Θεσσαλονίκη: Διανομέας σταμάτησε να βοηθήσει 36χρονο και αυτός έγινε «καπνός» με το μηχανάκι του

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Θύμα απαράδεκτης κλοπής της μηχανής του από άτομο που του ζήτησε βοήθεια, έπεσε ένας 20χρονος διανομέας τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/11) στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το voria.gr, δράστης είναι ένας 36χρονος από τη Γερμανία που βρισκόταν επί της οδού Ωραιοκάστρου στη Σταυρούπολη προσποιούμενος ότι χρειάζεται βοήθεια.

Όταν από το σημείο πέρασε ένας 20χρονος διανομέας από το Αφγανιστάν και σταμάτησε για να βοηθήσει τον 36χρονο, εκείνος τον έσπρωξε, πήρε το μηχανάκι του και τράπηκε σε φυγή.

Ο διανομέας ενημέρωσε τις αρχές με αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον 36χρονο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα σπρέι πιπεριού, ενώ το δίκυκλο αποδόθηκε στο 20χρονο θύμα.

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