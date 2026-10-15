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15.10.2026 19:13

Η Βρετανία στέλνει κι άλλους πυραύλους Storm Shadow στην Ουκρανία – Εξαντλήθηκαν οι πύραυλοι για τα συστήματα Patriot

15.10.2026 19:13
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Η Βρετανία στέλνει στην Ουκρανία επιπλέον πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας και τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, όπως μετέδωσε το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ  στο Λονδίνο, όπου η Βρετανία επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της προς το Κίεβο και ανακοίνωσε περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια μετά την πρόσφατη επιδείνωση στις σχέσεις της Ουκρανίας με την Ουάσιγκτον.

Το αμερικανικό δίκτυο CNN μετέδωσε επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει την κατάσταση ότι η Ουκρανία έχει εξαντλήσει τους πυραύλους για το αμερικανικής κατασκευής σύστημα αεροπορικής άμυνας «Patriot», με αποτέλεσμα να είναι πλέον πιο ευάλωτη σε επιθέσεις με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

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