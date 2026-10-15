Μετά τη Μαρικάρμεν, η Φράνκα: Έξωση σε 94χρονη στη Φλωρεντία, της ζητούν 1.200 ευρώ ενοίκιο 

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Η 94χρονη Φράνκα κινδυνεύει να εκδιωχθεί από το διαμέρισμα στη Φλωρεντία που αποκαλούσε επί 60 χρόνια σπίτι της. Ο ιδιοκτήτης της ανακοίνωσε πως τον Φεβρουάριο, που λήγει το συμβόλαιο της, θα αυξήσει το ενοίκιο στα 1.200 ευρώ από 450 ευρώ.

Η ιστορία διαδραματίζεται στη γραφική Φλωρεντία, αλλά θυμίζει εντυπωσιακά εκείνη της Μαρικάρμεν, που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγαση στην Ισπανία.

La figlia di Franca (la 94enne a rischio sfratto a Firenze): «Mia madre è diventata un simbolo, in tanti come lei: il mercato degli affitti è esagerato» https://t.co/WYVjgRN98o — Corriere Fiorentino (@corrierefirenze) October 15, 2026

«Η μητέρα μου παίρνει μια ελάχιστη σύνταξη και τη σύνταξη χηρείας του πατέρα μου. Αν έπρεπε να πληρώνει 1.200 ευρώ ενοίκιο, δεν θα της έμενε πρακτικά τίποτα για να ζήσει, ούτε για να φάει», δηλώνει η κόρη της στο Corriere Fiorentino (πηγή στα Ιταλικά). Προς το παρόν παραμένει ανώνυμη, γιατί ακόμη δεν έχει θελήσει να πει τίποτα στη μητέρα της.

Την διώχνουν μετά από 60 χρόνια

«Ένα σπίτι 70 τετραγωνικών μέτρων, το ίδιο από τις αρχές της δεκαετίας του ’60. Το σπίτι όπου έζησε με τον σύζυγό της και όπου γεννήθηκε η κόρη της. Εκείνο όπου πέρασε τα γηρατειά της και που αισθάνεται ως τη μοναδική της πραγματική κατοικία. Οι φωτογραφίες των εγγονιών στο σαλόνι, οι πίνακες που απεικονίζουν τα στενά της Φλωρεντίας, οι αναμνήσεις από τον γάμο της κόρης της. Και τώρα, μετά από πάνω από εξήντα χρόνια, ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να αυξήσει το ενοίκιο», λέει η κόρη.

Η πολυκατοικία είναι μεγάλη, με διάφορα διαμερίσματα που ανήκουν όλα στην ίδια ιδιοκτησία. Κάποτε κατοικούνταν κυρίως από οικογένειες της Φλωρεντίας, πολλές από τις οποίες ζούσαν εκεί επί γενιές. Με το πέρασμα των χρόνων οι ένοικοι άλλαξαν. Δεν πρόκειται, τουλάχιστον απ’ όσο γνωρίζει η κόρη, για διαμερίσματα που προορίζονται για τουριστικές μισθώσεις, αλλά για κανονικές κατοικίες. Η αίσθηση, όμως, είναι ότι η νέα διαχείριση θέλει να εξασφαλίσει πολύ υψηλότερες αποδόσεις από τα ακίνητα.

«Με πήραν τηλέφωνο για να με ενημερώσουν ότι δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιο της μητέρας μου», διηγείται ξανά η κόρη της Φράνκα στο Corriere. «Το συμβόλαιο ανανεωνόταν ανά διετία. Μου είπαν ότι, για να συνεχίσει να μένει εκεί, το ενοίκιο θα έπρεπε να ανέβει στα 1.200 ευρώ τον μήνα. Μα πώς γίνεται να ζητάς ένα τέτοιο ποσό από μια συνταξιούχο 94 ετών;».

Η οικογένεια δεν απαιτεί το ενοίκιο να μείνει αμετάβλητο για πάντα. Η κόρη θα ήταν διατεθειμένη να συμβάλει οικονομικά, αρκεί να μπορέσει η μητέρα της να περάσει τα τελευταία της χρόνια στο σπίτι όπου έζησε όλη της τη ζωή.

«Μια μικρή αύξηση θα την αντέχαμε, θα μπορούσα να τη βοηθήσω εγώ. Αλλά το να πάει από τα 450 στα 1.200 ευρώ είναι άλλο πράγμα. Είναι ένα ποσό αδύνατο να καλύψουμε. Και αυτό που με στενοχωρεί είναι ότι δεν υπήρξε ούτε η δυνατότητα να ανοίξει μια πραγματική διαπραγμάτευση, να προσπαθήσουμε να βρούμε μια μέση λύση».

Κατά τη διάρκεια του 2025 στην Τοσκάνη εκδόθηκαν συνολικά 2.427 αποφάσεις έξωσης, όμως η Φλωρεντία συγκεντρώνει περίπου το 35% όλων των αιτημάτων εκτέλεσης εξώσεων στην περιοχή. Η κόρη της Φράνκα, στο μεταξύ, έχει απευθυνθεί στο συνδικάτο των ενοικιαστών Sunia.

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