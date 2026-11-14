Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Έδινε ντόπα ακόμα και στον ανήλικο γιό του!

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Εμπαιγμός με τη «διακοίνωση»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι 4 λόγοι που φέρνουν κύμα εξόδου για σύνταξη

ΕΣΤΙΑ: «Αλίμονο σ’ αυτούς που δεν ακούνε»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973-2026 – 53 χρόνια ενοχλεί

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Πουλάμε φθηνά ρεύμα τη μέρα, αγοράζουμε ακριβά το βράδυ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Στους δρόμους του αγώνα μιλάνε οι λαοί, η φλόγα του Νοέμβρη μένει ζωντανή

Καμιά θυσία για τους πολέμους τους Με το ΚΚΕ για την ανατροπή

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Τι έγραψαν οι Γάλλοι στους Τούρκους

ΚONTRA: Εισβάλλουν στο Μαξίμου οι αντάρτες δήμαρχοι

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Η φλόγα του κινήματος στα χέρια της νέας γενιάς

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αδύναμο το bottom line του επιχειρείν

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