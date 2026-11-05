Independent: Στα πρόθυρα παραίτησης ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την εκλογική πανωλεθρία – Με το βλέμμα στο 2028

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Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι στα πρόθυρα παραίτησης από την κυβέρνηση Τραμπ μετά την καταστροφική εξέλιξη στις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με δημοσίευμα του βρετανικού Independent.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου προετοιμάζεται για την κούρσα για τον χρίσμα των Ρεπουμπλικανών τον Νοέμβριο του 2028, με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να είναι ο κύριος αντίπαλός του.

Ακόμα και πριν από τα καταστροφικά αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών – όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχασαν τόσο τη Βουλή όσο και τη Γερουσία – ανώτερες κομματικές πηγές στις ΗΠΑ και ανώτερα στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης δήλωναν στην εφημερίδα The Independent ότι ο Ρούμπιο θα μπορούσε να παραιτηθεί από τον ανώτερο ρόλο του στην κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πηγές επέμειναν περισσότερο στην προσδοκία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που αποτέλεσαν ηχηρή καταδίκη της προεδρίας Τραμπ, με τους Δημοκρατικούς να καταλαμβάνουν προπύργια των Ρεπουμπλικανών όπως το Κάνσας και το Τέξας.

Ο Ρούμπιο είναι ένα από τα πέντε μέλη του νυν υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ που πιστεύεται ότι ετοιμάζονται να «τρέξουν» μετά την ταπείνωση των ενδιάμεσων εκλογών.

Πηγή από την Ουάσινγκτον δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο Ρούμπιο πρέπει να «αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στο Ιράν και να το επιρρίψει στον Τραμπ».

«Ο Ρούμπιο είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος αυτή τη στιγμή για το χρίσμα. Είναι σίγουρα μπροστά από τον Βανς.

«Αλλά δεν μπορεί να είναι υποψήφιος όσο είναι ακόμα υπουργός Εξωτερικών και το να είναι συνδεδεμένος με την κυβέρνηση θα βλάψει μόνο τις προοπτικές του ούτως ή άλλως».

Ο αντιπρόεδρος Βανς έκανε γρήγορα την εμφάνισή του μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα, αποδίδοντας την ήττα στον πόλεμο στο Ιράν σε μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από αυτόν. Πιστεύεται ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αποδώσει την ευθύνη για την πολιτική και τις επακόλουθες ήττες στις ενδιάμεσες εκλογές στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκεθ, με τον Ρούμπιο και την προσωπάρχισσα του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς επίσης να θεωρούνται πιθανοί αποδιοπομπαίοι τράγοι.

«Ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους… Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ», δήλωσε ο Βανς.

Την ίδια στιγμή, δεν περνά απαρατήρητη η «ήσυχη» στάση του Ρούμπιο όσον αφορά το Ιράν – παρά το γεγονός ότι ηγείται της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Ανώτερη κυβερνητική πηγή του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε στην εφημερίδα The Independent: «Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Φαίνεται απίθανο να παραμείνει. Θα ήταν ένας ισχυρός υποψήφιος για την προεδρία και περιμένουμε να είναι υποψήφιος».

Μια άλλη Ρεπουμπλικανική πηγή δήλωσε: «Ο Ρούμπιο θα φύγει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Θα υπάρχουν περίπου τέσσερις ή πέντε που θα αποχωρήσουν. Η χώρα έχει στραφεί εντελώς εναντίον του Τραμπ. Οι άνθρωποι δεν μπορούν καν να πουν πού βρίσκεται το Ιράν στον χάρτη και δεν καταλαβαίνουν αυτόν τον πόλεμο. Το κόστος του φυσικού αερίου έχει πραγματικά εξοργίσει τους ανθρώπους.»

Πρόσθεσαν: «Μόλις οι Δημοκρατικοί ελέγξουν τη Βουλή και τη Γερουσία, θα δούμε απόπειρες καθαίρεσης και κανείς δεν θέλει να μείνει εκεί για αυτό.»

Ωστόσο, το State Department, διαψεύδει το δημοσίευμα και κάνει λόγο για «εντελώς αβάσιμα ψεύτικα νέα από φανταστικές ανώνυμες “πηγές”».

Η άνοδος του Ρούμπιο από μια ασφαλή θέση στη Γερουσία της Φλόριντα για να υπηρετήσει ως κορυφαίος διπλωμάτης της Αμερικής τον έφερε πιο κοντά στον Τραμπ, με τον οποίο συγκρούστηκε διαβόητα κατά την πρώτη του απόπειρα για μια θητεία στον Λευκό Οίκο πριν από μια δεκαετία.

Ο άνθρωπος – τον οποίο ο πρόεδρος κάποτε χλεύαζε ως «Liddle Marco» – είναι τώρα σταθερά εγκατεστημένος στον στενό κύκλο του Τραμπ. Απολαμβάνει ένα επίπεδο εξουσίας στον μηχανισμό εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής που ισοδυναμεί μόνο με τον αείμνηστο Χένρι Κίσινγκερ – το μόνο άλλο άτομο που υπηρέτησε ταυτόχρονα ως υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας.

Τόσο σε θέματα πολιτικής για τη Μέση Ανατολή όσο και στο έργο της κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο Ρούμπιο έχει σε μεγάλο βαθμό παραγκωνιστεί υπέρ των ερασιτεχνών απεσταλμένων του Τραμπ – του Στίβεν Γουίτκοφ, κατασκευαστή ακινήτων που έγινε «Ειδικός Απεσταλμένος για Ειρηνευτικές Αποστολές», και του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου.

Παρόλα αυτά, η εξέχουσα θέση του Ρούμπιο στην κορυφαία βαθμίδα της κυβέρνησης τον έχει θέσει σε πλεονεκτική θέση για την κούρσα για να γίνει ο διάδοχος του Τραμπ, σε περίπτωση που επιλέξει να συμμετάσχει σε αυτήν.

Αλλά μια δεύτερη προεκλογική εκστρατεία θα προκαλούσε αναπόφευκτα έλεγχο του ρόλου του στις αμφιλεγόμενες πολιτικές της κυβέρνησης στη Λατινική Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της εκστρατείας αεροπορικών επιδρομών εναντίον μικρών σκαφών στην Καραϊβική που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά, τις οποίες οι επικριτές έχουν χαρακτηρίσει ως εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Έχει επίσης αναλάβει ηγετικό ρόλο στην επίβλεψη της αδιαφανούς σχέσης που έχει αναπτύξει ο Λευκός Οίκος με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ μετά την ενορχηστρωμένη από τις ΗΠΑ απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο μέσω μιας θρασύτατης στρατιωτικής επιχείρησης τον Ιανουάριο.

Ο Ρούμπιο προσπάθησε να υποβαθμίσει τις εικασίες για το μέλλον του, λέγοντας στους δημοσιογράφους τον Σεπτέμβριο ότι «δεν είχε σχέδια αυτή τη στιγμή» για μια υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο, καθώς παρέμεινε «100% συγκεντρωμένος» στους ρόλους του στην κυβέρνηση. Έχει επίσης δηλώσει ότι θα παραιτηθεί εάν ο Βανς θέσει υποψηφιότητα.

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