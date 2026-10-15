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ΚΟΣΜΟΣ

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15.10.2026 17:47

Ο Τραμπ βάζει «φρένο» στην αναμετάδοση της εκτέλεσης θανατοποινίτη – Η πρόταση του Χέγκσεθ που δίχασε τους Ρεπουμπλικανούς

15.10.2026 17:47
Nidal-Hasan

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση άνδρα που σκότωσε Αμερικανούς στρατιώτες, κάτι που είχε προκαλέσει οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

«Θα εκτελεστεί, όπως έχει προγραμματιστεί, από εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά αυτό το γεγονός δεν θα μεταδοθεί ζωντανά», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Πρόσθεσε ότι τα άμεσα μέλη των οικογενειών των θυμάτων της επίθεσης του άνδρα θα μπορούν να την παρακολουθήσουν από κοντά, εφόσον το επιθυμούν.

Ο Νιντάλ Χασάν, 56 ετών, αναμένεται να εκτελεστεί δια τουφεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου σε βάση του Τέξας όπου το 2009 είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους. Η ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την περασμένη εβδομάδα περί ζωντανής μετάδοσης της εκτέλεσης του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, μεταξύ των οποίων θρησκευτικών ηγετών, διεθνών παρατηρητών αλλά και πολλών Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο.

Οκτώ στους δέκα Αμερικανούς σε δημοσκόπηση της Ipsos που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από την Washington Post και το ABC News τάσσονταν ενάντια της απευθείας μετάδοσης της εκτέλεσης.

Η εναντίωση στην επιθυμία απαντάται σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες των ερωτηθέντων, ανεξάρτητα από την άποψή τους για την εκτέλεση αυτή καθαυτή.

Ο Νιντάλ Χάσαν, 56 ετών σκότωσε 13 ανθρώπους, εκ των οποίων 13 ήταν στρατιωτικοί, στις 5 Νοεμβρίου 2009, σε τζιχαντιστική επίθεση που άντλησε την έμπνευσή της από την Αλ Κάιντα. Η ιδέα της απευθείας αναμετάδοσης της εκτέλεσής του βρίσκει αντίθετο το 91% των ερωτηθέντων που δηλώνουν Δημοκρατικοί, το 82% των ανεξάρτητων και το 64% των Ρεπουμπλικάνων. Οι Ρεπουμπλικάνοι άνδρες συμπαθούντες του κινήματος MAGA του Ντόναλντ Τραμπ είναι η μοναδική ομάδα όπου το σχέδιο του Πιτ Χέγκσεθ συναντά την αποδοχή της πλειοψηφίας (57% υπέρ, 42% κατά). Περισσότερα από τα δύο τρίτα των γυναικών MAGA αντιτίθενται στο σχέδιο (69% κατά, 29% υπέρ).

Η ανακοίνωση του επικεφαλής του Πενταγώνου σύμφωνα με τον οποίο η εκτέλεση του Χάσαν θα μεταδοθεί απευθείας για να αποτελέσει παράδειγμα προκάλεσε οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα και στις γραμμές της προεδρικής πλειοψηφίας. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον αναφέρθηκε στον κίνδυνο η αναμετάδοση της εκτέλεσης να χρησιμοποιηθεί «ως εργαλείο στρατολόγησης μελλοντικών τρομοκρατών».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς παραδέχθηκε ότι δεν θα παρακολουθούσε αυτή τη δημόσια εκτέλεση σε περίπτωση που πραγματοποιούνταν

Η δημοσκόπηση των Washington Post-ABC News-Ipsos διενεργήθηκε από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου σε δείγμα 2.545 ενήλικων Αμερικανών με περιθώριο λάθους συν/πλην δύο ποσοστιαίων μονάδων.

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