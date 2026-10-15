Κατασκοπεία μέσω online διαφημίσεων: Ισραηλινή εταιρεία έστησε τεράστια επιχείρηση υποκλοπών χωρίς καμία αλληλεπίδραση με τον χρήστη

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Η ισραηλινή εταιρεία ψηφιακής διαφήμισης Discover-Tech κατασκόπευε χρήστες του Διαδικτύου μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου διαδικτυακών διαφημίσεων, τις οποίες χρησιμοποιούσε για να παρακολουθεί στόχους και να βοηθά στην παραβίαση των συσκευών τους, δήλωσαν δύο ερευνητικές ομάδες την Πέμπτη.

Οι υπηρεσίες του έδωσαν στην ισραηλινή Candiru — μια εταιρεία spyware που έχει συμπεριληφθεί στη μαύρη λίστα κυρώσεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ — καθώς και σε άλλες ισραηλινές εταιρείες παρακολούθησης, πρόσβαση σε πλατφόρμες διαφήμισης που διαχειρίζεται η Google, η Comcast η ρωσική Yandex και άλλες, σύμφωνα με αναφορές από την καναδική ομάδα ελέγχου στον κυβερνοχώρο Citizen Lab και την εταιρεία ασφάλειας διαφημίσεων Confiant της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με την Citizen Lab, η Discover-Tech λειτουργεί μια πλατφόρμα λογισμικού που ονομάζεται Controlium, η οποία επιτρέπει στους πελάτες της να «δημιουργούν μαζικά προφίλ και να απο-ανωνυμοποιούν» τους χρήστες του Διαδικτύου και στη συνέχεια να παραβιάζουν κρυφά τους στόχους με λογισμικό κατασκοπείας τρίτων. Σε αντίθεση με τις μολύνσεις που βασίζονται στην αλληλεπίδραση ατόμων με συνδέσμους ή αρχεία, το λογισμικό κατασκοπείας δεν απαιτεί καμία αλληλεπίδραση από το θύμα για να εγκατασταθεί, εισάγοντας μια νέα τεχνική.

Οι μολύνσεις συμβαίνουν εν αγνοία του χρήστη και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σύμφωνα με το Citizen Lab.

Οι εκθέσεις δείχνουν πώς η διαδικτυακή διαφημιστική επιχείρηση, η οποία αποτελεί εδώ και καιρό θέμα ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως κανάλι για εκτεταμένες εκστρατείες κατασκοπείας.

«Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η διαδικτυακή διαφήμιση σήμερα αποτελεί συστημική απειλή για την ασφάλεια», δήλωσε στο Reuters ο Wolfie Cristl, ανώτερος ερευνητής στο Citizen Lab. «Για τα κράτη, τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και όλους τους άλλους».

Οι διαδικτυακές διαφημίσεις της Discover-Tech —συχνά για συνηθισμένα προϊόντα όπως τηλέφωνα ή ακουστικά— προβλήθηκαν σε περισσότερους από 120.000 ιστότοπους και 75.000 εφαρμογές μέσω των διαφόρων συνεργασιών της, ανέφερε η Citizen Lab.Οι χρήστες που επισκέπτονταν ιστότοπους ή χρησιμοποιούσαν εφαρμογές με κακόβουλες διαφημίσεις μπορούσαν να εντοπιστούν και να παρακολουθηθούν από την Discover-Tech, η οποία μερικές φορές προσπαθούσε επίσης να εξαγάγει αριθμούς τηλεφώνου από ορισμένους χρήστες smartphone, ανέφεραν οι ερευνητές. Αρκούσε να φορτωθούν οι διαφημίσεις σε έναν ιστότοπο για να πραγματοποιηθεί η κατασκοπεία.

Ορισμένες διαφημίσεις θα χρησιμοποιούνταν για να βοηθήσουν στην εγκατάσταση spyware από την Candiru στις συσκευές των χρηστών, ανέφεραν και οι δύο ερευνητικές ομάδες, αν και η Confiant είπε ότι οι διαφημίσεις που συνέδεε με την Candiru ήταν ένα μικρό κλάσμα του συνολικού όγκου διαφημίσεων της Discover-Tech.

Σύμφωνα με το Citizen Lab, το Controlium λειτουργεί ως «διευκολυντής» για τρίτες εταιρείες spyware που έχουν στοχεύσει «κυβερνητικούς αξιωματούχους, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακτιβιστές, ακαδημαϊκούς και υπαλλήλους πρεσβειών». Το Citizen Lab ισχυρίζεται ότι μπορεί να παρέχει spyware που μπορεί να έχει πρόσβαση σε οτιδήποτε βρίσκεται στη συσκευή ενός στόχου, εξάγοντας μηνύματα, φωτογραφίες και email, καταγράφοντας κλήσεις και ενεργοποιώντας κρυφά μικρόφωνα.

Κακόβουλες διαφημίσεις που εμφανίζονται σε εκατοντάδες ευαίσθητα δίκτυα

Ο συνιδρυτής της Confiant, Jerome Dangu, δήλωσε ότι η Discover-Tech δημοσιεύει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια διαφημίσεις την ημέρα σε όλο τον κόσμο και ότι οι ρυθμίσεις κοινής χρήσης δεδομένων – που ονομάζονται cookies – της επέτρεπαν να παρακολουθεί άτομα ακόμη και πέρα ​​από την εμβέλεια των διαφημίσεών της.

«Πολύ πιθανό εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι να είχαν επηρεαστεί από το Discover-Tech», είπε ο Ντάνγκου.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ έβαλε την Candiru στη μαύρη λίστα το 2021 για φερόμενη προμήθεια spyware που χρησιμοποιήθηκε για κακόβουλη στόχευση κυβερνητικών αξιωματούχων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών και ακαδημαϊκών.

Το Citizen Lab δήλωσε ότι μια ισχυρή μορφή spyware Candiru, που διακινούνταν μέσω των διαφημίσεων της Discover-Tech, χρησιμοποιήθηκε για να παραβιάσει 45 συσκευές Windows στον καταριανό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Al Jazeera μεταξύ 2024 και 2025, κάτι που, όπως είπε, ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει επειδή η ομάδα μέσων ενημέρωσης είχε κοινοποιήσει τα αρχεία καταγραφής δικτύου της στην ομάδα.

Ο Dangu της Confiant δήλωσε ότι οι κακόβουλες διαφημίσεις είχαν προβληθεί σε χρήστες σε «εκατοντάδες δίκτυα σε ευαίσθητες κατηγορίες», συμπεριλαμβανομένων του Πενταγώνου, του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είπε επίσης ότι ορισμένες περιοχές, όπως τα παλαιστινιακά εδάφη, ήταν ιδιαίτερα κορεσμένες από τις διαφημίσεις της ισραηλινής εταιρείας.

«Πηγαίνετε σε σχεδόν οποιαδήποτε ιστοσελίδα στην Παλαιστίνη — οποιαδήποτε ιστοσελίδα — θα βρείτε μια διαφήμιση της Discover-Tech. Τους δίνει μια πολύ πλήρη εικόνα των ψηφιακών δραστηριοτήτων μιας ολόκληρης χώρας», είπε.

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