Υπόθεση κατασκοπείας στη Βρετανία: Μέλος του Βασιλικού Ναυτικού κατηγορείται ότι συγκέντρωνε απόρρητες πληροφορίες υπέρ ξένης δύναμης

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Η αστυνομία της Βρετανίας ερευνά υπόθεση κατασκοπείας και ανακοίνωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος ενός μέλους του Βασιλικού Ναυτικού βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφαλείας επειδή φέρεται ότι απέκτησε απόρρητες πληροφορίες και ετοιμαζόταν να τις αποκαλύψει προς όφελος μιας ξένης δύναμης.

Σε βάρος του 24χρονου Τέντι Γιανγκ απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για κατασκοπεία και πρόκειται να εμφανιστεί αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου. Οι αρχές στη Βρετανία δεν έχουν κατονομάσει επισήμως τη συγκεκριμένη ξένη δύναμη.

Το Sky News αναφέρει ότι πρόκειται για τη Ρωσία, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

«Αυτές είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες σε βάρος εν ενεργεία μέλους των ενόπλων δυνάμεων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοικητής Ελεν Φλάναγκαν, η επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας.

«Εχουμε εργαστεί υπερβολικά στενά με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς συναδέλφους στο υπουργείο Αμυνας κατά την εξέλιξη της έρευνάς μας για να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να περιοριστούν πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με αυτό το θέμα», προσθέτει η ίδια.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι κατηγορίες δεν συνδέονται με την πρόσφατη έρευνα σχετικά με το περιστατικό στην αεροπορική βάση της RAF Φέρφορντ, το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι αφορά πιθανή επίθεση του Ιράν με drone.

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