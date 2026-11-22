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Στις κατηγορίες προϊόντων που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους», καθώς και στις ανατιμήσεις που αναμένονται τον Δεκέμβριο, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ.

Όπως είπε, στη λίστα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι περιλαμβάνονται κρέατα, όπως χοιρινό, αρνί, μοσχάρι και γαλοπούλα, γλυκά, όπως μελομακάρονα, κουραμπιέδες, βασιλόπιτες και τσουρέκια, φέτα, κίτρινα τυριά, ελαιόλαδο, ρύζι, αναψυκτικά, μπίρες, σοκολατοειδή και παιχνίδια.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η πλειονότητα των προϊόντων θα έχει έκπτωση 25%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερους από 300 κωδικούς. Ειδικά για το χοιρινό, το αρνί, το μοσχάρι και τη γαλοπούλα, διευκρίνισε ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση τιμών, χωρίς να φτάνει το 25%.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου, καλύπτοντας περισσότερες από 26 κατηγορίες προϊόντων.

Οι 1.140 κωδικοί

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε επίσης στις δύο εθνικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών, σημειώνοντας ότι ήδη υπάρχουν 1.140 κωδικοί προϊόντων με έκπτωση της τάξεως του 7,1%.

Ερωτηθείς για τις νέες ανατιμήσεις που αναμένονται τον Δεκέμβριο, ανέφερε ότι δεν προέρχονται από όλες τις εταιρείες, προσθέτοντας ότι το θέμα παρακολουθείται.

«Είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε», σημείωσε, ενώ υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση δίνει έναν δύσκολο αγώνα ώστε να παγώσουν οι τιμές προς τα κάτω», επισημαίνοντας την ανάγκη συνεργασιών.

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