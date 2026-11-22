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Αποκαλυπτικά στοιχεία για όσα εκτυλίχθηκαν στα πιλοτήρια και τα τρατιωτικά επιτελεία κατά την επιχείρηση Midnight Hammer, στο Ιράν, τον Ιούνιο του 2025, φέρνει στο φως εκτενής έρευνα του στρατιωτικού περιοδικού Air & Space Forces Magazine.

Για πρώτη φορά, τα πληρώματα που έλαβαν μέρος στην αποστολή μιλούν για το παρασκήνιο της επιχείρησης, με τα ονόματά τους να έχουν αντικατασταθεί από ψευδώνυμα για λόγους ασφαλείας.

Κάτω από ένα λεπτό κόκκινο φεγγάρι στον ιρανικό ουρανό και έπειτα από 18 ώρες αδιάκοπης πτήσης, δύο αμερικανοί πιλότοι αόρατων βομβαρδιστικών B-2 πλησίαζαν τον στόχο. Αφού έλεγξαν για τελευταία φορά τους διακόπτες, τους χάρτες και τα χρονόμετρά τους, αντίκρισαν ξαφνικά τα φώτα της πόλης από κάτω.

⚠️ The United States struck Iran’s nuclear facilities



In the early hours of June 22 (around 2:30 AM Iranian time), the U.S. launched strikes on key nuclear sites — Fordow, Natanz, and Isfahan. B-2 bombers, Massive Ordnance Penetrators (weighing 13–30 tons), and Tomahawk… pic.twitter.com/UW4xn8Wicx — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2025

«Θεέ μου, είναι η Τεχεράνη!», φώναξε ένας από τους δύο. Παρά τις αμέτρητες ώρες προσομοιώσεων, εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησαν ότι η αποστολή ήταν πλέον πραγματικότητα.

Δευτερόλεπτα αργότερα, οι καταπακτές της αποθήκης όπλων άνοιξαν και δύο γιγαντιαίες βόμβες, βάρους περίπου 13,6 τόνων (30.000 λιβρών) η καθεμία, έπεσαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς τις υπόγειες εγκαταστάσεις του Φορντό. Απαλλαγμένο από το τεράστιο φορτίο, το βομβαρδιστικό απέκτησε αμέσως πολύ μεγαλύτερη ευελιξία.

«Πάμε να φύγουμε από εδώ!», είπε ο ένας χειριστής, με τον συνάδελφό του να απαντά: «Όχι, περίμενε». Έκαναν στροφή και κοίταξαν πίσω για να επιβεβαιώσουν την πυροδότηση. Πέρασαν 15 βασανιστικά δευτερόλεπτα μέχρι μια τεράστια πύρινη σφαίρα, στο ύψος δεκαώροφου κτιρίου, να υψωθεί και να φωτίσει τα βουνά σαν να ήταν μέρα.

Τα 15 χρόνια προετοιμασίας και το απρόοπτο της τελευταίας στιγμής

Το σχέδιο για την επίθεση στο Φορντό άρχισε να καταστρώνεται το 2009, όταν αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν ύποπτα υπόγεια έργα στα βουνά νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Επί 15 χρόνια, αμερικανοί ειδικοί ανέλυαν τη γεωμετρία του συγκροτήματος, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και εξαερισμού, αναζητώντας τα ευάλωτα σημεία του.

Κεντρικός πυλώνας της επιχείρησης ήταν η ανάπτυξη της GBU-57, μιας πανίσχυρης διατρητικής βόμβας καταφυγίων (Massive Ordnance Penetrator) που μεταφέρεται αποκλειστικά από τα B-2. Η τακτική προέβλεπε τη ρίψη βομβών σε διαδοχικό χρονισμό και βάθος μέσα στους αεραγωγούς του Φορντό, ώστε η έκρηξη να διοχετευθεί στα έγκατα του βουνού.

Λίγες ημέρες πριν από το χτύπημα, ωστόσο, οι δορυφόροι έδειξαν ότι το Ιράν είχε σφραγίσει τους αεραγωγούς με τσιμέντο. Οι επιτελείς αναγκάστηκαν να αλλάξουν άρδην τη σειρά των πληγμάτων: το πρώτο κύμα έπρεπε να διαλύσει το τσιμέντο και τα επόμενα να χτυπήσουν τις υπόγειες αίθουσες. Η οριστική έγκριση του σχεδίου δόθηκε μόλις 16 ώρες πριν από την απογείωση, την ώρα που ορισμένοι πιλότοι κοιμόντουσαν ήδη για να αντέξουν την πτήση.

Το σχέδιο παραπλάνησης και η πτήση

Μεγάλο στοίχημα αποτέλεσε η απόκρυψη της απογείωσης επτά B-2 από τη βάση Whiteman στο Μιζούρι. Για να παραπλανηθούν τα διεθνή ραντάρ και οι παρατηρητές, άλλα βομβαρδιστικά απογειώθηκαν επιδεικτικά προς τα δυτικά. Τα μέσα ενημέρωσης θεώρησαν ότι κατευθύνονταν προς το Γκουάμ ή τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για αντιπερισπασμό: τα επτά αεροσκάφη της επίθεσης πέταξαν μυστικά προς τα ανατολικά, διασχίζοντας τον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο με προορισμό τη Μέση Ανατολή.

Ούτε καν οι οικογένειες των χειριστών δεν γνώριζαν πού πήγαιναν. «Δεν της είπα τίποτα», αποκάλυψε για τη σύζυγό του ο πιλότος με το κωδικό όνομα Alpha. «Απλώς πήγα στη δουλειά και δεν γύρισα».

Η αποστολή αποδείχθηκε εξαντλητική, με δύο πιλότους σε κάθε στενή καμπίνα, αλλεπάλληλους εναέριους ανεφοδιασμούς και σύντομους ύπνους 30 έως 45 λεπτών. Τα πληρώματα στηρίχθηκαν σε συνταγογραφούμενα διεγερτικά, καφέδες και ενεργειακά ποτά, έχοντας στη διάθεσή τους μόνο έναν φούρνο μικροκυμάτων, μια τουαλέτα και ελάχιστο χώρο για να ξαπλώσουν. Συνολικά, στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 125 αεροσκάφη, ανάμεσά τους μαχητικά F-22 και F-35, καθώς και ιπτάμενα τάνκερ που κρίθηκαν ζωτικής σημασίας.

Η συνδρομή του Ισραήλ που άνοιξε τον δρόμο

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ισραηλινή επιχείρηση Rising Lion, η οποία είχε ξεκινήσει στις 13 Ιουνίου. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς χειριστές, τα ισραηλινά F-35 και F-15 είχαν ήδη καταστρέψει κρίσιμες συστοιχίες της ιρανικής αεράμυνας, μειώνοντας δραματικά τον κίνδυνο για τα B-2. «Εξάλειψαν πολλές απειλές και έκαναν την αποστολή πολύ πιο ασφαλή για εμάς», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Alpha.

Έξι βομβαρδιστικά έβαλαν στο στόχαστρο το Φορντό και το έβδομο τη Νατάνζ. Στις 2:10 τα ξημερώματα (ώρα Ιράν) ξεκίνησε η επίθεση, με περιθώριο λάθους μόλις 15 δευτερολέπτων. Το πρώτο αεροσκάφος έσπασε το τσιμέντο και τα επόμενα πέντε ολοκλήρωσαν τη ρίψη με χειρουργική ακρίβεια. Παρότι στα πιλοτήρια ήχησαν συναγερμοί για εχθρική δραστηριότητα κατά την αποχώρηση, οι μετέπειτα αναλύσεις έδειξαν ότι τα B-2 δεν δέχθηκαν πυρά.

«Τελειώσαμε, είμαστε ασφαλείς»

Μόλις βγήκαν από τον ιρανικό εναέριο χώρο, οι πιλότοι έστειλαν το δεύτερο μήνυμά τους από την αρχή της επιχείρησης: «Τελειώσαμε, είμαστε ασφαλείς!».

Κατά την επιστροφή, το πλήρωμα ενός ιπτάμενου τάνκερ ενημερώθηκε ότι η είδηση είχε ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε το χτύπημα ενώ τα αεροσκάφη βρίσκονταν ακόμη στον αέρα.

Μετά από σχεδόν 37 ώρες πτήσης, οι πιλότοι προσγειώθηκαν στο Μιζούρι εξουθενωμένοι και αξύριστοι. Πολλοί διαπίστωσαν ότι οι δικοί τους είχαν μάθει για την αποστολή από τις ειδήσεις. Αφού χαιρέτησαν για λίγο τις οικογένειές τους, πέρασαν από ιατρικό έλεγχο, έλαβαν ενδοφλέβια ενυδάτωση και οδηγήθηκαν στην αίθουσα απόρρητης ενημέρωσης. Εκεί είδαν τις δορυφορικές εικόνες της καταστροφής και ορισμένοι έμαθαν για πρώτη φορά την κωδική ονομασία της επιχείρησης.

Συνολικά ρίχτηκαν 14 διατρητικές βόμβες συνολικού βάρους περίπου 190 μετρικών τόνων, ενώ υποβρύχια εκτοξεύτηκαν πύραυλοι Tomahawk εναντίον της πυρηνικής εγκατάστασης του Ισφαχάν. Αν και το ακριβές μέγεθος της ζημιάς παραμένει υπό αξιολόγηση, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν σοβαρό πλήγμα στη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου. Όπως δήλωσε στο περιοδικό ο πρώην επιθεωρητής όπλων του ΟΗΕ, Ντέιβιντ Όλμπραϊτ, το ιρανικό πρόγραμμα φυγοκεντρητών στην πρότερη μορφή του έχει πλέον πάψει να υφίσταται.

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