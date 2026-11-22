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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Περιφερειακή Υμηττού, όπου ένας 71χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε με σφοδρότητα στον σταθμό διοδίων της Αττικής Οδού, στην είσοδο Κατεχάκη. Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 20:30.

Στο σημείο κλήθηκαν η αστυνομία, το ασθενοφόρο και η Πυροσβεστική, καθώς λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης χρειάστηκε να γίνει απεγκλωβισμός του οδηγού. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον άνδρα. Εκείνος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας. Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, δεν αποκλείεται να υπήρξε παθολογικό αίτιο που προκάλεσε το περιστατικό στον οδηγό, καθώς το όχημα προσέκρουσε με μεγάλη ορμή πάνω στον σταθμό διοδίων. Το πόρισμα της Τροχαίας αναμένεται να διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος.

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