Πιερρακάκης: «Ενισχύουμε την προστασία των δανειοληπτών και αυστηροποιούμε τις κυρώσεις για τους servicers»

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«Ενισχύουμε την προστασία των δανειοληπτών και αυστηροποιούμε τις κυρώσεις για τους servicers», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Προσθέτοντας ότι «η αντιπολίτευση πήγε να στήσει ένα παιχνίδι, κάνοντας το άσπρο μαύρο. Τους αφαιρέσαμε και το τελευταίο “φύλλο συκής” για να μην ψηφίσουν και ακριβώς για αυτό ζήτησα ονομαστική ψηφοφορία».

Ερωτηθείς γιατί είπε «Λαφαζάνη» τον κ. Ανδρουλάκη χθες στη Βουλή, απάντησε διότι «κάποιες από τις προτάσεις τις οποίες είδαμε είναι εξωπραγματικές» και εξήγησε: «Δηλαδή, να σας πω συγκεκριμένα. Λέμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση έχει φέρει μια αλλαγή στον εξωδικαστικό για αυτό – θα έρθω σε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει; Λέει ότι πρέπει πρώτα να γίνει πτώχευση, καταρχήν, του πολίτη. Υπάρχει κόσμος που μας βλέπει που θέλει πρώτα να πτωχεύσει για να του δοθεί η δυνατότητα να προστατεύσει το σπίτι του και όχι να κάνει μια ρύθμιση;».

Η προστασία των δανειοληπτών και οι παρεμβάσεις στον εξωδικαστικό

Είπε, παράλληλα, ότι «το θέμα δεν είναι να είσαι ευχάριστος. Το θέμα είναι να μπορέσεις να βοηθήσεις τον κάθε άνθρωπο που μας βλέπει. Ο κόσμος αγωνιά για το αν θα μπορέσει να αποπληρώσει τα δάνειά του. Θέλει ένα χέρι βοηθείας από το κράτος. Εμείς, λοιπόν, θέλουμε να βοηθήσουμε. Θα σας πω μόνο τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει τον τελευταίο 1,5 χρόνο από το υπουργείο Οικονομικών. Θέλετε (να πούμε για) την αύξηση στο όριο του ακατάσχετου; Θέλετε τη μείωση στο ποσό για να μπεις στον εξωδικαστικό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ; Θέλετε τις 120 δόσεις; Να σας πω ένα άλλο στοιχείο: Νόμος Κατσέλη, για τον οποίο έχω εκφράσει και προσωπικά τις επιφυλάξεις μου. Γιατί; Το 40% -το είπαν τα δικαστήρια- ότι το 40% δεν έπρεπε να είχε μπει στον Νόμο Κατσέλη. Ο κόσμος που είχε ανάγκη να προστατεύσει το σπίτι του, έτρεχε στα δικαστήρια για 16 χρόνια. Βγαίνει μια απόφαση από τον Άρειο Πάγο. Η απόφαση δεν επέβαλε στην κυβέρνηση αναδρομικότητα και πήγαμε και την επιβάλαμε και αναδρομικά».

Και τόνισε: «Όταν ένας κόσμος έχει την ανάγκη μας, έχει ανάγκη ένα κράτος να του δίνει το χέρι, να τον βοηθάει, κάποιος που θέλει να πληρώσει, να λέει ”θέλω να βγάλω το κεφάλαιο μου έξω από το νερό”, όλοι έχουμε ευθύνη που υπερβαίνει όλο αυτό το πολιτικό. Να δούμε ποια είναι αυτή η ευθύνη και αν θα την τηρήσουν (σ.σ. η αντιπολίτευση)».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «το βασικό εργαλείο λέγεται εξωδικαστικός». «Γιατί λέγεται εξωδικαστικός; Γιατί εκεί βοηθάει περισσότερο τον ευάλωτο και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, αν ρωτούσαμε τον κόσμο, ”θέλεις οι ευάλωτοι να έχουν παραπάνω προνόμια, παραπάνω μέριμνες”; Ναι θα πούμε. Λοιπόν, ο εξωδικαστικός βοηθάει περισσότερο τους ευάλωτους. Τον διευρύναμε το τελευταίο διάστημα για να μπει σε αυτόν και η μεσαία τάξη. Άρα τι λέμε εκεί; Εκεί υπήρχε επιτόκιο 3% στην αρχή, για τα πρώτα 3 χρόνια. Μετά ήταν κυμαινόμενο. Έμπαινε και το Euribor. Και είμαστε σε μια εποχή υψηλών επιτοκίων, όπως ξέρετε. Και το κάναμε σταθερό γιατί; Πρώτον, επειδή υπάρχει αυτό το μεγάλο όφελος δεύτερον και για έναν άλλο λόγο, πέρα από το όφελος, ο κόσμος που θέλει να πληρώσει δεν μπορεί να ζει με αυτό το άγχος, ειδικά σε αυτή την εποχή. Άρα, βάζοντάς τους 3% λέμε και σε αυτόν τον κόσμο ότι πλέον υπάρχει προβλεψιμότητα».

Η αντιπαράθεση με τον Τσίπρα για τα funds και οι αιχμές για το 2015

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για την τοξικότητα του 2015 στη Βουλή, προσθέτοντας ότι «εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα πριν από την κυρία Μπακογιάννη, που είναι ένας στέλεχος με τεράστια διαδρομή και έρχεται και λέει ”συγγνώμη για αυτό που είπα” και το λέει αυτό το στέλεχος με αυτή τη διαδρομή». Είμαστε σε προεκλογική περίοδο και καλό είναι να τηρούμε το μέτρο, γιατί μιλάμε υπέρ της κοινωνίας αυτή είναι η δουλειά μας. Ο κόσμος μάς έχει ψηφίσει για να τον βοηθήσουμε όχι για να είμαστε βουλευτές, υπουργοί κτλ. Άρα, η εικόνα στη Βουλή χθες ήταν αποκαρδιωτική».

Σε ερώτηση «γιατί χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα, ”πατερούλη” των funds; Όλα τα δάνεια που έχουμε τώρα είναι από τη νομοθεσία Τσίπρα;», ανέφερε ότι «ο Τσίπρας καταγγέλλει μια διαδικασία την οποία, συγγνώμη, αλλά αυτός την έφερε, έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, μπορεί να κάνει “rebranding” δεν μπορεί να αλλάξει τα ΦΕΚ της κυβέρνησής του» και συνέχισε: «Έφερε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, έφερε τα funds στην Ελλάδα. Δίνει μία συνέντευξη προχθές στην οποία λέει, ”ούτε ένα ευρώ δεν πέρασε στα funds επί των ημερών μου”. Μίλησα με την Τράπεζα της Ελλάδος, μπορείτε να μου πείτε το 2019, πόσα πέρασαν; Μου λένε 18 δισ., πριν το 2019, Μάρτιο του 2019. Το λέω στη Βουλή, βγαίνει το κόμμα του κ. Τσίπρα και αναγνωρίζει ότι 375 εκατ. τελικώς πέρασαν σε στεγαστικά δάνεια. Μας χωρίζουν ακόμη πόσα 17,625 δισ. Θέλω να πιστεύω ότι “θα τα βρούμε” μέσα σε επόμενες εβδομάδες».

Προσθέτοντας ότι «σταματάω εδώ να αστειεύομαι» σημείωσε: «Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή για να νομίζουν ότι μπορούν να παραγράψουν την ιστορία. Η Ελλάδα πέρασε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, η λέξη αλήθεια ετυμολογικά σημαίνει ”μη λήθη”, να μην ξεχνάς. Η δουλειά μας είναι να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη ανεξάρτητα από το ποιο κομμάτι εκπροσωπούμε».

Τα μέτρα για την ενέργεια και η έρευνα για τις καταγγελίες στη Ρόδο

Αναφερόμενος στις πληθωριστικές πιέσεις, είπε ότι «στα τρόφιμα, η Ελλάδα έχει καλύτερη επίδοση, αλλά η ενέργεια είναι αυτή η οποία ”σηκώνει” τον πληθωρισμό. Και στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή μας». Και επισήμανε ότι «η Ελλάδα είναι από τις χώρες που προσπαθούν -στο μέτρο των δυνατοτήτων τους- να στηρίξουν όσο πιο πολλούς μπορούν για όσο πιο πολύ μπορούν. Έχουμε δώσει πάνω από 1,44 δισ. ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης, αμιγώς για ενεργειακά μέτρα. Θα είμαστε στη Βουλή και την επόμενη εβδομάδα. Γιατί; Για το νομοσχέδιο της ΔΕΘ το οποίο ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Αν όλα αυτά τα προσθέσει κανείς -και τις επιδοτήσεις που γίνονται στην αντλία για να στηριχθεί ο κόσμος που είδαμε μόλις τώρα και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος- θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη για όσο χρειαστεί».

Ενώ, σχετικά με τις υποθέσεις με σκάνδαλα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, και ειδικά στη Ρόδο και στην κτηματική υπηρεσία με στημένους διαγωνισμούς, δήλωσε: «Δεν χάσαμε ούτε λεπτό. Το πρώτο είναι ότι απαλλάξαμε από τα καθήκοντά του τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου Α΄. Το δεύτερο είναι ότι διατάξαμε ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες, όπου και αν υπάρχουν. Το τρίτο είναι ότι στις 27 Οκτωβρίου ζητήσαμε κατεπείγουσα πανελλαδική έρευνα για να μας πει όλα αυτά τα οποία λέτε, δηλαδή κάθε διαγωνισμό, κάθε επιχειρηματία, κάθε πρόσωπο αν υπάρχει κάτι που υποκρύπτεται σε διασταυρώσεις με τις άλλες υπηρεσίες. Να δούμε, αν σε όλες αυτές τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες μπορεί να υπήρχε εικονικότητα στον ανταγωνισμό, γιατί όπως ξέρετε είναι μια διαδικασία στον πλειοδότη. Πηγαίνει με έναν μηχανικό τρόπο και, βέβαια, να πω ότι έχουν δοθεί σχετικές εντολές από το 2025. Να πω ότι έχουν ανακληθεί άδειες, έχουν ανακληθεί ουσιαστικά παραχωρήσεις σε παραλίες πριν ξεκινήσει αυτή η υπόθεση και έχουμε ήδη αρχίσει και να λαμβάνουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας από τις κτηματικές. Ό,τι βρούμε θα πάει αμέσως στα χέρια του εισαγγελέα και θα αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Ελέγχουμε το σύνολο των αποφάσεων των κτηματικών».

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