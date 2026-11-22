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Μία απίστευτη υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία μίας 23χρονης με τετραπληγία, η οποία κατηγορεί την νεαρή νοσηλεύτρια που είχε αναλάβει την φροντίδα της. Το κορίτσι ανέφερε ότι κατάσταση της υγείας της επιδεινωνόταν διότι η φροντίστρια της χορηγούσε ποσότητα φαρμάκων εν αγνοία της για να την κλέψει.

Η ιστορία της 23χρονης ξεκίνησε από το 2022, όταν έμεινε τετραπληγική μετά από ένα σοβαρό τροχαίο με αποτέλεσμα η καθημερινότητά της να γίνει ένας συνεχής «Γολγοθάς». Στο κέντρο αποκατάστασης και μετέπειτα στο σπίτι τους, την φρόντιζε μία νεαρή νοσηλεύτρια σε βάρος της οποίας έγινε η καταγγελία.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν τον Ιανουάριο του 2025. Μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» η 23χρονη κοπέλα ανέφερε ότι κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε: «Ξεκινάω να έχω συμπτώματα τα οποία δεν τα είχα πριν, είχα αρκετές παραισθήσεις. Πήγα σε ψυχίατρο, μου έδωσε μία αγωγή για να μπορώ να κοιμάμαι καλύτερα.

Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο χειρότερα γινόντουσαν τα συμπτώματα. Είχα φτάσει σε σημείο που δεν επικοινωνούσα καθόλου με το περιβάλλον. Είχα την εικόνα ενός τοξικομανούς».

Και συμπλήρωσε, λέγοντας ότι η φροντίστρια τη νάρκωνε: «Tο όριο στις βενζοδιαζεπίνες είναι 200 και εγώ είχα πάνω από 2.800. Μπήκα χειρουργείο. Αν δεν ήμουν 22 και ήμουν 32 ή 42, θα μπορούσα να έχω πεθάνει από καρδιακή προσβολή».

Σύμφωνα με την 23χρονη, η περίεργη αυτή αποκάλυψη για την υγεία της, ήρθε μετά από μία άλλη: «Πήγα κάτι να αγοράσω και συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό».

Συνολικά 106.020 ευρώ κατήγγειλε στις «Εξελίξεις Τώρα» ότι της έκλεψε διατραπεζικά από τον δικό της λογαριασμό η νοσηλεύτρια. Ωστόσο η ίδια η νοσηλεύτρια απέδωσε ότι τα χρήματα αυτά ήταν τα χρωστούμενα δεδουλευμένα της.

Εκτός από τα χρήματα στον λογαριασμό της 23χρονης που έκαναν «φτερά», εξαφανίστηκαν από το σπίτι και άλλες 25.000€. «Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά, και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα», είπε η καταγγέλλουσα.

Από την πλευρά της, η μητέρα της 23χρονης, κατήγγειλε ότι η νοσηλεύτρια που φρόντιζε τη νεαρή έκανε τα πάντα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας. «Μοιραζόμουν μαζί της τον πόνο και έκλαιγε και εκείνη μαζί μου».

Όμως μετά από έναν χρόνο φροντίδας όπως καταγγέλλει η μητέρα, αποκαλύφθηκε όχι μόνο ότι απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό από τους λογαριασμούς της κόρης της αλλά και ότι τη νάρκωνε σταδιακά.

Όταν η οικογένεια μίλησε στη νοσηλεύτρια και της ανέφεραν ότι τα ανακάλυψαν όλα, τότε σύμφωνα με τη μητέρα της 23χρονης, η ίδια κατηγόρησε την τετραπληγική ασθενή για τη μεταφορά των χρημάτων.

«Της είπαμε ‘γιατί οι μεταφορές γίνονται σε σένα;’ ‘Δεν ξέρω τίποτα’. (…) Της έλεγαν ο άντρας μου και ο κουμπάρος μου ‘εσύ πας τα παίρνεις και το βράδυ τα βγάζεις’. ‘Η κόρη σου’ μου είπε ‘η τρελή τα βάζει και ‘γω τώρα θα βρω τον μπελά μου’», είπε η μητέρα της 23χρονης στο Mega.

«Μου χρωστούσε τα δεδουλευμένα μου» είπε η νοσηλεύτρια που πλέον κατηγορείται από την τετραπληγική καταγγέλλουσα.

«Γιατί μου ξεφτίλισες το παιδί, γιατί πήγες να μου το σκοτώσεις, γιατί μου βασάνισες το παιδί», ήταν τα συγκλονιστικά λόγια της μητέρας της 23χρονης στο Mega.

Η ίδια με δάκρυα στα μάτια ζήτησε δικαιοσύνη και περιμένει απαντήσεις για όλα όσα συνέβησαν, ελπίζοντας πως η αλήθεια θα λάμψει και οι ευθύνες θα αποδοθούν.

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