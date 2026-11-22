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Σήμερα (22/11) τελέστηκε το εξάμηνο μνημόσυνο για την απώλειά της Γωγώ Μαστροκώστα , με τις σκέψεις της οικογένειας και των φίλων της να βρίσκονται κοντά της.

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη της ήταν ο Γιώργος Ντάβλας. Ο στενός φίλος της δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από το μνήμα της, συνοδεύοντάς το με λίγα λόγια που αποτυπώνουν τη θλίψη του για την απουσία της.

«Έξι μήνες από την ημέρα που πήγες στον Παράδεισο. Πάντα θα σε θυμάμαι με αγάπη. Δεν θα ξεχάσω τις πλάκες μας με τον Μιχάλη», έγραψε ο Γιώργος Ντάβλας, ανακαλώντας τις στιγμές που είχαν μοιραστεί.

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