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08.10.2026 11:06

Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες και 6 αγνοούμενοι

08.10.2026 11:06
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Κωνσταντινούπολη, μετά την κατάρρευση επταώροφου κτιρίου στη συνοικία Τσεβιζλί, στην περιοχή Μάλτεπε, με τις αρχές να έχουν κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις για τον εντοπισμό και τη διάσωση πιθανών εγκλωβισμένων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένα άτομο έχει χάσει τη ζωή του, οκτώ άτομα έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια, με τα τρία να είναι τραυματισμένα, ενώ έξι θεωρούνται αγνοούμενοι.

Στην περιοχή επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, διασώστες της τουρκικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), κλιμάκια της Εθνικής Ομάδας Ιατρικής Διάσωσης (UMKE) και αστυνομικοί.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης επικεντρώνονται στα χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου.

Πληροφορίες για δύο αυθαίρετους ορόφους

Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλούν οι πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη νομιμότητα της κατασκευής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο τελευταίοι όροφοι του επταώροφου κτιρίου φέρονται να είχαν ανεγερθεί παράνομα, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί εάν η συγκεκριμένη κατασκευαστική παρέμβαση συνδέεται με την κατάρρευση.

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