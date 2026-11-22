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Σε φθορές σε μηχανήματα με κερματοδέκτη, καθώς και σε κλοπή εκατοντάδων ευρώ, φέρεται να προχώρησαν πέντε ανήλικοι που συνελήφθησαν στη Φλώρινα, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών.

Μαζί τους ήταν ένας ακόμη ανήλικος, κάτω των 12 ετών, ο οποίος προσήχθη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, αλλά δεν συνελήφθη.

Αναλυτικότερα, οι ανήλικοι προκάλεσαν φθορές ύψους περίπου 1200 ευρώ σε τέσσερα μηχανήματα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφαίρεσαν ποσό άνω των 876 ευρώ από άλλα επτά.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων, συνολικά έξι γονείς και ένα άτομο που ασκεί την επιμέλεια σε δύο ανήλικα, ενώ αναζητούνται στα όρια του αυτοφώρου ακόμη δύο γονείς.

Όλα άρχισαν χτες το απόγευμα, όταν οι ανήλικοι μπήκαν στο κατάστημα ιδιοκτησίας 52χρονου.

Στη συνέχεια, με ένα ειδικό κλειδί που βρήκαν στον χώρο του καταστήματος κατάφεραν να ανοίξουν κερματοδέκτες από άλλα επτά παιχνιδομηχανήματατα και να κλέψουν το συνολικό χρηματικό ποσό των 876,20 ευρώ, το οποίο βρέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

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