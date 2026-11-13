Ακίνητα: Τελευταία ευκαιρία για διόρθωση τετραγωνικών χωρίς πρόστιμα πριν το «σαφάρι» διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ 

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Μια «τελευταία ευκαιρία» στους ιδιοκτήτες ακινήτων να τακτοποιήσουν ανακρίβειες και αποκλίσεις στα τετραγωνικά μέτρα των ιδιοκτησιών τους χωρίς πρόστιμα δίνει το οικονομικό επιτελείο, λίγο πριν τεθεί σε λειτουργία το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ.

Όπως ξεκαθάρισε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, πρόκειται για την οριστική περίοδο χάριτος πριν ξεκινήσουν οι αυτόματες διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο.

Ποιοι γλιτώνουν τα πρόστιμα και ποιοι πληρώνουν

Βάσει της νομοθετικής ρύθμισης που παρουσίασε ο υπουργός, γίνεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα λάθη δήλωσης και στην πλήρη απόκρυψη περιουσίας:

Διόρθωση τετραγωνικών χωρίς πρόστιμο : Όσοι ιδιοκτήτες είχαν δηλώσει κανονικά τα ακίνητά τους, αλλά υπήρχαν αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα (π.χ. σε Κτηματολόγιο ή ΔΕΔΔΗΕ) και σε όσα αναγράφονταν στο Ε9, θα μπορούν να εναρμονίσουν τα στοιχεία τους χωρίς επιβαρύνσεις και πρόστιμα, καθώς το Δημόσιο δεν διέθετε μέχρι πρότινος ενιαίο μηχανισμό διασταύρωσης.

: Όσοι ιδιοκτήτες είχαν δηλώσει κανονικά τα ακίνητά τους, αλλά υπήρχαν αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα (π.χ. σε Κτηματολόγιο ή ΔΕΔΔΗΕ) και σε όσα αναγράφονταν στο Ε9, θα μπορούν να εναρμονίσουν τα στοιχεία τους χωρίς επιβαρύνσεις και πρόστιμα, καθώς το Δημόσιο δεν διέθετε μέχρι πρότινος ενιαίο μηχανισμό διασταύρωσης. Καμία χάρη για τα «αδήλωτα»: Αντίθετα, όσοι δεν είχαν δηλώσει καθόλου την ύπαρξη ενός ακινήτου θα κληθούν να καταβάλουν στο ακέραιο τους φόρους που τους αναλογούν (εξαιρούνται τραπεζικά ιδρύματα και διαχειριστές πιστώσεων).

Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ – Τα πρόστιμα που έρχονται

Το ΜΙΔΑ, το οποίο δρομολογείται να ενεργοποιηθεί έως το τέλος του έτους, θα συγκεντρώνει σε έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο στοιχεία από το Ε9, το Εθνικό Κτηματολόγιο (ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ), τον ΔΕΔΔΗΕ (αριθμός παροχής και κατανάλωση ρεύματος) και τις ηλεκτρονικές μισθώσεις. Οι ιδιοκτήτες θα υποχρεούνται να δηλώνουν την πραγματική χρήση κάθε ακινήτου (κύρια, εξοχική, κενή, μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση), ενώ στη διαδικασία επιβεβαίωσης θα συμμετέχουν πλέον και οι ενοικιαστές.

Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου διόρθωσης, οι κανόνες θα εφαρμόζονται αυστηρά χωρίς εξαιρέσεις, με το νέο πλαίσιο να προβλέπει πρόστιμα 100 ευρώ για γενικές ανακρίβειες στοιχείων, 500 ευρώ για εκπρόθεσμη δήλωση μίσθωσης και 1.000 ευρώ για ανακριβείς δηλώσεις που συνδέονται με επιδοτήσεις.

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