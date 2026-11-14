«Την πέταξε 10 μέτρα μακριά και την σακάτεψε»: Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία ΙΧ που παρέσυρε 36χρονη στο Καματερό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του ΙΧ, στο Καματερό, που παρέσυρε μία 36χρονη και προσέκρουσε σε 6 οχήματα πριν ακινητοποιηθεί, έφερε στο φως της δημοσιότητας το MEGA.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε, λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 38χρονος οδηγός του οχήματος, κινούμενος επί της Λ. Φυλής με κατεύθυνση από Λ. Καματερού, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Ο οδηγός, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, συνελήφθη, ενώ του έχει ληφθεί δείγμα αίματος για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

«Δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε γίνει – Ήταν σε άλλο πλανήτη»

«Περνάει φωτοβολίδα ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο, σφαίρα. Σε κλάσματα δευτερολέπτου ακούμε ένα μεγάλο “μπαμ”. Έχει παρασύρει την κοπέλα και έχει χτυπήσει άλλα τρία τέσσερα αυτοκίνητα», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας. «Είδαμε ότι η κοπέλα ήταν σε άθλια κατάσταση, την είχε διαλύσει στην κυριολεξία».

«Δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε γίνει. Ήταν σε άλλο πλανήτη», πρόσθεσε για τον 38χρονο οδηγό.

«Όταν συνειδητοποίησε τι έκανε, άρχισε να χτυπάει το κεφάλι του με τα χέρια του και έλεγε “τι έκανα;”. Δηλαδή αυτό μονάχα έλεγε, τίποτα άλλο. Και έφερνε γύρω γύρω σαν παλαβός».

«Το παιδάκι μου δεν είναι καλά»

Μιλώντας στην εκπομπή «MEGA non-stop» και χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ο πατέρας της τραυματισμένης γυναίκας, είπε:

«Έχει χτυπήσει παντού χέρια, πόδια, πλευρά. Το παιδάκι μου δεν είναι καλά. Και αυτός πήγαινε με 100 στη Λ. Φυλής που γίνεται χαμός. Υπήρχε ένα σημείο που μπορούσε να περάσει ένα αυτοκίνητο, αλλά κανείς δεν θα δοκίμαζε με τόσα χιλιόμετρα. Και είχε κατέβει και είχε κλείσει την πόρτα του αυτοκινήτου και ευτυχώς γιατί θα την έλιωνε εντελώς, να πάει να πάρει έναν καφέ. Και της δίνει μία που την πέταξε 10 μέτρα μακριά και τη σακάτεψε. Και έχει ένα παιδάκι 5 χρόνων».

Διαβάστε επίσης:

264 καταγγέλλουν τον πρύτανη του Πολυτεχνείου ότι δεν έδωσε αίθουσα για εκδήλωση αντιστασιακών της χούντας

Πολυτεχνείο: Τα «Μαγικά Μαξιλάρια» και η «Ντενεκεδούπολη» έγιναν μάθημα Δημοκρατίας στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου Νάξου

Επέτειος Πολυτεχνείου: Η «συνταγή» του 2025 οδηγός για τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. – Τι απαντά η Δημογλίδου για παρουσία αστυνομικών μέσα στο ΕΜΠ (Video)