Οι εξελίξεις στα «Μαύρα πουκάμισα» μακριά από τις κάμερες, ο Σιαδήμας και το «Newsroom», ο Μπρατάκος  και  η «Βραδυνή», οι «Ράδιο αρβύλα» και ο Τριανταφυλλόπουλος σε διαδικασία comeback

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Διορθωτικές «βελονιές» στα «Δυο μαύρα πουκάμισα»

Ως εκ των φιλόδοξων σχεδίων της νέας τηλεοπτικής σεζόν επικοινωνήθηκε η σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» από το Mega, τα επεισόδια της οποίας μεταδίδονται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Ως τώρα ήταν το πρώτο σε απήχηση πρόγραμμα μυθοπλασίας του σταθμού με επίσης σχεδόν καθημερινή παρουσία στο Top 10 της Nielsen- όχι όμως στην κορυφαία θέση.

Οι επιδόσεις φαίνεται δεν ικανοποίησαν και αναπτύχθηκε σκεπτικισμός. Άλλαξε το δίδυμο σκηνοθετών και ο έμπειρος Κώστας Κιμούλης αντικαταστάθηκε από τον Κώστα Αναγνωστόπουλο. Επιχειρούνται τελευταίως διαρθρωτικές/διορθωτικές κινήσεις σε επίπεδο πλοκής για να γίνει πιο σφιχτή. Στο πλαίσιο αυτό λέγεται ότι η σειρά θα «κοντύνει» ως προς το πλήθος των επεισοδίων. Θα έχει διάρκεια, υποστηρίζεται, σαν εκείνη που είχε η περσινή επιτυχία του σταθμού «Μια νύχτα μόνο». Εικάζεται ότι τίτλοι τέλους θα «πέσουν» εντός της Άνοιξης. Ως μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Μένου Σακελλαρόπουλου εξ αρχής είχε γίνει- λέγεται- σχεδιασμός για ολοκλήρωση της ιστορίας στην τρέχουσα σεζόν.

Επιστροφή στις επαγγελματικές «ρίζες» του…

Ένας γνώριμος από τα παλιά βολιδοσκοπείται από το Mega. Ο Λοΐζος Ξενόπουλος, επιτελικό στέλεχος του Mega στον τομέα της μυθοπλασίας με επικεφαλής – στα μακρινά 90’s – τον διακεκριμένο συγγραφέα και σεναριογράφο Δημήτρη Νόλλα, φέρεται να συζητά αξιοποίηση του στον τομέα του προγράμματος στην νέα εποχή του σταθμού.

«Newsroom» με αποχή από Δευτέρα, για αρχή…

Οι μεν θέλουν, οι δε… δεν θέλουν. Η ατμόσφαιρα στο Ραδιομέγαρο είναι κάπως ηλεκτρισμένη. Διότι στα «ψηλά» της ΕΡΤ- και αλλαχού- θέλουν τη Δευτέρα να ξαναρχίσει στο ΕΡΤNews η εκπομπή «Newsroom» με το Γιώργο Σιαδήμα. Εκπομπή και δημοσιογράφος έχουν μπει εδώ και σχεδόν δυο βδομάδες στον «πάγο» εξαιτίας της γκάφας ολκής που είχαν κάνει παρουσιαστής, αρχισυντάκτης και ρεπόρτερ στην εκπομπή της προπερασμένης Δευτέρας με τον καταδικασμένο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Παναγιώτη Ηλιόπουλο, πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής , τον οποίο εμφάνισαν ως εξαπατημένο θύμα της ΜΚΟ «Παιδική χαρά».

Αλλά στην επαναφορά της εκπομπής αντιδρά ένας κόσμος στην ΕΡΤ θέτοντας θέμα ηθικής τάξης και σεβασμού στις δημοκρατικές αρχές. Οι τεχνικοί διαμηνύθηκε στην διοίκηση της ΕΡΤ- σε συνάντηση νωρίτερα την Παρασκευή (12/11) με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, Άρη Παναγιωτίδη, σε μια απόπειρα να εκτονωθεί η ένταση- ότι τη Δευτέρα στο δίωρο (10.00-12.00) της εκπομπής θα απέχουν ώστε το «Newsroom» να μην μεταδοθεί. Το ίδιο, σχεδιάζουν, να πράξουν ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου αλλά και την Τετάρτη. Ποια θα είναι η συνέχεια θα εξαρτηθεί- λέγεται- από διάφορες παραμέτρους.

Οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους πίσω από την θρυλική «Λιλιπούπολη»

Τα 50 της χρόνια γιορτάζει η «Λιλιπούπολη» και η εκπομπή «Να παίζουν τα ραδιόφωνα» με την Ντέπυ Γκολεμά παρουσιάζει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 13:00, στο ΕΡΤnews Radio 105.8, τις ιστορίες, τους ανθρώπους και τα τραγούδια μιας πόλης που δεν υπήρξε ποτέ σε κανέναν χάρτη, αλλά μεγάλωσε γενιές ακροατών.

Η Ρεγγίνα Καπετανάκη και ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, δύο από τους ανθρώπους που συνδέθηκαν με τη δημιουργία αυτού του μοναδικού ραδιοφωνικού κόσμου, θυμούνται τη γέννηση, την πορεία και τις ξεχωριστές στιγμές της εκπομπής «Εδώ Λιλιπούπολη». Τηλεφωνικά μιλούν ο Νίκος Κυπουργός, καθώς και ο Άρης Δαβαράκης, οι οποίοι έζησαν από κοντά το κλίμα εκείνης της δημιουργικής εποχής στο Τρίτο Πρόγραμμα.

Ενισχύεται η «Βραδυνή»

Καθήκοντα Συμβούλου Έκδοσης και Στρατηγικής και μετοχική συμμετοχή στην εκδοτική εταιρεία της εφημερίδας «Βραδυνή» αποκτά ο Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και πρώην Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ.

Η συμμετοχή του εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της θέσης της «Βραδυνής», όπως επισημαίνει ο ιστορικός δημοσιογραφικός οργανισμός, στο σύγχρονο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης και στο δημόσιο διάλογο.

Σταθερή επιδίωξη της «Βραδυνής» παραμένει, όπως τονίζεται, η έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση, με έμφαση στο πρωτογενές ρεπορτάζ, τη διασταύρωση των πληροφοριών, τη σαφή διάκριση είδησης και άποψης και την υπεύθυνη ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Περιζήτητες οι σειρές του ΑΝΤ1 στο τηλεοπτικό παζάρι των Καννών

Με νέες εμπορικές συμφωνίες και επαφές με εκπροσώπους της τηλεοπτικής αγοράς από περισσότερες από 40 χώρες ολοκλήρωσαν η Antenna Studios και ο ΑΝΤ1 τη συμμετοχή τους στο MIPCOM 2026, που πραγματοποιήθηκε στις Κάννες στα μέσα του προηγούμενου μήνα.

Οι νέες παραγωγές, οι διεθνείς πωλήσεις και οι διασκευές επιτυχημένων σειρών βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίας τους, ανοίγοντας νέες προοπτικές για το ελληνικό περιεχόμενο.

Για πρώτη φορά, η Antenna Studios και ο ΑΝΤ1 συμμετείχαν με δικό τους εκθεσιακό περίπτερο στη μεγαλύτερη διεθνή αγορά τηλεοπτικού περιεχομένου, παρουσιάζοντας το χαρτοφυλάκιο των παραγωγών τους σε τηλεοπτικούς σταθμούς, πλατφόρμες streaming, εταιρείες διανομής και παραγωγής, καθώς και κορυφαία διεθνή στούντιο.

Τις εντυπώσεις κέρδισαν οι νέες σειρές «Ντέρτι», «Κρίνο & Αγκάθι» και «Σπιλιάδες», που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη διεθνή αγορά, προσελκύοντας την προσοχή αγοραστών από διαφορετικές χώρες. Παράλληλα, οι καταξιωμένες παραγωγές «Άγριες Μέλισσες» και «Μάγισσα», καθώς και οι μίνι σειρές «Σέρρες», «Σώσε με» και «Είμαι η Τζο», συνέχισαν τη δυναμική τους πορεία, επιβεβαιώνοντας την εμπορική απήχηση της ελληνικής μυθοπλασίας στο εξωτερικό.

Η διεθνής παρουσία των παραγωγών του ΑΝΤ1 αποτυπώνεται σε πωλήσεις σε όλο και περισσότερες αγορές. Η «Μάγισσα» συνεχίζει το επιτυχημένο διεθνές της ταξίδι, με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία να αποτελούν τις πιο πρόσφατες προσθήκες στις αγορές όπου έχει διατεθεί η σειρά. Οι «Σέρρες» και η «Ζωή» συνεχίζουν τη διεθνή τους πορεία, με τη Βουλγαρία να προστίθεται στις αγορές όπου έχουν διατεθεί οι δύο σειρές.

Οι «Άγριες Μέλισσες», που αποτέλεσαν τηλεοπτικό φαινόμενο στην Ελλάδα, συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους και πέρα από τα σύνορα, κατακτώντας το διεθνές κοινό, με πωλήσεις στην Πολωνία, τη Λατινική Αμερική, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Λιθουανία, την Κροατία και σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αντίστοιχα, το «Σώσε με», μετά την επιτυχημένη πορεία του σε πλατφόρμες και τηλεοπτικά κανάλια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE) και σε αγορές της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CIS), συνεχίζει το διεθνές του ταξίδι, με νέες πωλήσεις στην Εσθονία και τη Βουλγαρία.

Ξεχωριστή επιτυχία αποτελεί η κροατική διασκευή των «Άγριων Μελισσών», που προβάλλεται από το RTL και την πλατφόρμα Voyo και η 2η σεζόν είναι ήδη στον αέρα. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη στρατηγική του ΑΝΤ1 για τη διεθνή αξιοποίηση των ελληνικών παραγωγών, όχι μόνο μέσω της πώλησης ολοκληρωμένων σειρών, αλλά και μέσω τηλεοπτικών formats που διασκευάζονται για τις ανάγκες κάθε τοπικής αγοράς. Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό μοντέλο που διευρύνει τις εμπορικές δυνατότητες του ελληνικού περιεχομένου και δημιουργεί νέες πηγές ανάπτυξης.

Κινητικότητα στο YouTube…

Δεν πτοούνται οι συντελεστές της σειράς «Ράδιο αρβύλα» που δεν βρέθηκε τηλεοπτική «στέγη» για την σάτιρα τους. Εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Θα ανεβάσουν εκπομπή στο YouTube το πιθανότερο από τις αρχές του 2027 και ύστερα- όσο πιο κοντά στην τελική ευθείας προς τις κάλπες.

Επαναδραστηριοποίηση και comeback θέλει, λέει, να κάνει στο οπτικοακουστικά δρώμενα και ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος. Κι εκείνος ρέπει προς YouTube μεριά.

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