην πρόβλεψη του Κανονισμού της Βουλής η αντιπολίτευση να μπορεί να συγκροτεί επιτροπή διερεύνησης χωρίς τη συναίνεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας (η Βουλή μπορεί να συστήσει έως δύο εξεταστικές επιτροπές ανά κοινοβουλευτική περίοδο με αυτή τη διαδικασία).

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι θα συγκεντρωθούν οι 120 ψήφοι, αν και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, σε αντίθεση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που σύμφωνα με αρμόδιες κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν διαμηνύσει ότι θα στηρίξουν την πρόταση Εξεταστικής. Είναι με ερωτηματικό αν η Χαριλάου Τρικούπη, εν μέσω προεκλογικής περιόδου θα θελήσει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, από την Κουμουνδούρου ωστόσο εκτιμούν ότι είναι δύσκολο να αρνηθεί.

Η συγκεκριμένη πρόταση Εξεταστικής, εντάσσεται στην εντατική και αγωνιώδη προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ – εν μέσω αρνητικών δημοσκοπήσεων που δείχνουν μεγάλη δυσκολία να πιάσει το κοινοβουλευτικό όριο του 3% – να αναδείξει μια σειρά πρωτοβουλιών εντός κι εκτός Βουλής, προκειμένου να δώσει το στίγμα ότι είναι μια πολιτική δύναμη χρήσιμη για την κοινωνία, παρά τις προσπάθειες διάλυσής του που καταλογίζει στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα με τη δημιουργία της ΕΛΑΣ.

«Η Βουλή καλείται να αναλάβει τις ευθύνες της» – αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν την τελική ευθεία για την συζήτηση της Τετάρτης – δηλαδή, «να ελέγξει τις πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης, τη λειτουργία του συστήματος και τις πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί».

Την Τετάρτη, σημειώνει επίσης η Κουμουνδούρου εντείνοντας την πίεση στα πολιτικά κόμματα, «κάθε πολιτική δύναμη και κάθε βουλευτής θα κληθεί να τοποθετηθεί απέναντι στην πρότασή μας για Εξεταστική Επιτροπή. Να αποφασίσει αν θα στηρίξει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για τα κόκκινα δάνεια, τα funds, τους servicers και το πρόγραμμα “Ηρακλής”». Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πάντως, δηλώνει ότι θα επιμείνει σε κάθε περίπτωση και «θα συνεχίσει να διεκδικεί απαντήσεις, λογοδοσία και ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών».

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