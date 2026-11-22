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Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις προκαλεί η θραύση του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ στο Πέραμα, καθώς έχει κλείσει ο μοναδικός οδικός άξονας εισόδου και εξόδου της πόλης.

Ο δήμαρχος Περάματος απευθύνει επείγουσα έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις από και προς τη Σαλαμίνα, εκτιμώντας ότι για να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης θα απαιτηθούν αρκετές ημέρες καθώς για να επισκευαστεί ζημιά απαιτείται εκσκαφή σε βάθος πέντε μέτρων και σε πλάτος 10 μέτρων κάτω από το οδόστρωμα.

Όπως τόνισε στο ΕΡΤnews ο Γιάννης Λαγουδάκος, πρόκειται για ένα νευραλγικό πέρασμα, από το οποίο διακινούνται ετησίως 10.000.000 επιβάτες και 4.000.000 α οχήματα με προορισμό τη Σαλαμίνα. Η βλάβη εκδηλώθηκε χθες, με αποτέλεσμα να βγουν λύματα στην επιφάνεια του δρόμου και να επιβληθεί η διακοπή της κυκλοφορίας για την εκτέλεση των έργων.

«Σε κάθε άλλη περίπτωση τα λύματα θα επέστρεφαν πίσω στις λεκάνες και θα έβγαιναν μέσα στα σαλόνια των διαμερισμάτων», υπογράμμισε ο δήμαρχος Περάματος, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα της άμεσης παρέμβασης.

Η παράκαμψη και «ο αγωγός που κάποια στιγμή θα έσπαγε»

Για να προχωρήσουν οι εργασίες, τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ δημιούργησαν παράκαμψη (bypass), διακόπτοντας τον κεντρικό αγωγό προς την Ψυττάλεια περίπου 200 μέτρα πριν από το σημείο της θραύσης. Με αυτόν τον τρόπο αντλούνται τα λύματα νωρίτερα, επιτρέποντας στους έμπειρους τεχνικούς της εταιρείας να κατέβουν στα πέντε μέτρα και να προχωρήσουν στις απαραίτητες συγκολλήσεις.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη με τον συντονισμό του Δήμου Περάματος και τη σύμπραξη της ΕΥΔΑΠ, της Περιφέρειας Αττικής και της Τροχαίας.

Τα συνεργεία εργάστηκαν μέχρι τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, ενώ ο δήμαρχος επανέλαβε την έκκληση να μην προσεγγίζει το σημείο όποιος δεν έχει σοβαρή ανάγκη μετακίνησης, είτε από τη Σαλαμίνα είτε από το Πέραμα.

Αυτή τη στιγμή η διέλευση των οχημάτων διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία και με εναλλάξ κυκλοφορία, ένα όχημα τη φορά. Ο κ. Λαγουδάκος χαρακτήρισε την κατάσταση «πάρα πολύ δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη», επισημαίνοντας ότι επειδή πρόκειται για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και τη μοναδική έξοδο της πόλης, απαιτούνται αυστηρά μέτρα της Τροχαίας για να αποφευχθεί κάποιο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Παράλληλα, εξήγησε ότι η τομή στο οδόστρωμα θα διευρυνθεί, αφού πρώτα αποστραγγιστεί πλήρως το σημείο από τα λύματα ώστε να κατέβουν με ασφάλεια οι εργάτες.

Αν και τα ακριβή αίτια της βλάβης δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, ο δήμαρχος σημείωσε ότι ο αγωγός δέχεται καθημερινά τεράστιες καταπονήσεις. Όπως ανέφερε, από τον συγκεκριμένο άξονα περνούν βαρέα οχήματα, όπως νταλίκες με κοντέινερ της COSCO, τριαξονικά φορτηγά για τον Ναύσταθμο και ειδικά οχήματα που μεταφέρουν σκάφη στα ναυπηγεία της περιοχής.

«Κάποια στιγμή θα έσπαγε ο αγωγός», κατέληξε χαρακτηριστικά.

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