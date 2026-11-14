Η Ευρώπη μετατρέπεται σε πολεμική βιομηχανική οικονομία: Ποιοι επενδύουν, ποιοι αλλάζουν παραγωγή και τα €800 δισ. «διαθέσιμα»

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Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποκάλυψε μια αδυναμία που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις γνώριζαν, αλλά δεν είχαν αντιμετωπίσει: η Ευρώπη διέθετε προηγμένη αμυντική βιομηχανία και οπλικά συστήματα, αλλά δεν είχε την παραγωγική δυνατότητα να υποστηρίξει μία παρατεταμένη σύγκρουση υψηλής έντασης.

Το πρόβλημα φάνηκε πρώτα στα πυρομαχικά. Η κατανάλωση βλημάτων πυροβολικού στην Ουκρανία ξεπέρασε τις δυνατότητες αναπλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν ελλείψεις σε εκρηκτικά, προωθητικά υλικά, πυραύλους, ανταλλακτικά, ηλεκτρονικά και κρίσιμα υποσυστήματα. Η διαπίστωση που προέκυψε είναι στρατηγική: δεν αρκεί η Ευρώπη να μπορεί να αγοράσει όπλα. Πρέπει να μπορεί να τα παράγει, να τα επισκευάζει και να τα αναπληρώνει σε μεγάλη κλίμακα, ακόμη και όταν οι διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες διαταράσσονται.

Αυτό εξηγεί γιατί η ευρωπαϊκή προσπάθεια δεν περιορίζεται στις παραδοσιακές αμυντικές βιομηχανίες. Επεκτείνεται σε ολόκληρο το βιομηχανικό οικοσύστημα:

Χαλυβουργίες και μεταλλουργίες, για θωρακίσεις, κάννες, περιβλήματα και μηχανικά μέρη.

Χημικές βιομηχανίες, για εκρηκτικά, προωθητικά υλικά και ειδικές πρώτες ύλες.

Βιομηχανίες ηλεκτρονικών, για αισθητήρες, συστήματα επικοινωνιών, ραντάρ και ηλεκτρονικά ελέγχου.

Αυτοκινητοβιομηχανίες και κατασκευαστές μηχανημάτων, για οχήματα, κινητήρες, μεταδόσεις και εξαρτήματα.

Εταιρείες μπαταριών, ισχύος και ημιαγωγών, για μη επανδρωμένα συστήματα, αισθητήρες και στρατιωτικές πλατφόρμες.

Η μεγάλη αλλαγή των τελευταίων μηνών είναι ότι η άμυνα αντιμετωπίζεται πλέον ως ζήτημα βιομηχανικής πολιτικής και όχι μόνο ως υπόθεση των υπουργείων Άμυνας.

Το σχέδιο των €800 δισ. και τι πραγματικά σημαίνει

Η κεντρική πολιτική ομπρέλα αυτής της προσπάθειας είναι το σχέδιο ReArm Europe, που μετονομάστηκε σε Readiness 2030. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει τη δυνατότητα κινητοποίησης έως και €800 δισ. πρόσθετων αμυντικών δαπανών έως το 2030.

Το ποσό, ωστόσο, χρειάζεται μια ειδικότερη ανάγνωση. Δεν πρόκειται για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ταμείο €800 δισ. που έχει ήδη συγκεντρωθεί και είναι διαθέσιμο προς εκταμίευση. Πρόκειται για δυνητικό χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος αφορά έως €650 δισ. δυνητικών πρόσθετων εθνικών δαπανών, μέσω της δημοσιονομικής ευελιξίας που παρέχεται στα κράτη-μέλη για την αύξηση των αμυντικών τους προϋπολογισμών. Η εκτίμηση βασίζεται στη δυνατότητα αύξησης των αμυντικών δαπανών κατά περίπου 1,5% του ΑΕΠ.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, ύψους €150 δισ., το οποίο προβλέπει δάνεια προς τα κράτη-μέλη για επενδύσεις στην άμυνα και κοινές προμήθειες.

Η διάκριση έχει σημασία: τα €650 δισ. δεν αποτελούν ευρωπαϊκή επιχορήγηση, ενώ τα €150 δισ. είναι δανειακό εργαλείο και όχι δωρεάν χρηματοδότηση. Η πραγματική κινητοποίηση των πόρων θα εξαρτηθεί από τις εθνικές αποφάσεις, τα προγράμματα που θα εγκριθούν, τις συμβάσεις που θα υπογραφούν και, τελικά, την ικανότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να ανταποκριθεί.

Χρηματοδοτικός πυλώνας Ποσό Τι αφορά Εθνικός δημοσιονομικός χώρος Έως €650 δισ. Δυνητική αύξηση των εθνικών αμυντικών δαπανών, με αξιοποίηση της δημοσιονομικής ευελιξίας SAFE €150 δισ. Δάνεια για αμυντικές επενδύσεις και κοινές προμήθειες Σύνολο Readiness 2030 Έως €800 δισ. Δυνητική κινητοποίηση πρόσθετων πόρων έως το 2030

Η κλίμακα της αλλαγής αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Οι συνολικές αμυντικές δαπάνες των 27 κρατών-μελών εκτιμήθηκαν σε €418 δισ. για το 2025, αυξημένες κατά 20% σε σχέση με το 2024. Για το 2026 προβλέπεται περαιτέρω άνοδος στα €454 δισ. Οι αμυντικές δαπάνες αντιστοιχούσαν στο 2,2% του ΑΕΠ της ΕΕ το 2025, με την πρόβλεψη για το 2026 να ανεβαίνει στο 2,4%.

Δείκτης 2025 2026 Συνολικές αμυντικές δαπάνες ΕΕ-27 €418 δισ. €454 δισ. Μερίδιο στο ΑΕΠ 2,2% 2,4% Αμυντικές προμήθειες €115 δισ. — Έρευνα και ανάπτυξη στην άμυνα €17 δισ. €20 δισ. (εκτίμηση)

Τα μεγέθη αυτά δεν μπορούν να προστεθούν μηχανικά στα €800 δισ. του Readiness 2030. Αφορούν διαφορετικές κατηγορίες και χρονικές περιόδους: τα πρώτα αποτυπώνουν ετήσιες δαπάνες και εκτιμήσεις, ενώ τα δεύτερα δυνητική πρόσθετη χρηματοδοτική κινητοποίηση έως το τέλος της δεκαετίας.

Από τα €1,5 δισ. του EDIP στις νέες γραμμές παραγωγής

Πέρα από το μεγάλο χρηματοδοτικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να κατευθύνει πόρους απευθείας στην παραγωγική βάση. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP) διαθέτει €1,5 δισ. σε επιχορηγήσεις για την περίοδο 2025-2027. Στόχος είναι να ενισχυθεί η παραγωγική ικανότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και να περιοριστούν οι εξαρτήσεις από τρίτες χώρες.

Στις 14 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την κατανομή €168,2 εκατ. για τα πρώτα οκτώ έργα της δράσης Industrial Reinforcement Action. Η δημόσια χρηματοδότηση αναμένεται να κινητοποιήσει βιομηχανικές επενδύσεις ύψους περίπου €1,26 δισ. Τα έργα αφορούν 17 εγκαταστάσεις σε 14 κράτη-μέλη της ΕΕ και στη Νορβηγία. Η έμφαση δίνεται σε τομείς που αποδείχθηκαν κρίσιμοι στον πόλεμο της Ουκρανίας: ενεργειακά υλικά, προωθητικά συστήματα για drones και πυραύλους, καθώς και πυρομαχικά. Οι στόχοι παραγωγής που συνδέονται με τα έργα είναι ενδεικτικοί της κλίμακας που επιδιώκει να αποκτήσει η Ευρώπη:

Προϊόν ή παραγωγική δυνατότητα Αναμενόμενη δυναμικότητα Ενεργειακά υλικά Πάνω από 20.000 τόνοι ετησίως Συστήματα πρόωσης για drones και πυραύλους 3.500 μονάδες Κεφαλές περιφερόμενων πυρομαχικών 200.000 Πυρομαχικά 60 εκατ.

Το επόμενο βήμα είναι εξίσου κρίσιμο. Οι προσκλήσεις του EDIP για το 2027 περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά συστήματα καθοδήγησης και πρόωσης, μονάδες ραδιοσυχνοτήτων και λέιζερ, πολυφασματικές κάμερες, ηλεκτρονικά αεροναυπηγικών συστημάτων, πλακέτες κυκλωμάτων, ημιαγωγούς, μπαταρίες και ηλεκτρονικά ισχύος.

Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση της παραγωγής πλατφορμών και τελικών συστημάτων, των μεταλλικών κατεργασιών, της σφυρηλάτησης, των σύνθετων υλικών και της συναρμολόγησης. Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο: η ευρωπαϊκή αμυντική κινητοποίηση δεν αφορά μόνο τις παραδοσιακές εταιρείες όπλων. Ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο επιχειρήσεων από την αυτοκινητοβιομηχανία, τη μεταλλουργία, τη χημική βιομηχανία, την ηλεκτρονική και την παραγωγή μηχανημάτων.

Rheinmetall: Η γερμανική μηχανή πυρομαχικών ανεβάζει ταχύτητα

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση βιομηχανικής επέκτασης είναι η γερμανική Rheinmetall. Ο όμιλος αναπτύσσει νέες εγκαταστάσεις και αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα σε πυρομαχικά, προωθητικά και ενεργειακά υλικά. Στο Unterlüß της Γερμανίας, η νέα μονάδα παραγωγής βλημάτων πυροβολικού των 155 χιλιοστών έχει σχεδιαστεί για δυναμικότητα έως 350.000 βλήματα ετησίως. Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε μέσα σε περίπου 15 μήνες, χρόνος που αποτυπώνει την προσπάθεια επιτάχυνσης της βιομηχανικής κινητοποίησης. Στο Aschau, η εταιρεία εκσυγχρόνισε τις εγκαταστάσεις ενεργειακών υλικών, αυξάνοντας κατά 40% τη δυναμικότητα παραγωγής πολυβασικών προωθητικών μέσα σε 18 μήνες. Παράλληλα, ενίσχυσε τη θέση της στην παραγωγή νιτροκυτταρίνης μέσω της εξαγοράς της μονάδας Hagedorn.

Η δραστηριότητα επεκτείνεται και εκτός Γερμανίας. Στο Albacete της Ισπανίας εγκαινιάστηκε στις 16 Οκτωβρίου νέα εγκατάσταση, με επένδυση περίπου €20 εκατ. Η μονάδα έχει ετήσια δυναμικότητα περίπου 3 εκατ. εξαρτημάτων πυρομαχικών μεσαίου διαμετρήματος: 1,2 εκατ. βλήματα και 1,8 εκατ. κάλυκες. Η εγκατάσταση ενισχύει επίσης την παραγωγή συστημάτων όλμων.

MBDA: €5 δισ. για πυραύλους και νέες θέσεις εργασίας

Αν η Rheinmetall συμβολίζει την επιστροφή της Ευρώπης στη μαζική παραγωγή πυρομαχικών, η MBDA βρίσκεται στον πυρήνα της προσπάθειας ενίσχυσης της παραγωγής πυραυλικών συστημάτων. Ο ευρωπαϊκός όμιλος, με μετόχους τις Airbus, BAE Systems και Leonardo, ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2026 ότι είχε διπλασιάσει την παραγωγή πυραύλων από το 2023 έως το τέλος του 2025. Για το 2026 σχεδίαζε νέα αύξηση της παραγωγής κατά 40%. Το επενδυτικό πρόγραμμα είναι επίσης σημαντικό. Η MBDA προγραμματίζει επενδύσεις €5 δισ. στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις της κατά την περίοδο 2026-2030, ενώ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει 2.800 προσλήψεις μέσα στο 2026. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των €44,4 δισ. έχει ιδιαίτερη σημασία. Δείχνει ότι η εταιρεία έχει μπροστά της σημαντικό όγκο παραγγελιών, ο οποίος πρέπει να μετατραπεί σε παραδόσεις.

Volkswagen: Μπορεί ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων να γίνει αμυντική μονάδα;

Η πιο συμβολική ένδειξη ότι η αλλαγή ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής αμυντικής βιομηχανίας έρχεται από τη Γερμανία και τη Volkswagen. Το εργοστάσιο της εταιρείας στο Osnabrück, το οποίο αντιμετωπίζει αβεβαιότητα για το μέλλον του, βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιευμάτων για πιθανή παραγωγή εξαρτημάτων που θα συνδέονται με το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας Iron Dome. Τον Μάρτιο, το Defense News μετέδωσε ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες για την παραγωγή τέτοιων εξαρτημάτων. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, δημοσίευμα του TurDef ανέφερε ότι η Volkswagen είχε συμφωνήσει σε βασικούς όρους για πιθανή πώληση της μονάδας στην Aurelius Capital και στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, με προοπτική μετατροπής της σε κέντρο παραγωγής για τον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στη Volkswagen. Η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία χρειάζεται προμηθευτές με τεχνογνωσία σε μέταλλα, κατεργασίες ακριβείας, ηλεκτρονικά, μπαταρίες, χημικά υλικά και μηχανικά συστήματα. Επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα εξυπηρετούσαν την αυτοκινητοβιομηχανία ή άλλους πολιτικούς κλάδους θα μπορούσαν να διεκδικήσουν θέση σε αυτή την αγορά.

Η νέα αγορά των €500 δισ. και οι εταιρείες εκτός άμυνας

Η μετατόπιση αυτή δημιουργεί και μια νέα αγορά για επιχειρήσεις που δεν ανήκουν παραδοσιακά στον αμυντικό τομέα. Μελέτη της Boston Consulting Group το 2025 εκτίμησε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας θα μπορούσε να δημιουργήσει δυνητική επιχειρηματική ευκαιρία περίπου €500 δισ. για εταιρείες εκτός της παραδοσιακής αμυντικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, η Ευρώπη προσελκύει και ξένους αμυντικούς ομίλους που επιδιώκουν να εγκαταστήσουν παραγωγική παρουσία στην ήπειρο. Νοτιοκορεατικές εταιρείες, όπως η Hanwha και η Hyundai Rotem, κινούνται προς την κατεύθυνση της τοπικής παραγωγής, αξιοποιώντας τις ευρωπαϊκές ανάγκες αλλά και την έμφαση που δίνεται στην ευρωπαϊκή βιομηχανική συμμετοχή στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Αυτό δημιουργεί μια δεύτερη διάσταση στον ανταγωνισμό: δεν πρόκειται μόνο για το ποιος θα πουλήσει όπλα στην Ευρώπη, αλλά και για το ποιος θα παράγει μέσα στην Ευρώπη, ποιος θα ελέγχει την τεχνογνωσία και ποιος θα αποκομίσει τη βιομηχανική υπεραξία.

Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια

Η ευρωπαϊκή προσπάθεια περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες χρηματοδότησης και επενδύσεων. Για να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της κινητοποίησης, πρέπει να διαχωριστούν:

Κατηγορία Ποσό ή μέγεθος Τι αντιπροσωπεύει Readiness 2030 Έως €800 δισ. Δυνητική κινητοποίηση πρόσθετων αμυντικών πόρων έως το 2030 SAFE €150 δισ. Δανειακό εργαλείο για αμυντικές επενδύσεις και κοινές προμήθειες EDIP €1,5 δισ. Επιχορηγήσεις για την περίοδο 2025-2027 Πρώτα οκτώ έργα Industrial Reinforcement Action €168,2 εκατ. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2026 Αναμενόμενη κινητοποίηση από τα πρώτα οκτώ έργα €1,26 δισ. Εκτιμώμενες βιομηχανικές επενδύσεις MBDA €5 δισ. Προγραμματισμένες επενδύσεις 2026-2030 Rheinmetall Albacete Περίπου €20 εκατ. Επένδυση στη νέα ισπανική εγκατάσταση Δυνητική αγορά για μη αμυντικές επιχειρήσεις Περίπου €500 δισ. Εκτίμηση BCG για πιθανή επιχειρηματική ευκαιρία, όχι εγκεκριμένο κονδύλι

Ο πίνακας δεν αποτελεί άθροισμα διαθέσιμων χρημάτων. Περιλαμβάνει δημοσιονομικές δυνατότητες, δάνεια, επιχορηγήσεις, εταιρικές επενδύσεις και εκτίμηση δυνητικής αγοράς. Η πρόσθεση αυτών των μεγεθών σε ένα ενιαίο σύνολο θα δημιουργούσε παραπλανητική εικόνα.

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