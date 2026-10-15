Με προσωπική παρέμβαση Βούτσιτς η προώθηση παράνομου σχεδίου για την ανέγερση του «Πύργου Τραμπ» στη Σερβία

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Την προσωπική παρέμβαση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, προέδρου της Σερβίας, για την προώθηση των παράνομων σχεδίων παραχώρησης μιας προστατευόμενης περιοχής στο Βελιγράδι για την κατασκευή ενός Πύργου Τραμπ, αποκαλύπτει ο Guardian.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βούτσιτς κάλεσε αξιωματούχους σε συνάντηση στα προεδρικά του γραφεία σχετικά με το έργο, το οποίο κορυφώθηκε με μια ιστορική απαγγελία κατηγοριών σε βάρος ανώτερων στελεχών του καθεστώτος του με την κατηγορία της κατάχρησης δημόσιας εξουσίας.

Η ποινική υπόθεση πιστεύεται ότι είναι η πρώτη που προκύπτει από την παγκόσμια εκστρατεία επενδύσεων των Τραμπ, η οποία περιγράφεται από τους επικριτές ως μια ρύθμιση όπου τα πάντα, από την ελάφρυνση των κυρώσεων έως τα τσιπ αιχμής, είναι διαθέσιμα σε όσους είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν στον πλουτισμό της «Πρώτης Οικογένειας» και των συνεργατών της.

Το φερόμενο σχέδιο για την παραβίαση του προστατευόμενου καθεστώτος ενός ιστορικού κτιρίου στην πρωτεύουσα της Σερβίας έρχεται στο προσκήνιο των εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου, στις οποίες ο Βούτσιτς θα επιδιώξει να παρατείνει τη 12ετή θητεία του στην εξουσία, ενόψει ενός μαζικού κινήματος διαμαρτυρίας που υποκινείται από τη διαφθορά της κυβέρνησης.

Εθνικιστής πρώην επικεφαλής προπαγάνδας υπό τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, ο Βούτσιτς φιλοξένησε τον γιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, στο Βελιγράδι, καθώς ανέπτυσσαν σχέδια για ένα ξενοδοχείο και έναν οικιστικό πύργο αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία θα προσθέσουν στα παγκόσμια χαρτοφυλάκια ακινήτων τους.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών για κατάχρηση εξουσίας τον περασμένο Δεκέμβριο, η εταιρεία του Κούσνερ ανακοίνωσε ότι το έργο δεν θα προχωρήσει «προς το παρόν». Ο Βούτσιτς απείλησε με αντίποινα, αποκαλώντας τους εισαγγελείς «διεφθαρμένες συμμορίες» που «κατασκευάζουν υποθέσεις».

«Χάσαμε μια εξαιρετική επένδυση», δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας. «Θα διασφαλίσω προσωπικά ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στην πρόκληση αυτής της ζημιάς θα λογοδοτήσουν».

Ο υπουργός Πολιτισμού του Βούτσιτς είναι μεταξύ εκείνων που κατηγορούνται για κατάχρηση εξουσίας. Ωστόσο, μια έρευνα της Guardian, βασιζόμενη σε συνεντεύξεις και διαρροή εγγράφων, αποκαλύπτει ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Σερβίας ηγήθηκε της αρχικής συνάντησης όπου συζητήθηκε το φερόμενο σχέδιο. Αυτή η κρίσιμη συνάντηση δεν αναφέρεται στο κατηγορητήριο, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το ποιες πληροφορίες αποκρύπτουν οι εισαγγελείς και γιατί.

Εκπρόσωποι των Τραμπ και Κούσνερ δήλωσαν ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στην άρση του προστατευόμενου καθεστώτος του κτιρίου.

Ο Βούτσιτς δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό. Η απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες εκλογές σημαίνει ότι μια ακρόαση στην οποία μάρτυρες ενδέχεται να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για την εμπλοκή του δεν θα πραγματοποιηθεί παρά μόνο μετά την ψηφοφορία.

Δωρεάν μίσθωση 99 ετών

Στις 6 Φεβρουαρίου 2024, η Ντούμπραβκα Τζουκάνοβιτς, καθηγήτρια συντήρησης στη Σερβία, ηλικίας περίπου 60 ετών, έφτασε για μια συνάντηση στην προεδρία, ένα πρώην βασιλικό παλάτι με τρούλο. Επί τρία χρόνια, ήταν διευθύντρια του ινστιτούτου προστασίας πολιτιστικών μνημείων της χώρας.

Το θέμα ήταν το κτίριο του Γενικού Επιτελείου, του πρώην γιουγκοσλαβικού υπουργείου Άμυνας στο κέντρο του Βελιγραδίου. Το κτίριο, ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που θεωρείται έμβλημα αντίστασης στους Ναζί, ήταν ήδη πολύτιμο όταν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ το βομβάρδισαν το 1999 κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του για να αναγκάσει τον Μιλόσεβιτς να αποσυρθεί από το Κοσσυφοπέδιο, εντείνοντας την απήχησή του.

Ο ίδιος ο Βούτσιτς είχε επιβεβαιώσει το νομικά προστατευόμενο καθεστώς του κτιρίου του Γενικού Επιτελείου το 2016. Τώρα, ο πρόεδρος δήλωσε ότι ήθελε ο Τζουκάνοβιτς να το ανακαλέσει, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τη συνάντηση. Κάποιος απροσδιόριστος «ξένος επενδυτής» ενδιαφερόταν για την τοποθεσία.

Σύμφωνα με τη σερβική νομοθεσία, η αφαίρεση του προστατευόμενου καθεστώτος από το κτίριο του Γενικού Επιτελείου δεν ήταν στην αρμοδιότητα της Τζουκάνοβιτς. Το ινστιτούτο της θα έπρεπε να αναθέσει σε εμπειρογνώμονα γνωμοδότηση, η οποία θα έπρεπε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους το καθεστώς προστασίας δεν δικαιολογούνταν πλέον.

Αλλά ο πρόεδρος ήθελε να γίνει αυτό. Με ύψος 1,90 μ. και δυσανεξία στη διαφωνία, ο Βούτσιτς μπορεί να γίνει εκφοβιστικός. Ο τόνος του προς τη Τζουκάνοβιτς και έναν άλλο αξιωματούχο της πολιτιστικής κληρονομιάς που ήταν παρών ήταν δυσάρεστος, ανέφεραν οι πηγές. Τους είπε ότι ήταν τεμπέληδες και ανίκανοι. Το μήνυμα ήταν σαφές: κάντε αυτό που θέλω ή παραιτηθείτε.

Μια εύλογη εξήγηση για την έντονη παρέμβαση του Βούτσιτς ήρθε τον επόμενο μήνα, όταν διέρρευσε μια συμφωνία μεταξύ της σερβικής κυβέρνησης και της εταιρείας ακινήτων του Κούσνερ .

Παντρεμένος με την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, ο Κούσνερ ήταν ένας ισχυρός παίκτης στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του πεθερού του. Από τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020, ο Κούσνερ είχε επικεντρωθεί στο επενδυτικό του ταμείο.

Στις αρχές του 2024, ο Τραμπ διεκδικούσε το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών και ήταν το φαβορί για να κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές. Αν ο Τραμπ ανακτούσε τον Λευκό Οίκο, ο Κούσνερ θα ήταν και πάλι ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον πλανήτη.

Η συμφωνία που διέρρευσε έδειξε ότι οι σερβικές αρχές είχαν παραχωρήσει στην εταιρεία του Κούσνερ 99ετή μίσθωση των εγκαταστάσεων του Γενικού Επιτελείου, δωρεάν.

Ο Κούσνερ, του οποίου ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι εξέταζε το έργο από το 2021, δημοσίευσε μια εικόνα του σχεδίου στο X, δηλώνοντας «ενθουσιασμένος».

Τα νέα δεν έτυχαν καθολικά θερμής υποδοχής στο Βελιγράδι. «Η Σερβία δεν είναι μπουφές και ο Βούτσιτς δεν είναι σερβιτόρος», δήλωσε ο Αλεξάνταρ Γιοβάνοβιτς Τσούτα, περιβαλλοντικός ακτιβιστής που αποκάλυψε τη συμφωνία. «Αυτή δεν είναι ιδιωτική του περιουσία».

Ωστόσο, το καθεστώς Βούτσιτς προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης, με ημερομηνία 13 Μαΐου 2024, την οποία είδε ο Guardian, δεσμευόμενος ότι ο «χαρακτηρισμός πολιτιστικής κληρονομιάς» του χώρου θα αφαιρεθεί «προς ικανοποίηση» της εταιρείας του Κούσνερ.

Συμμορφωθείτε ή παραιτηθείτε

Την εβδομάδα μετά την υπογραφή της σύμβασης, η Τζουκάνοβιτς κλήθηκε σε άλλη συνάντηση. Ο πρόεδρος δεν ήταν παρών αυτή τη φορά. Ο Σίνισα Μάλι, ο υπουργός Οικονομικών και δεξί του χέρι, ανέλαβε τα ηνία.

Ο Μάλι προέτρεψε τη Τζουκάνοβιτς και την Ολιβέρα Βούτσκοβιτς, κορυφαία αξιωματούχο πολιτιστικής κληρονομιάς του Βελιγραδίου, να ακυρώσουν το καθεστώς προστασίας του χώρου του Γενικού Επιτελείου, σύμφωνα με την περίληψη των καταθέσεων του κατηγορητηρίου που οι δύο γυναίκες θα έδιναν αργότερα στους εισαγγελείς. Δεν γίνεται καμία αναφορά στην προηγούμενη συνάντηση με τον πρόεδρο, αλλά υποδεικνύει ότι το θέμα είχε συζητηθεί προηγουμένως.

«Ο Μάλι τις ρώτησε αν το είχαν σκεφτεί καθόλου», αναφέρει το κατηγορητήριο, «και αν θα κινούσαν τη διαδικασία για την άρση του καθεστώτος προστασίας του κτιρίου».

Οι γυναίκες αρνήθηκαν, «πιστεύοντας ότι δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις για αυτό». Σε αυτή την περίπτωση, ο Μάλι τους είπε, επαναλαμβάνοντας το τελεσίγραφο του προϊσταμένου του από τον Φεβρουάριο, ότι έπρεπε να παραιτηθούν. Και το έκαναν.

Στην επιστολή παραίτησής της, την οποία έχει δει ο Guardian, η Τζουκάνοβιτς έγραψε ότι δεν μπορούσε να συμφωνήσει «σε ακατάλληλες παρεμβάσεις που θα κατέστρεφαν οριστικά όλες τις αξίες του συγκροτήματος, το οποίο μαρτυρά τα υψηλότερα επιτεύγματα της σύγχρονης σερβικής αρχιτεκτονικής και έχει ανυπολόγιστη σημασία για τη διατήρηση διαχρονικών δημιουργικών αξιών, την εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας του σερβικού λαού».

Όταν ο Guardian τις προσέγγισε, οι Τζουκάνοβιτς και Βούτσκοβιτς επιβεβαίωσαν την ακρίβεια αυτής της πληροφορίας. Η Τζουκάνοβιτς πρόσθεσε: «Προτιμώ να μην κάνω καμία δήλωση επί του θέματος όσο συνεχίζονται οι δικαστικές διαδικασίες».

Για μήνες, λίγα ακούγονταν για το σχέδιο του Γενικού Επιτελείου. Τον Νοέμβριο, ο Τραμπ νίκησε την Καμάλα Χάρις και επανεκλέχθηκε. Δέκα ημέρες αργότερα, η κυβέρνηση Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι οι εγκαταστάσεις του Γενικού Επιτελείου είχαν αφαιρεθεί από το καθεστώς προστασίας τους.

Κρατώντας το στην οικογένεια

Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο Τραμπ μόλις ανέλαβε ξανά την προεδρία ήταν να εγκαταλείψει την υπόσχεση που είχε δώσει κατά την πρώτη του θητεία ότι η οικογενειακή του επιχείρηση θα απείχε από το να κάνει συμφωνίες στο εξωτερικό όσο θα ήταν στο αξίωμα.

«Η κλίμακα της διαφθοράς θα είναι τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από αυτή που είδαμε στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ», προειδοποίησε τότε η Κάθλιν Κλαρκ, δικηγόρος κυβερνητικής ηθικής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ είχε κάνει πολύ πιο εύκολο, είπε, να εξαγοράσει την εύνοιά του.

Η οικογενειακή επιχείρηση παρέμεινε επίσημα υπό τον έλεγχο των δύο μεγαλύτερων γιων του, του Ντον Τζούνιορ και του Έρικ. Τον Ιανουάριο του 2025, τέσσερις ημέρες μετά την ορκωμοσία του πατέρα τους, ο Έρικ μίλησε για κάποια νέα έργα. Οι Τραμπ και οι Κούσνερ, οικογένειες με επιχειρήσεις ακινήτων από τη Νέα Υόρκη που ενώθηκαν μέσω γάμου, είχαν αποφασίσει να ξεκινήσουν την πρώτη τους κοινή επιχείρηση: το ξενοδοχείο και ο πύργος του Κούσνερ στο Βελιγράδι θα έφεραν το όνομα Τραμπ.

«Θα είναι διασκεδαστικό να φέρουμε την οικογένεια μαζί», δήλωσε ο Έρικ στους New York Times. «Η Σερβία είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες στην Ευρώπη και είμαστε απίστευτα τιμημένοι που βρισκόμαστε εκεί». Ο Κούσνερ, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο Βελιγράδι για αυτό που ο Βούτσιτς χαρακτήρισε «γεμάτη έμπνευση» τη συνάντηση με τον Σέρβο ηγέτη, πρόσθεσε: «Η έρευνά μας έδειξε ότι το εμπορικό σήμα Τραμπ θα ήταν το καλύτερο για αυτήν την αγορά».

Αυτή η μάρκα έχει γνωρίσει αύξηση της ζήτησης σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, συνοδευόμενη από ισχυρισμούς ότι παρέχεται με αντάλλαγμα.

Στο Βιετνάμ, ο Έρικ «λούστηκε» με κομφετί στην τελετή έναρξης ενός θερέτρου γκολφ αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου λιρών, οι άδειες για το οποίο χορηγήθηκαν με ασυνήθιστη ταχύτητα. Στη συνέχεια, ο Τραμπ μείωσε στο μισό τους δασμούς του Βιετνάμ. Οι Σαουδάραβες έριξαν χρήματα στο ταμείο του Κούσνερ και εμφανίστηκαν σχέδια για μια πλατεία Τραμπ στην Τζέντα. Στη συνέχεια, ο Τραμπ συμφώνησε να πουλήσει στο βασίλειο νέα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Η εταιρεία ενός βαρόνου των κρυπτονομισμάτων και ανώτεροι αξιωματούχοι των Εμιράτων ολοκλήρωσαν μια επικερδή συναλλαγή με την World Liberty Financial, την επιχείρηση ψηφιακών νομισμάτων που ίδρυσαν ο Ντον Τζούνιορ και ο Έρικ. Ο Τραμπ έδωσε χάρη στον βαρόνο των κρυπτονομισμάτων και στους αξιωματούχους των Εμιράτων πρόσβαση σε περιορισμένα αμερικανικά τσιπ.

Όταν ρωτήθηκε για τέτοιες συμφωνίες πέρυσι, ο Κούσνερ, ο οποίος είναι πλέον προεδρικός απεσταλμένος στη Ρωσία, το Ισραήλ και αλλού, δήλωσε: «Αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν σύγκρουση συμφερόντων… εγώ το αποκαλώ εμπειρία και σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε σε όλο τον κόσμο».

Όσοι δημιουργούν «σχέσεις εμπιστοσύνης» με τους Τραμπ, ακόμη και αν δεν υπάρχει κάποιο προφανές αντάλλαγμα, κερδίζουν κάτι λιγότερο απτό αλλά ίσως ακόμα πιο πολύτιμο: την αύρα της φιλίας με έναν πρόεδρο που είναι στην ευχάριστη θέση να ασκεί την υπερδύναμή του για να δημιουργήσει ή να διαλύσει μικρότερα έθνη και τους ηγέτες τους.

Ο Βούτσιτς έχει πολλά κοινά με τον Τραμπ. Και οι δύο είναι φιλικοί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και περιφρονούν την ΕΕ – στην περίπτωση του Βούτσιτς, παρά το γεγονός ότι η χώρα του έχει υποβάλει αίτηση ένταξης.

Και υπάρχουν πολλά για τα οποία ο Βούτσιτς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια των ΗΠΑ, όχι μόνο για την τύχη του Κοσσυφοπεδίου, το οποίο, όπως λέει, εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της Σερβίας.

Λίγο μετά την επιστροφή του πατέρα του στο αξίωμα, ο Ντον Τζούνιορ προσγειώθηκε στο Βελιγράδι. Ο Βούτσιτς είπε ότι κατά τη συνάντησή τους «τόνισε τη σημασία των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων μεταξύ Σερβίας και ΗΠΑ και τόνισε «τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και των κοινών έργων τα επόμενα χρόνια». Όταν ο Ντον Τζούνιορ επέστρεψε τον επόμενο μήνα, ο Βούτσιτς τον τάισε ένα εκλεκτό γουρουνάκι.

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