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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αργολίδα στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Λυγουριού, λίγο πριν από τη διασταύρωση για το Μετόχι, όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του δικύκλου έχασε τον έλεγχο της μηχανής, με αποτέλεσμα την εκτροπή της. Από τη σφοδρότητα της πτώσης, ο 45χρονος οδηγός υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον βαριά τραυματία και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

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