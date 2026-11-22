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Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, προειδοποίησε τους πολίτες ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν «σιωπηλό οικονομικό πόλεμο», τον οποίο χαρακτήρισε «σκληρότερο από έναν πόλεμο στον οποίο εκτοξεύονται πύραυλοι».

Η οικονομία του Ιράν αναμένεται να συρρικνωθεί περαιτέρω εξαιτίας του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των λιμανιών της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει την καθημερινότητα δεκάδων εκατομμυρίων ιρανών.

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