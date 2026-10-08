Η «Πορτοκαλί πανούκλα»: Δανός καλλιτέχνης τοποθέτησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα γυμνό χρυσό άγαλμα του Τραμπ καβάλα σε έναν άνδρα (video)

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Ένα έργο τέχνης υποδέχεται πλέον τους πολιτικούς που διασχίζουν έναν από τους κεντρικούς διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Πρόκειται για ένα ύψους 2,6 μέτρων άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ, γυμνού και καλυμμένου με φύλλα χρυσού 23 καρατίων.

Το έργο, με τίτλο «The Orange Plague» («Η Πορτοκαλί Πανούκλα), έχει φιλοτεχνηθεί από τον Δανό καλλιτέχνη Γενς Γκάλσιετ και παρουσιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο καθισμένο πάνω στους ώμους μιας μικρότερης και εμφανώς καταβεβλημένης ανθρώπινης φιγούρας.

Ο Τραμπ κρατά στο ένα χέρι ένα μπαστούνι του γκολφ και στο άλλο τη ζυγαριά της δικαιοσύνης, ενώ το σώμα του μοιάζει να συνθλίβει τον άνθρωπο που βρίσκεται από κάτω του.

«Ο Τραμπ αγαπά το χρυσό», δήλωσε ο καλλιτέχνης μετά τα αποκαλυπτήρια. «Κατά κάποιον τρόπο, πιστεύω ότι θα του άρεσε αυτό το γλυπτό».

Στη βάση του αγάλματος αναγράφεται ένα μήνυμα που συνοψίζει την ιδέα του έργου: «Κάθομαι στην πλάτη ενός ανθρώπου. Βυθίζεται κάτω από το βάρος μου. Θα κάνω τα πάντα για να τον βοηθήσω. Εκτός από το να κατέβω από την πλάτη του».

Για τον καλλιτέχνη, το έργο αποτελεί συμβολισμό όσων θεωρεί ότι απειλούν το περιβάλλον και τη διεθνή τάξη πραγμάτων από την πολιτική του Αμερικανού προέδρου. «Ο Τραμπ καταστρέφει όλα όσα πιστεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έκθεση δεν αποτελεί επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δανού ευρωβουλευτή Περ Κλόσεν. «Πρέπει να συζητήσουμε για την εξουσία στον κόσμο και για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται», δήλωσε. «Ο τρόπος με τον οποίο δρα ο Τραμπ αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους ανθρώπους στην Ευρώπη».

Η επιλογή να παρουσιαστεί ο Τραμπ γυμνός παραπέμπει στο γνωστό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα», όπου ένας ματαιόδοξος ηγεμόνας περιφέρεται γυμνός, ενώ όλοι γύρω του προσποιούνται ότι βλέπουν τα ανύπαρκτα ρούχα του. «Οι δικτάτορες δεν τους αρέσει να γελούν μαζί τους», εξηγεί.

Το έργο αναμένεται να παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως την Πέμπτη, ενώ περισσότερα από 1.000 μικρά, τρισδιάστατα εκτυπωμένα αντίγραφα διανέμονται στους επισκέπτες ως «σύμβολα διαμαρτυρίας».

A statue, the Orange Plague was unveiled in France. https://t.co/sGZuQIBqSs — Weezie Proud Resister (@itsweezie) October 7, 2026

Ο Τραμπ, μέχρι στιγμής, δεν έχει σχολιάσει το έργο.

Γιατί εγκρίθηκε η έκθεση

Η παρουσία του αγάλματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν σημαίνει ότι το θεσμικό όργανο υιοθετεί το μήνυμα ή την κριτική που περιλαμβάνει. Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του Κοινοβουλίου, κάθε ευρωβουλευτής έχει δικαίωμα να υποστηρίζει έως δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις ή εκθέσεις ανά κοινοβουλευτική περίοδο, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Η συγκεκριμένη έκθεση εγκρίθηκε από τους κοσμήτορες, μια διακομματική ομάδα ευρωβουλευτών που είναι αρμόδια για διοικητικά ζητήματα και ελέγχει εάν οι προτεινόμενες εκδηλώσεις τηρούν τους κανόνες του Κοινοβουλίου.

Ο διοργανωτής της, Δανός ευρωβουλευτής Περ Κλόσεν, υποστήριξε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να φιλοξενεί και έργα που προκαλούν αντιδράσεις, χαρακτηρίζοντας τη δυνατότητα αυτή σημαντικό μέρος του δημόσιου διαλόγου.

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