Το χρηματιστήριο του Χόλιγουντ στην τηλεόραση- Ανάμεσα στους πιο  ακριβοπληρωμένους οι Τζένιφερ Άνιστον, Σιλβέστερ Σταλόνε και Σελίνα Γκόμεζ 

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Η εποχή της περίφημης Peak TV (μέσα σε μια σεζόν στις ΗΠΑ είχαν βγει 400 πρωτότυπες σειρές υψηλού κόστους) έχει περάσει- μάλλον- ανεπιστρεπτί στις ΗΠΑ, όμως το υψηλό κασέ εκείνης της περιόδου στους συντελεστές παραγωγών μυθοπλασίας παραμένει αλώβητο.

Η επανάσταση του streaming άλλαξε και αλλάζει ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού, προσελκύοντας αστέρες πρώτης γραμμής στη μικρή οθόνη, με τα «μεγαλύτερα» ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος να εξακολουθούν να εξασφαλίζουν συμβόλαια με… αστρονομικά ποσά.

Στον αντίποδα, ο κινηματογραφικός κλάδος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής στο μεγαλύτερο μέρος της φετινής χρονιάς, καθώς εξελίσσεται η συγχώνευση των Paramount και Warner Bros. Παράλληλα, οι πρόσφατες ανακατατάξεις στην ηγεσία περιεχομένου του Netflix έχουν βάλει «φρένο» στις νέες συμφωνίες –τουλάχιστον προσωρινά–, την ώρα που η κινηματογραφική βιομηχανία γιορτάζει τη φετινή ανάκαμψη και τη δυναμική του box office, σημειώνει το The Variety.

Στο «ψητό» τώρα. Στο χρηματιστήριο αξιών των σταρ του Χόλιγουντ με ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές εμφανίζονται με «χρυσά πακέτα» η Τζένιφερ Άνιστον και η Ρις Γουίδερσπουν, οι οποίοι παίζουν στη σειρά «The Morning show» του Apple TV+ με απολαβές δύο (2) εκατ. δολάρια ανα επεισόδιο η κάθε μία.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τη συμμετοχή του στη δραματική σειρά «Tulsa King» του Paramount+, παραγωγής του περιβόητου Τέιλορ Σέρινταν, φέρεται να αμείβεται επίσης με περίπου δύο (2) εκατ. δολάρια ανα επεισόδιο.

Η τριάς των πρωταγωνιστών της σειράς «Only Murders n the Building» του Hulu και του Disney+, Στιβ Μάρτιν, Σελίνα Γκόμεζ και Μάρτιν Σόρτ, με άνεση- αναφέρεται- ότι παίρνουν καθένας από ένα εκατ. δολάρια το επεισόδιο, καθώς η σειράς οδεύει προς τον έκτο κύκλο επεισοδίων.

Επίσης, ηθοποιοί με ιδιαίτερη δημοτικότητα και προλέκυση τηλεθεατών εξασφαλίζουν υψηλές απολαβές και ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η Τζένιφερ Γκάρνερ η οποία έσπασε το «φράγμα» του ενός εκατ. δολαρίων ανα επεισόδιο στη σειρά «The Five Star Weekend» της πλατφόρμας Peacock.

«Η ανάγκη για σταρ που μπορούν να “σηκώσουν” στις πλάτες τους αυτές τις τηλεοπτικές παραγωγές είναι μεγαλύτερη από ποτέ», επισημαίνει ατζέντης ταλέντων. «Παλαιότερα ήταν ανήκουστο να λαμβάνει κάποιος δυο εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο».

Ιδιαίτερα ωφελημένοι από τα νέα δεδομένα της αγοράς είναι οι ηθοποιοί που ενδεχομένως έχουν ξεπεράσει ηλικιακά τους παραδοσιακούς πρωταγωνιστικούς ρόλους του κινηματογράφου. Οι σταρ αυτοί έχουν βρει μια εξαιρετικά προσοδοφόρα «στέγη» στο streaming, όπου η εμπορική τους απήχηση παραμένει πολύτιμη. Επιπλέον, σε αντίθεση με τις εξαντλητικές σεζόν των 22 επεισοδίων της εποχής των ελεύθερων τηλεοπτικών δικτύων, πλέον τους δελεάζει η σαφώς πιο ευέλικτη δέσμευση των 6, 8 ή 10 επεισοδίων.

«Κάθε σταρ αναζητά πλέον τον τρόπο να ηγηθεί μιας σειράς», αναφέρει στο Variety άνθρωπος που κινείται στον χώρο των τηλεοπτικών παραγωγών και του streaming. «Αν βρίσκεσαι στο νούμερο 1 ή 2 της λίστας των πρωταγωνιστών, οι οικονομικές συνθήκες δεν ήταν ποτέ καλύτερες».

Μεταξύ των μεγάλων παικτών της αγοράς, η Apple θεωρείται η πιο ανταγωνιστική στο μέτωπο των αμοιβών, με το HBO και την Amazon να ακολουθούν δυναμικά. Ακόμη και το Peacock έχει δείξει διάθεση να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, προσφέροντας πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο για ονόματα όπως η Γκάρνερ.

Την ίδια στιγμή, το Paramount+ έχει προσελκύσει πρωτοκλασάτα ονόματα —ιδίως στις παραγωγές του Τέιλορ Σέρινταν και της 101 Studios— εξασφαλίζοντας σε ορισμένους πρωταγωνιστές του απολαβές που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο δολάρια το επεισόδιο.

Στον αντίποδα, η Disney εμφανίζεται πιο συγκρατημένη στις δαπάνες της: το δίκτυο FX, ειδικότερα, αποφεύγει το κυνήγι ακριβοπληρωμένων σταρ, ποντάροντας περισσότερο στη δυναμική του ίδιου του υλικού, όπως αποδεικνύει η περίπτωση της σειράς «Shōgun».

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