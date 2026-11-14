Επέτειος Πολυτεχνείου: Η «συνταγή» του 2025 οδηγός για τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. – Τι απαντά η Δημογλίδου για παρουσία αστυνομικών μέσα στο ΕΜΠ (Video)

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Στην αποτροπή επεισοδίων και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων εστιάζει ο σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ. για τη φετινή επέτειο του Πολυτεχνείου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, εξήγησε πως ο αριθμός των αστυνομικών που θα συμμετάσχουν στα μέτρα αναμένεται να είναι αντίστοιχος με τον περσινό. «Νομίζω ότι αριθμητικά τουλάχιστον, ως προς τους αστυνομικούς που θα συμμετέχουν στα μέτρα, θα κινηθούμε στα ίδια με τα περσινά μέτρα, τα οποία ήταν αρκετά επιτυχημένα», εξήγησε.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων θα καθοριστεί από τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και την εκτίμηση για πιθανά έκτακτα περιστατικά κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

«Στόχος να μην υπάρξουν επεισόδια και φθορές»

Η Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μεμονωμένα άτομα ή ομάδες να επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια, διαταράσσοντας τις ειρηνικές συγκεντρώσεις και την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Όπως εξήγησε, στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία άτομα επιχείρησαν να προκαλέσουν φθορές ή να επιτεθούν σε αστυνομικές δυνάμεις, θέτοντας σε κίνδυνο και την ασφάλεια των συγκεντρωμένων.

«Έχουμε δει πολλές φορές τέτοιους ανθρώπους να προσπαθούν να προκαλέσουν φθορές, να επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις ή να προσπαθούν να διαλύσουν τη συγκέντρωση και στη συνέχεια την πορεία. Γι’ αυτό ακριβώς θα βρίσκονται εκεί οι αστυνομικοί», υπογράμμισε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. εξέφρασε την ελπίδα ότι και η φετινή επέτειος θα κυλήσει χωρίς προβλήματα, όπως συνέβη την προηγούμενη χρονιά. «Πέρσι ήταν μια καλή χρονιά. Δεν είχαμε επεισόδια. Θέλω να πιστεύω ότι με τον ίδιο τρόπο θα κυλήσει και φέτος», είπε.

Τι απάντησε για το ενδεχόμενο παρουσίας αστυνομικών μέσα στο Πολυτεχνείο

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ρωτήθηκε αν έχει ζητηθεί από την Αστυνομία να βρίσκεται εντός του πανεπιστημιακού χώρου, με αφορμή τις αποφάσεις και τους περιορισμούς του φετινού εορτασμού.

«Η Αστυνομία πάντα βρίσκεται σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα για την ασφάλεια των φοιτητών», απάντησε και υπογράμμισε πως, εφόσον ζητηθεί οποιαδήποτε συνδρομή από τις πρυτανικές αρχές, η Ελληνική Αστυνομία θα ανταποκριθεί.

«Σε περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε συνδρομή προς τις πρυτανικές αρχές, φυσικά και θα την παρέχουμε. Πάντα όμως για την ασφάλεια όσων θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις. Για κανέναν άλλο λόγο δεν βρίσκεται η Αστυνομία εκεί», τόνισε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κατέστησε έτσι σαφές ότι προτεραιότητα των αστυνομικών μέτρων για την επέτειο του Πολυτεχνείου είναι η προστασία των πολιτών, η αποτροπή επεισοδίων και η διασφάλιση της ειρηνικής διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

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