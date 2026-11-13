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13.11.2026 08:28

Πολυτεχνείο: Νεώτερα μνημεία η ιστορική πύλη και το γλυπτό του Μακρή

13.11.2026 08:28
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Λίγες μέρες πριν την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου, και σε κοινή συνεδρίασή τους τα μέλη των κεντρικών συμβουλίων του υπουργείου Πολιτισμού, ΚΑΣ και ΚΣΝΜ, κήρυξαν, με ομόφωνη γνωμοδότησή τους, ως νεώτερα μνημεία την κεντρική πύλη και τμήμα της περίφραξης του ιστορικού κτηριακού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων.

Επιπλέον, ως νεώτερα μνημεία κηρύσσονται, επίσης με ομόφωνη γνωμοδότηση, η αυθεντική σιδερένια πύλη του Πολυτεχνείου, που γκρέμισε το άρμα μάχης με εντολή της χούντας τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, η οποία βρίσκεται σήμερα στον προαύλιο χώρο του ιστορικού συγκροτήματος, καθώς και το εμβληματικό χάλκινο γλυπτό που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Μέμος Μακρής προς τιμήν του ιστορικού Νίκου Σβορώνου κι έγινε σύμβολο των αγώνων των φοιτητών.

Τα μέλη των Συμβουλίων αναγνώρισαν την ιδιαίτερη ιστορική αξία τους ως συμβόλων της αντίστασης των φοιτητών και των πολιτών κατά της δικτατορίας, ο δε χαρακτηρισμός των παραπάνω ως μνημείων ενισχύει την προστασία του ιστορικού συγκροτήματος.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 09:03
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