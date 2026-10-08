Φλέγεται ξανά η Υεμένη: Χούθι χτύπησαν αεροδρόμια στη Σαουδική Αραβία – 3 νεκροί, 36 τραυματίες και σενάριο για 20.000 Σύρους στρατιώτες

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Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση της Υεμένης, με τους Χούθι να αναλαμβάνουν την ευθύνη για επιθέσεις στα αεροδρόμια του Ριάντ και της Άμπχα, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 36. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με ευρείας κλίμακας πλήγματα σε θέσεις των ανταρτών, ενώ, σύμφωνα με το Axios, Ριάντ και Δαμασκός συζητούν ακόμη και την πιθανότητα αποστολής 10.000 έως 20.000 Σύρων στρατιωτών στην Υεμένη.

Τρεις νεκροί και 36 τραυματίες στα αεροδρόμια

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου Βασιλιάς Χάλιντ στο Ριάντ και του αεροδρομίου της Άμπχα, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τη σαουδαραβική Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, στην Άμπχα έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, μία από το Μαρόκο και μία από την Αλγερία, ενώ 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στο Ριάντ σκοτώθηκε ένας Σουδανός και τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άνθρωποι. Οι επιθέσεις προκάλεσαν και υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις των δύο αεροδρομίων.

Οι Χούθι είχαν παράλληλα προειδοποιήσει αεροπορικές εταιρείες για κινδύνους στον σαουδαραβικό εναέριο χώρο, ενώ οι επιθέσεις εντάσσονται στη νέα φάση κλιμάκωσης ανάμεσα στους αντάρτες και τη συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία.

Η απάντηση του Ριάντ: 82 στόχοι των Χούθι επλήγησαν

Η σαουδαραβική απάντηση ήταν άμεση.

Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία, Τούρκι αλ Μάλκι, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών εγκαταστάσεων «δεν θα μείνουν ατιμώρητες».

Σύμφωνα με τη συμμαχία, οι σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν και κατέστρεψαν 82 στρατιωτικούς στόχους των Χούθι σε τέσσερις επαρχίες της Υεμένης: Σαάντα, Χοντέιντα, Αλ Τζαούφ και Μαρίμπ.

Ανάμεσα στους στόχους βρίσκονταν 11 εγκαταστάσεις αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, συστήματα επικοινωνιών, αποθήκες πυραύλων και όπλων, καθώς και θέσεις συγκέντρωσης των Χούθι.

Παράλληλα, σαουδαραβικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους στο έδαφος της Υεμένης, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας στήριξης της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης απέναντι στους Χούθι.

Σκληρές μάχες για την Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Οι συγκρούσεις στην Υεμένη έχουν ενταθεί αισθητά, με τις κυβερνητικές δυνάμεις, υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία, να επιχειρούν να ανακτήσουν κρίσιμα σημεία στη δυτική Υεμένη και κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας.

Ιδιαίτερη στρατηγική σημασία έχει το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της διεθνούς ναυσιπλοΐας και των ενεργειακών ροών.

Οι δύο πλευρές προβάλλουν αντικρουόμενους ισχυρισμούς για τον έλεγχο περιοχών γύρω από το στενό και τη δυτική ακτή της χώρας, χωρίς να είναι πάντοτε δυνατή η ανεξάρτητη επιβεβαίωσή τους.

Πλήγμα και κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν

Οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση και κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

Η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις, ενώ πτήσεις χρειάστηκε να αλλάξουν πορεία. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, δεν αναφέρθηκαν θύματα από το συγκεκριμένο πλήγμα.

Οι μάχες συνεχίζονται και γύρω από την Τάιζ, μία από τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας φάσης των συγκρούσεων.

Στο τραπέζι έως 20.000 Σύροι στρατιώτες

Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο ακόμη μεγαλύτερης περιφερειακής εμπλοκής ενισχύεται.

Σύμφωνα με το Axios, Σαουδική Αραβία και Συρία βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανή αποστολή από 10.000 έως 20.000 Σύρων στρατιωτών στην Υεμένη, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Οι σχετικές πληροφορίες προέρχονται από τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τους οποίους η κυβέρνηση του Σύρου προέδρου Αχμέντ αλ Σάρα εξετάζει την πρόταση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Το θέμα φέρεται να έχει τεθεί και στις επαφές του Αχμέντ αλ Σάρα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στις διαβουλεύσεις έχει ενημερωθεί και η αμερικανική πλευρά, η οποία δεν εμφανίζεται να αντιτίθεται στο ενδεχόμενο ενίσχυσης της σαουδαραβικής επιχείρησης από συριακές δυνάμεις.

Στο πλευρό του Ριάντ Τουρκία και Πακιστάν

Παράλληλα, Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία έχουν ενεργοποιήσει τη συμφωνία συλλογικής άμυνας που υπέγραψαν τον Αύγουστο στη Μέκκα.

Σε έκτακτη συνεδρίαση στις 5 Οκτωβρίου αποφασίστηκε να προχωρήσει η πρακτική εφαρμογή των δεσμεύσεων της συμφωνίας, με πρόβλεψη για την παροχή «συμφωνημένων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων» και την ταχεία ανάπτυξή τους στη Σαουδική Αραβία.

Η συμφωνία προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, ενώ η Τουρκία έχει ήδη δηλώσει ότι μπορεί να προσφέρει κυρίως τεχνική και αμυντική υποστήριξη.

Περισσότεροι από 200.000 εκτοπισμένοι

Η στρατιωτική κλιμάκωση επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, ο αριθμός των εκτοπισμένων έχει ξεπεράσει τους 200.000 ανθρώπους, με τις τελευταίες διαθέσιμες αναφορές να κάνουν λόγο για 201.217 εκτοπισμένους.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει επίσης τη χώρα διά θαλάσσης, αναζητώντας ασφάλεια σε γειτονικά κράτη, ενώ οι ανάγκες σε τρόφιμα, στέγαση και ιατρική περίθαλψη αυξάνονται διαρκώς.

Ο ΔΟΜ προειδοποιεί ότι εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν σε ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, την ώρα που οι δυνατότητες χρηματοδότησης των σχετικών προγραμμάτων εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά των πραγματικών αναγκών.

Η νέα φάση των συγκρούσεων αυξάνει παράλληλα τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και για κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της περιοχής, καθώς οι Χούθι εξακολουθούν να στοχοποιούν σαουδαραβικές εγκαταστάσεις και σημεία στρατηγικής σημασίας.

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