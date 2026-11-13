search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2026 10:50

Θεσσαλονίκη: Διανομέας σταμάτησε να βοηθήσει 36χρονο και αυτός έγινε «καπνός» με το μηχανάκι του

13.11.2026 10:50
astynomia_new
Φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Θύμα απαράδεκτης κλοπής της μηχανής του από άτομο που του ζήτησε βοήθεια, έπεσε ένας 20χρονος διανομέας τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/11) στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το voria.gr, δράστης είναι ένας 36χρονος από τη Γερμανία που βρισκόταν επί της οδού Ωραιοκάστρου στη Σταυρούπολη προσποιούμενος ότι χρειάζεται βοήθεια.

Όταν από το σημείο πέρασε ένας 20χρονος διανομέας από το Αφγανιστάν και σταμάτησε για να βοηθήσει τον 36χρονο, εκείνος τον έσπρωξε, πήρε το μηχανάκι του και τράπηκε σε φυγή.

Ο διανομέας ενημέρωσε τις αρχές με αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον 36χρονο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα σπρέι πιπεριού, ενώ το δίκυκλο αποδόθηκε στο 20χρονο θύμα.

Διαβάστε επίσης:

ΕΚΑΒ: Σκηνές-σοκ κατά των διασωστών από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου περιγράφει ο πρόεδρος των εργαζομένων – Σφοδρή αντίδραση και του προέδρου ΠΟΕΔΗΝ

Πολυτεχνείο: Νεώτερα μνημεία η ιστορική πύλη και το γλυπτό του Μακρή

Λάρισα: Eξακολουθεί και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ αγοράκι 2,5 ετών μετά την μετωπική σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με ΙΧ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PAIDIKI XARA
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος κοντά σε παιδική χαρά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το δεκαδικό που έγινε «τάση»

gerapetritis fintan 89- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ελιγμός του Φιντάν έφερε ήρεμα νερά στο καλώδιο: Από την άδεια στη γραπτή ενημέρωση και πώς η Τουρκία κατοχύρωσε τις διεκδικήσεις από την πίσω πόρτα

lekkas new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για τον σεισμό στην Κρήτη: «Ομαλή η ακολουθία, σημαντικό το εστιακό βάθος των 32 χιλιομέτρων»

cigarettes_filters
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τέλος και στα… φίλτρα των τσιγάρων; Στο τραπέζι η πλήρης απαγόρευση στην ΕΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

lakis-lazopoulos
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» κατάφερε την υψηλότερη τηλεθεάση της Τετάρτης (11/11)

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο στηρίζει τον φρουρό που έκανε παρατήρηση στον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:10
PAIDIKI XARA
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος κοντά σε παιδική χαρά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το δεκαδικό που έγινε «τάση»

gerapetritis fintan 89- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ελιγμός του Φιντάν έφερε ήρεμα νερά στο καλώδιο: Από την άδεια στη γραπτή ενημέρωση και πώς η Τουρκία κατοχύρωσε τις διεκδικήσεις από την πίσω πόρτα

1 / 3