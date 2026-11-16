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16.11.2026 08:44

Καματερό: Κρίσιμες ώρες για την 36χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ – Φρουρούμενος στο νοσοκομείο ο 38χρονος οδηγός (video)

16.11.2026 08:44
kamatero

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Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή συνεχίζει να δίνει η 36χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Φυλής, στο Καματερό, ενώ είχε σταματήσει για να αγοράσει καφέ.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση που μεταδόθηκε, η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό, χωρίς να έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η 36χρονη έχει ήδη υποβληθεί σε ιατρικές επεμβάσεις, με τους θεράποντες γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της. Ιδιαίτερα κρίσιμες χαρακτηρίζονται οι πρώτες 72 ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό της, με την αγωνία των συγγενών της να παραμένει έντονη.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (13/11), όταν η γυναίκα είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της για να πάρει έναν καφέ. Ένα διερχόμενο όχημα παρέσυρε αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο σημείο, καθώς και την 36χρονη, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό της.

Συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές που ακολούθησαν, καθώς ο σύζυγός της έφτασε στο σημείο και προσπάθησε να της συμπαρασταθεί μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 38χρονος οδηγός που συνελήφθη για το τροχαίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ο άνδρας παρέμεινε στο σημείο μετά τη σύγκρουση, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ταχύτητα με την οποία κινούνταν το όχημα.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην πορεία της υγείας της 36χρονης, με τους γιατρούς του Ερυθρού Σταυρού να δίνουν μάχη για τη ζωή της και την οικογένειά της να περιμένει με αγωνία μια θετική εξέλιξη.

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