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08.10.2026 07:50

Ουκρανία: Τουλάχιστον 28 νεκροί και 118 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος του Κιέβου

08.10.2026 07:50
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Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας σε αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας χθες (7/10), σύμφωνα με δημοσιεύματα του ουκρανικού Τύπου και ανακοινώσεις των αρχών.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε πως οι δυνάμεις της Μόσχας πλήττουν εσκεμμένα «συνηθισμένες πόλεις, τη συνηθισμένη ζωή», χρησιμοποιώντας πυραύλους «εναντίον του λαού μας, των παιδιών μας», κάνοντας «την επιλογή του απόλυτου τρόμου από πρόθεση» και αναφέρθηκε δηκτικά σε «δώρο» στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τα 74α γενέθλιά του.

Ο αρχηγός του κράτους έκανε λόγο για επίθεση με «συνολικά 70 πυραύλους, ανάμεσά τους πολλούς βαλλιστικούς», πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν, και δεκάδες drones σε 12 περιφέρειες.

One of the key targets was our energy infrastructure. The Russians wanted to strike painfully and demonstratively. This was one of the most vile strikes: 70 missiles in total, many of them ballistic, as well as “shaheds.” Unfortunately, only some of them were shot down. Russian ballistic missiles remain the greatest challenge. And air defense packages for us right now are a vital necessity. That is why every day we are looking for missiles for Patriot systems that can and must actually protect people’s lives here, in Ukrainian skies. Thank you to everyone who is helping us.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2026

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε χθες το πρωί ότι αναχαίτισε 5 βαλλιστικούς πυραύλους, 39 πυραύλους τύπου κρουζ και 117 drones, ανάμεσά τους 38 αεριωθούμενα.

Κατά τον Ζελένσκι, ανάμεσα στους «κύριους» στόχους ήταν «οι ενεργειακές υποδομές μας». Μεγάλο μέρος του Κιέβου παρέμενε χωρίς ρεύμα χθες βράδυ.

Τρομάζει ο χειμώνας

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, οι ουκρανικές αρχές εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο επανάληψης του σεναρίου του 2025, όταν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυαν αδιάκοπα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών.

Τέσσερις θάνατοι καταγράφτηκαν στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε πως στο πλαίσιο της «δίκαιης ανταπόδοσης» των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χτυπήθηκαν δυο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις περιοχές Περμ και Σαμάρα, μεταξύ άλλων.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ότι προσπαθούν συστηματικά να καταστρέψουν υποδομές της χώρας, διότι κατ’ αυτές αδυνατούν να προελάσουν στα μέτωπα, πέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου που διέταξε το Κρεμλίνο.

Στην άλλη πλευρά, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν κυρίως ουκρανικές εγκαταστάσεις όπου κατασκευάζονται πύραυλοι και drones.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη πυρομαχικών για την αντιαεροπορική της άμυνα, κυρίως πυραύλων αναχαίτισης για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, τα μόνα στο οπλοστάσιό της που μπορούν να καταρρίπτουν βαλλιστικούς πυραύλους.

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