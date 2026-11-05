Πέρασε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο Πιερρακάκη – «Ναι» του ΠΑΣΟΚ στην τροπολογία «παρών» στις 120 δόσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας πέρασε επί της αρχής το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, με διατάξεις για τις 120 δόσεις, για το εποπτικό πλαίσιο και την αυστηροποίηση των ποινών για του servicers, κ.λπ., ενώ καταψηφίστηκε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ (και ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές) στήριξε την τροπολογία της κυβέρνησης για τη μετατροπή του κυμαινόμενου σε σταθερό επιτόκιο 3% στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τον δεκαπλασιασμό των προστίμων για τους servicers. Την τροπολογία με τα δύο άρθρα στήριξαν ειδικότερα 212 βουλευτές (ψήφισαν συνολικά 288), ενώ την καταψήφισαν 49 βουλευτές και 27 βουλευτές ψήφισαν «παρών».

Συνολικά η αξιωματική αντιπολίτευση υπερψήφισε 9 από τα 21 άρθρα που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, την οποία ζήτησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου να καταγραφεί η στάση του κάθε κόμματος. Στα δύο άρθρα που αφορούν τις 120 δόσεις (35 και 36), οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δήλωσαν «παρών» με το σκεπτικό ότι το επιτόκιο 5,8% είναι πολύ υψηλό όταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει επιτόκιο 3%. Τα συγκεκριμένα άρθρα υπερψηφίστηκαν από 197 βουλευτές, με 37 «όχι» και 54 «παρών».

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας.

Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές.

Άρθρο 3: Ναι 204 όχι 49, παρών 35

Άρθρο 4: Ναι 212, όχι 70, παρών 6

Άρθρο 5: Ναι 211, όχι 55, παρών 22

Άρθρο 11: ναι 204, όχι 64, παρών 20

Άρθρο 13: ναι 203, όχι 34, παρών 51

Άρθρο 14: ναι 201, όχι 61, παρών 26

Άρθρο 15: ναι 227, όχι 47, παρών 14

Άρθρο 17: ναι 201, όχι 68, παρών 19

Άρθρο 19:ναι 159, όχι 111, παρών 18

Άρθρο 21: ναι 158, όχι 111, παρών 19

Άρθρο 22: ναι 158, όχι 130, παρών 0

Άρθρο 24: ναι 158, όχι 119, παρών 11

Άρθρο 27: ναι 159, όχι 112, παρών 17

Άρθρο 30: ναι 160, όχι 119, παρών 9

Άρθρο 32: ναι 169, όχι 70, παρών 49

Άρθρο 33: ναι 161, όχι 113, παρών 14

Άρθρο 35: ναι 197, όχι 37, παρών 54

Άρθρο 36: ναι 197, όχι 37, παρών 54

Άρθρο 38: ψήφισαν 287, ναι 226, όχι 35, παρών 26

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ: ψήφισαν 288, ναι 212, όχι 49, παρών 27

Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση στη Βουλή

Προηγήθηκε επί μιάμιση μέρα η σε πολύ υψηλούς τόνους συζήτηση στην Ολομέλεια, στον απόηχο του καβγά για το άρθρο 23 που αποσύρθηκε ύστερα από την κατακραυγή δικηγορικών συλλόγων και της αντιπολίτευσης, καθώς σύμφωνα με την κριτική που διατύπωσαν το άρθρο στήριζε τα συμφέροντα των servicers και των funds στο βαθμό που έδινε το πράσινο φως για κατάσχεση χωρίς δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, εφόσον υπήρχε καθυστέρηση δόσεων με οφειλή που να υπερβαίνει τις τρεις δόσεις.

Σε συνέχεια της απόσυρσης και προκειμένου να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις, ο υπουργός Οικονομικών, κατέθεσε δύο τροπολογίες, α) την καθιέρωση επιτοκίου 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης με εξωδικαστικό μηχανισμό για τους ευάλωτους επιλέξιμους οφειλέτες και β)δεκαπλασιασμό των προστίμων για τους servicers, από 500.000 σε 5 εκ. ευρώ.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια ο υπουργός Οικονομικών αποκάλεσε «συνωμοσιολογία» ισχυρισμούς του «απόντος» προέδρου της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα, αλλά και των κοινοβουλευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι το άρθρο 23 «υπαγορεύτηκε» από τα ίδια τα funds, και δήλωσε ότι αποσύρθηκε για να αφαιρέσει από την αντιπολίτευση τα προσχήματα περί μη καταψήφισης του νομοσχεδίου. Μάλιστα ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία προκειμένου να καταγραφεί η στάση των βουλευτών της αντιπολίτευσης σε ένα νομοσχέδιο που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πλειοψηφίας είναι υπέρ των δανειοληπτών.

Αίσθηση προκάλεσε και η κόντρα του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, την πρώτη μέρα της συζήτησης, όπου η κάθε πλευρά κατηγόρησε την απέναντι ότι είναι «νεροκουβαλητές» των funds. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι 7,5 χρόνια έμεινε άπραγη και λίγους μήνες πριν τις εκλογές επιχειρεί να εμφανιστεί ότι φέρνει ρυθμίσεις υπέρ των δανειοληπτών όταν το επίμαχο αποσυρθέν άρθρο 23 συνιστούσε «απόπειρα εξόντωσης των δανειοληπτών, γραμμένο από τα χέρια των εταιρειών πιστώσεων». Από την άλλη ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σχολιάζοντας την πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, ζητώντας να συζητηθεί στην Ολομέλεια, είπε ότι δεν είναι εφαρμόσιμη αντιθέτως «τινάζει τη μπάνκα στον αέρα».

Σημειώνεται παρά την απόσυρση του άρθρου 23 πάντως και την τροπολογία με την αυστηροποίηση των προστίμων η αντιπολίτευση δεν υπέστειλε σημαία και συνέχισε το σφυροκόπημα για το συγκεκριμένο άρθρο χρεώνοντας στην κυβέρνηση εξυπηρέτηση των συμφερόντων των funds.

Κόντρα και με τον «εξωκοινοβουκλευτικό» Τσίπρα

Τα «πυρά» του έστρεψε ο Κυριάκος Πιέρρακάκης και κατά του Αλέξη Τσίπρα, τόσο κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή, όσο και στην Ολομέλεια, αποκαλώντας όπως προαναφέρθηκε «συνωμοσιολογία» το ότι το άρθρο 23 «υπαγορεύτηκε» από τα funds. Τον αποκάλεσε «πατερούλη των funds» λέγοντας πως επί των ημερών του, δεν πέρασαν απλώς τα νομοθετήματα για τους servicers αλλά είχαν ήδη ξεκινήσει οι μεταβιβάσεις κόκκινων δανείων από τις τράπεζες στα funds, ύψους 18 δις, απαντώντας με αυτό τον τρόπο στον ισχυρισμό Τσίπρα, ότι κατά τη διακυβέρνησή του προστατεύτηκαν οι διανειολήπτες και δεν πήγε «ούτε ευρώ» από τις τράπεζες στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Διαβάστε επίσης

Η σύγκρουση Πιερρακάκη – Ανδρουλάκη και η ευκαιρία που έδωσε στον υπουργό Οικονομικών να απευθυνθεί στον νεοδημοκράτη ψηφοφόρο

ΕΛΑΣ: «Η λίστα με 7 χατίρια της ΝΔ στα funds και τους servicers»

Ονομαστική ψηφοφορία ζήτησε ο Πιερρακάκης στο νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος – «Μέσα» και τα άρθρα 22, 24, και 30 μετά από παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ