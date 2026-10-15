Αθώοι για τη νέα κατηγορία της συνωμοσίας για διάπραξη βασανιστηρίων δήλωσαν ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες

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Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες δήλωσαν αθώοι στη νέα δίωξη που τους ασκήθηκε στις ΗΠΑ, με την κατηγορία της συνωμοσίας για τον βασανισμό πολιτικών αντιπάλων τους.

Οι πρόσθετες κατηγορίες διευρύνουν το κατηγορητήριο σε βάρος του 63χρονου Μαδούρο και της 70χρονης Φλόρες, οι οποίοι ήδη έχουν δηλώσει αθώοι για κατάχρηση εξουσίας με στόχο να βοηθήσουν διακινητές ναρκωτικών να εξάγουν κοκαΐνη με πλοία.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες, που συνελήφθησαν από τον αμερικανικό στρατό τον περασμένο Ιανουάριο κατ’ εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη, οδηγήθηκαν την Πέμπτη ενώπιον του δικαστή Άλβιν Χέλερστιν, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο Μαδούρο είχε δώσει εντολή σε αξιωματούχους να βασανίσουν αντιπολιτευόμενους πολιτικούς και στρατιωτικούς που κατηγορήθηκαν ότι συνωμοτούσαν εναντίον του. Σε ένα περιστατικό που περιγράφεται στο κατηγορητήριο, το 2014 ο Μαδούρο φέρεται ότι διέταξε αξιωματούχους να απαγάγουν στρατιωτικούς και να τους αποσπάσουν πληροφορίες για πιθανούς αντιφρονούντες. Τους είπε μάλιστα «να τους πιέσουν σκληρότερα» όταν κάποιοι από αυτούς αρνήθηκαν να μιλήσουν.

Η Φλόρες συμφώνησε με το σχέδιο αυτό και απέρριψε ένα εναλλακτικό σχέδιο που προέβλεπε τη «διείσδυση» στους κόλπους των αντιφρονούντων.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες δεν κατηγορούνται ότι συμμετείχαν οι ίδιοι αυτοπροσώπως σε βασανιστήρια.

Η δίκη τους είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιουνίου 2027 και θα μπορούσαν να καταδικαστούν σε κάθειρξη έως και 50 ετών εάν κριθούν ένοχοι για όλες τις κατηγορίες.

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